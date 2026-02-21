Slavia - Liberec 1:0. VAR hrál hlavní roli. Chorý rozhodl, v závěru neudržel emoce
Fotbalisté Slavie porazili ve 23. kole Chance Ligy na domácím trávníku Liberec 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil z penalty Tomáš Chorý. Velkou roli v zápase hrálo video, které zkazilo radost Chorému a Mubaraku Suleimanovi. Na druhé straně odvolal VAR pokutový kop Slovanu. Po závěrečném hvizdu ještě vzplanuly na hřišti emoce, Chorý shodil členovi realizačního týmu Liberce kšiltovku. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli poslední tři ligové zápasy a navýšili náskok v čele tabulky na druhou Spartu na osm bodů, Letenští hrají v neděli na hřišti Plzně. Liberec zůstává pátý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu