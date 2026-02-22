Experti o šlágru: Memič má zbraně na Haraslína. Líbivý fotbal, budou padat góly!
Plzeň bude spoléhat na ofenzivní sílu a domácí prostředí, Sparta na jaře ještě neinkasovala a především se může opřít o vynikajícího kapitána Lukáše Haraslína. „Plzeň by neměla padnout do nízkého bloku. Když Haraslína odřízne dřív, má šanci ho výrazně omezit,“ tvrdí expert Jakub Podaný. Experti Sportu dostali dvě otázky.
1. Jak šlágr Plzeň vs. Sparta dopadne?
2. Ubrání Viktoria kapitána Haraslína?
Václav Kotal, bývalý trenér Sparty
1. Sparta musí
„Obě mužstva mají kvalitní defenzivu, takže rozhodovat může rychlý přechod do útoku a hlavně efektivita v zakončení. To je naprosto zásadní. Můžete mít dvacet střel, ale důležité je, co projde za brankovou čáru. Jsem ale pořád sparťan a věřím, že Sparta vyhraje. Pokud chce bojovat o titul, nemůže si dovolit ztrácet. Minimálně remízu tedy musí v Plzni uhrát, jinak by se náskok Slavie zase zvětšil.“
2. Zdvojování jako klíč
„Haraslín je teď klíčovým mužem Sparty, takže je jasné, že se na něj Plzeň zaměří. Otázkou je, jestli ho bude zdvojovat a jak si to obrana nastaví. Nejčastěji by ho měl bránit Memič, který je spíš ofenzivní typ, takže bude záležet i na podpoře stopera. Trenéra Hyského znám a určitě nic nepodcení. Dobře si uvědomuje, odkud hrozí největší nebezpečí a bude se ho snažit eliminovat. Ale vždycky rozhodne, jak to hráči zvládnou přímo na hřišti.“
Karel Krejčí, bývalý trenér Plzně
1. Povzbuzení z Evropské ligy
„Plzeň a Sparta mají dobrou sportovní formu a jsou na vítězné vlně. Půjde určitě o důležitý zápas pro oba týmy vzhledem k dalšímu vývoji ligy. Pro mě je mírný favorit Viktorka, protože doma se jí na Spartu daří. Bude se snažit umazat bodový dluh z podzimu. A pokud chce promluvit ještě do boje o vrchní pozice, musí hrát na výhru. Navíc je povzbuzená výsledky z Evropské ligy. Věřím, že to bude atraktivní zápas a padnou góly, i když Sparta na jaře ještě neinkasovala.“
2. Na Haraslína si dá pozor
„Viktorka moc dobře ví, že Haraslín je pro Spartu klíčovým hráčem směrem do ofenzivy. Dá si na něj pozor. Když ho zvládne pokrýt, má velkou šanci na výhru. Poslední zápasy Sparty ukázaly, že právě kapitán dělá velký rozdíl v poslední třetině hřiště. Ale určitě to není jen o něm, i další ofenzivní hráči mají velkou individuální kvalitu. Přesto Plzeň má zkušený tým, je na vlně a myslím, že jim nedá tolik prostoru. Navíc bude hrát nátlakově a pokusí se udržet Spartu víc v bloku.“
Václav Procházka, bývalý kapitán Plzně
1. Bez vítěze i emocí
„Přeju Plzni, aby zvládla zápas vítězně. Nicméně to bude složité. Myslím si, že utkání skončí bez vítěze. Viktorka i Sparta začaly jarní část velmi dobře, předvádějí zajímavou hru. Bohužel ligové šlágry, na které se dlouho těšíme, dopadnou někdy zklamáním. Tady věřím, že se emoce udrží na uzdě a nebudou prát jako na konci sezony, kdy jde do tuhého. Čekám líbivý fotbal bez emocí.“
2. Memič jako řešení
„Haraslín je skvěle individuálně vybavený, technický hráč. Má dobrou kličku, po které hned pálí. Plzeň by si s ním měla poradit, protože má na krajích hřiště rychlé hráče. Vychází mi, že nejvíc na něj bude narážet Memič. Ten se mi líbí od začátku, co přišel do Viktorky. Stal se její výraznou postavou. Je hodně rychlý, proto by měl kličku ustát a následně získat čas na zblokování střely. Navíc nebude na Haraslína sám, Plzeň ho bude určitě zdvojovat.“
Jakub Podaný, bývalý hráč Sparty
1. Rozdílné systémy přinesou góly
„Strašně těžké tipovat. Oba týmy mají co nabídnout, ale faktorem může být plzeňské vytížení. Zápas s Panathinaikosem stál spoustu sil, což se může projevit hlavně ve druhé půli. Hlavní opory týmu to ale zvládnou, a navíc Viktoria hraje doma. Očekávám zajímavý zápas, oba týmy hrají rozdílným systémem a v takových duelech vznikají na každé straně okýnka. Uvidíme, kdo je dokáže lépe využít. Já věřím, že budou padat góly, ale kdo vyhraje, si neodvážím tipovat.“
2. Memič má zbraně
„Pokud nedojde k žádnému překvapení, proti Haraslínovi nastoupí Memič a určitě má šanci. Jestli půjde o souboje ve středním pásmu, dokáže kapitána Sparty eliminovat rychlostí a dynamikou. Haraslín je nebezpečný hlavně ve finální třetině, kde jeho driblink a schopnost zakončit z ničeho dělají rozdíl. Plzeň by podle mě neměla padnout do nízkého bloku a bránit ho až kolem vápna. Když ho odřízne dřív, má šanci ho výrazně omezit.“