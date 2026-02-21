Sparta řeší ztrátu nenápadné opory, má tři varianty. Jiný stoper, nebo šance pro Kadeřábka?
Kapitán Lukáš Haraslín je v topu. Andrew Irving a Oliver Sonne, nováčci z Premier League, potvrdili okamžitý přínos. Oporou Sparty – i když nenápadnou – se na jaře stal stoper Patrik Vydra. „V tuto chvíli je strašně moc důležitým hráčem,“ potvrdil Zdeněk Ščasný, expert deníku Sport a webu iSport.cz. Jenže v nedělním ligovém šlágru proti Plzni nenastoupí kvůli karetnímu trestu. Při zranění dalších dvou klíčových obránců se nabízejí tři náhrady. A každá z nich s sebou přináší rizika.
Posunul výkony, k čemuž mu pomohla upravená role. Když Sparta během podzimu najednou zpomalila a složitě stavěla mosty přes zahuštěné defenzivy soupeřů, Patrik Vydra se zasunul ze středu zálohy na pozici krajního stopera.
Od začátku bylo znát, že vedle obranných povinností má specifickou úlohu. Začal se vytahovat o řadu výš, a to až vedle středního záložníka Kaana Kairinena. Přitom nezáleželo, jestli má balon u nohy, nebo ne. Vypadl pouze kvůli zdravotním problémům v prosincovém utkání proti Liberci (2:2), kdy ho zastoupil Jaroslav Zelený. Pohyboval se totožně.
„Vydra je velmi dobrý v defenzivě, což dokazoval i v záloze. Teď dostává tým do přečíslení, protože je schopný vyvézt míč a má poměrně dobrou přihrávku. To se v dnešní době od moderního stopera vyžaduje. On je komplexní hráč,“ uvedl bývalý trenér letenského týmu Zdeněk Ščasný.
Sparťanský odchovanec odehrál na jaře všechna tři dosavadní utkání, v nichž Pražané udrželi pokaždé čisté konto. Postupně proti Dukle (3:0), Zlínu (3:0) a Hradci Králové (2:0). Jenže v posledním ligovém zápase obdržel žlutou kartu za zákrok na Vladimíra Daridu. „Každý je nahraditelný, ale Vydrova absence bude citelná,“ poznamenal Ščasný. Stejně jako možná ztráta brankáře Petera Vindahla, který se v neděli zranil. Jeho start je v ohrožení.
Stoperská trojka Sparty na jaře
Zápas
Stoperská trojka
Dukla (3:0)
Vydra – Sörensen – Ševínský
Zlín (3:0)
Zelený – Ševínský – Vydra
Hradec Králové (2:0)
Zelený – Ševínský – Vydra
Dánský kouč tvrdil ještě na začátku ledna, že Sparta má stoperskou pozici dobře pokrytou. Po zimních změnách se nachází na seznamu klasických středních obránců celkem osm jmen. Z nich vypadli aktuálně čtyři: distancovaný Vydra a zranění Elias Cobbaut, Asger Sörensen a Emmanuel Uchenna, jehož dlouhodobě trápí problémy s třísly.
Pro utkání s Plzní tak zůstávají čtyři hráči na tři pozice. Nasazení Jaroslava Zeleného a Adama Ševínského je velmi pravděpodobné. První z nich naskočil v posledních dvou zápasech na levé straně stoperské trojice, druhý zase při Sörensenově absenci uprostřed.
Panákova pozice oslabila
Nejistota panuje akorát vpravo, kde se bude za Viktorii pohybovat nejspíš útočník Matěj Vydra nebo křídlo Denis Višinský. Kouč Priske proti nim pravděpodobně postaví jednoho z dvojice Filip Panák – Jakub Martinec.
Ani jeden však nemá v poslední době herní vytížení, což představuje riziko. „Není to příjemná situace, protože dlouho nehráli. Navíc byla zimní přestávka. Příprava je něco jiného než soutěžní zápas,“ odůvodnil Ščasný. „Trenér Priske logicky staví opakovaně stejné hráče, chce, aby se základní sestava dostala do formy. V takovém případě náhradníci musejí čekat na šanci, to je jejich úděl.“
Panák, v minulosti klíčová postava letenské sestavy, hrál naposledy na konci listopadu. Proti Pardubicím (2:4) absolvoval přes třicet minut a následně byl stažený. Že jeho pozice v týmu oslabila, naznačil i kemp ve Španělsku. Bývalý kapitán nastoupil do generálky s Legií ve slabší sestavě.
Přitom na startu aktuální sezony hrál pravidelně. Zaznamenal vysoké procento úspěšnosti v defenzivních soubojích, stejně tak ve vzduchu. Není překvapením, že sparťanům pomáhal progresivními a průnikovými přihrávkami.
Pokud Panák naskočí do utkání s Viktorií, bude mu nejspíš patřit centrální pozice. Ševínský by nejspíš ustoupil na pravou stranu. „Panák je zkušenější, umí vyvézt balon, ale kdybych si měl vybrat, dám přednost Martincovi,“ zamyslel se Ščasný.
Ani Martinec zatím nemá výraznou roli v Priskeho plánech. Od letního přestupu z Jablonce posbíral sedm ligových startů, z toho hrál v základní sestavě jen čtyřikrát. Premiéru od začátku zápasu si připsal na konci října proti Bohemians (2:1). „Měl dobré momenty, ale v některých situacích musí najít lepší cestu k tomu, jaké jsou moje požadavky ve způsobu bránění,“ pravil Priske.
Kromě náhradních stoperů se nabízí ještě jedno méně očekávané řešení v podobě Pavla Kadeřábka. Třiatřicetiletý krajní záložník zaskočil v tříčlenné obraně v této sezoně už dvakrát. Poprvé při Ševínského zranění proti Dukle (3:2), podruhé startoval v základní sestavě v utkání Konferenční ligy proti Legii Varšava (1:0). „Získali jsme pocit, že jeho odvaha by nám mohla pomoci i při práci s míčem v těchto prostorech,“ odůvodnil Priske tehdejší rozhodnutí.
Ve druhém duelu udělal hrubou chybu v první půli, později šel nahoru a působil velmi jistě. Naznačil, že ani stoperská pozice mu nedělá problémy. „Přijde mi pro zápas s Plzní jako optimální řešení. Možná nejlepší ze všech,“ poznamenal Ščasný. „Martinec a Panák jsou klasičtí stopeři, ale Kadeřábek je natolik zkušený, aby si s tím poradil. Je velmi spolehlivý do defenzivy.“
Pro jakou variantu se nakonec rozhodne kouč Priske?
Možné varianty stoperské trojky
Varianta
Složení
Pravděpodobná
Zelený – Ševínský – Martinec
Překvapivá
Zelený – Ševínský – Kadeřábek
Málo pravděpodobná
Zelený – Panák – Ševínský
Filip Panák vs. Jakub Martinec – aktuální ligová sezona
Ukazatel
Filip Panák
Jakub Martinec
Zápasy
11
14 (7 za Jablonec)
Odehrané minuty
943
1043
Góly / očekávané góly
1 / 0,78
1 / 1,3
Úspěšnost v defenzivních soubojích (%)
77,8
64,2
Úspěšnost ve vzdušných soubojích (%)
52,3
53,6
Zachycené míče / 90 min
4,4
4,4
Zblokované střely / 90 min
0,76
0,6
Fauly / 90 min
0,2
1,55
Přihrávky do finální třetiny / 90 min (úspěšnost)
4,3 / 68,9 %
4,5 / 77 %
Progresivní přihrávky / 90 min (úspěšnost)
6,4 / 71,6 %
7,4 / 71 %
Zdroj dat: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu