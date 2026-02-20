Sparta získala Maďara (18), zaplatí přes 35 milionů. Hraje už dospěle, říká Rosický
Sparta investovala do fotbalové budoucnosti. V létě se k ní připojí teprve osmnáctiletý maďarský obránce Viktor Vitályos, kterého získala z MTK Budapešť. Letenští za něj podle informací deníku Sport a webu iSport zaplatili částku 1,5 milionu eur (zhruba 36 milionů korun).
„Viktor je hráč, který se ve své kariéře velmi rychlým tempem zlepšuje, a proto jsme se rozhodli nadále nečekat, rychle jednat a zajistit si jeho budoucnost u nás. Věříme jeho potenciálu a chceme mít jistotu, že takto talentovaný obránce bude růst právě u nás,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Vitályos, člen mládežnických reprezentací, zasáhl v aktuálním ročníku do deseti zápasů maďarské nejvyšší soutěže. „Má velmi dobré fyzické parametry, dobrou mentalitu, je dynamický, agresivní při bránění a schopný kvalitní rozehrávky. Je velmi mladý, ale hraje už dospěle. Pokud bude nadále růst, má všechny předpoklady, aby z něj vyrostl komplexní obránce,“ doplnil Rosický.
Jelikož zimní přestupové období skončilo v Česku už 12. února, mladík se připojí k týmu trenéra Briana Priskeho až na předsezonní přípravu. „Sparta podepsala v souladu s řády smlouvy s MTK i hráčem již nyní,“ informovali Letenští na klubovém webu.
„Sparta je velký klub, podle mého názoru ten největší v Česku. Velmi mě zaujal plán, který mi Tomáš Rosický představil. Jde o důležitý moment v mé kariéře. Už teď se moc těším na okamžik, kdy poprvé obléknu rudý dres a vyběhnu před sparťanské fanoušky,“ prohlásil mladík.
Pražané podepsali v posledním období už druhého mladého hráče. Před necelými dvěma týdny přivedli osmnáctiletého útočníka Iversona Negouaie. Hráč s belgickým pasem se připojil k druholigovému béčku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu