Slavia - Liberec 1:0. VAR hrál hlavní roli. Chorý rozhodl, v závěru neudržel emoce

Tomáš Chorý slaví branku s Ivanem Schranzem
Tomáš Chorý slaví branku s Ivanem SchranzemZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Tomáš Chorý proměňuje penaltu
Branka Tomáše Chorého neplatila kvůli ofsajdu
Tomáš Koubek zasahuje v utkání se Slavií
Branka Mubaraka Suleimana neplatila kvůli předešlé ruce
Ange N’Guessan brání Tomáše Chorého
Mubarak Suleiman se ve Slavii ukazuje v dobrém světle
Radost slávistů po gólu Štěpána Chaloupka
8
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Slavie porazili ve 23. kole Chance Ligy na domácím trávníku Liberec 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil z penalty Tomáš Chorý. Velkou roli v zápase hrálo video, které zkazilo radost Chorému a Mubaraku Suleimanovi. Na druhé straně odvolal VAR pokutový kop Slovanu. Po závěrečném hvizdu ještě vzplanuly na hřišti emoce, Chorý shodil členovi realizačního týmu Liberce kšiltovku. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli poslední tři ligové zápasy a navýšili náskok v čele tabulky na druhou Spartu na osm bodů, Letenští hrají v neděli na hřišti Plzně. Liberec zůstává pátý.

Podrobnosti připravujeme.

10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta22145343:2347
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň22125542:2841
5Liberec23107637:2337
6Karviná231021135:3832
7Hr. Králové2387833:2931
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2377926:2928
10Teplice2267922:2625
11Pardubice23671028:4025
12Bohemians22651119:2923
13Slovácko23471216:2919
14Ml. Boleslav22471129:4719
15Baník22461216:2818
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

