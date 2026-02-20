Předplatné

Sparta získala Maďara (18), zaplatí přes 35 milionů. Hraje už dospěle, říká Rosický

První šlágr jara: střet dvou fotbalových světů. V hlavních rolích Červ a Haraslín, co Vindahl? • Zdroj: isportTV
Chance Liga
Sparta investovala do fotbalové budoucnosti. V létě se k ní připojí teprve osmnáctiletý maďarský obránce Viktor Vitályos, kterého získala z MTK Budapešť. Letenští za něj podle informací deníku Sport a webu iSport zaplatili částku 1,5 milionu eur (zhruba 36 milionů korun).

„Viktor je hráč, který se ve své kariéře velmi rychlým tempem zlepšuje, a proto jsme se rozhodli nadále nečekat, rychle jednat a zajistit si jeho budoucnost u nás. Věříme jeho potenciálu a chceme mít jistotu, že takto talentovaný obránce bude růst právě u nás,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Vitályos, člen mládežnických reprezentací, zasáhl v aktuálním ročníku do deseti zápasů maďarské nejvyšší soutěže. „Má velmi dobré fyzické parametry, dobrou mentalitu, je dynamický, agresivní při bránění a schopný kvalitní rozehrávky. Je velmi mladý, ale hraje už dospěle. Pokud bude nadále růst, má všechny předpoklady, aby z něj vyrostl komplexní obránce,“ doplnil Rosický.

Jelikož zimní přestupové období skončilo v Česku už 12. února, mladík se připojí k týmu trenéra Briana Priskeho až na předsezonní přípravu. „Sparta podepsala v souladu s řády smlouvy s MTK i hráčem již nyní,“ informovali Letenští na klubovém webu.

Sparta je velký klub, podle mého názoru ten největší v Česku. Velmi mě zaujal plán, který mi Tomáš Rosický představil. Jde o důležitý moment v mé kariéře. Už teď se moc těším na okamžik, kdy poprvé obléknu rudý dres a vyběhnu před sparťanské fanoušky,“ prohlásil mladík.

Pražané podepsali v posledním období už druhého mladého hráče. Před necelými dvěma týdny přivedli osmnáctiletého útočníka Iversona Negouaie. Hráč s belgickým pasem se připojil k druholigovému béčku.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
