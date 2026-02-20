Předplatné

De Sciglio se pustil do Hradce: Smlouvy byly neúplné. Stěžoval si na neprofesionalitu

Mohl to být nejzajímavější jarní příchod do Chance Ligy. Možná by se řadil i mezi nejbláznivější celé ligové historie. Hráč se čtyřiceti starty v italské reprezentaci, třemi tituly Serie A Mattia De Sciglio byl blízko přestupu do Česka. A zamířit neměl do týmu aspiranta na titul, ale do Hradce Králové. Přesun bývalého obránce Juventusu či AC Milán nakonec padl s tím, že by pro Východočechy „nebyl okamžitou pomocí“. Hráč se teď proti chování Hradce tvrdě ohradil na svém Instagramu.

„V souvislosti s nedávnými událostmi v klubu FC Hradec Králové považuji za svou povinnost zasáhnout, abych ochránil svou profesionální image a plnou integritu svého zdravotního stavu, který je potvrzen oficiálními lékařskými zprávami,“ napsal do příspěvku, který okomentoval i slavný fotbalový insider Fabrizio Romano.

Obránce pak zkritizoval neprofesionální chování sedmého celku Chance Ligy. „Klub mě vytrvale kontaktoval a v průběhu následujících týdnů jsem obdržel několik verzí smlouvy, často neúplných nebo s detaily, které bylo nutné doplnit. Přesto jsem vždy zachovával maximální ochotu a profesionalitu.“

„Podrobil jsem se všem požadovaným lékařským vyšetřením, která jsem úspěšně absolvoval, a dále jsem podstoupil další doplňující kontroly. Strávil jsem tři dny v České republice a absolvoval dva kompletní tréninky s týmem. Pracoval jsem pravidelně a bez jakýchkoliv omezení,“ hájil se De Sciglio na účtu s více než milionem sledujících, mezi které patří i Cristiano Ronaldo.

Fakt, že z podpisu nakonec sešlo, Itala velmi překvapil. „Zcela nečekaně mi bylo následně sděleno, že nebudu považován za „okamžitou pomoc“. Toto hodnocení je překvapivé, zejména s ohledem na týdny diskusí, provedené kontroly a ověřenou zdravotní způsobilost.“

„Fakta jsou objektivní a dokumentovatelná. Vzájemný respekt, transparentnost a korektnost by měly být základem každého profesionálního vztahu. To, co se stalo, není v souladu s těmito zásadami. Přeji si, aby se podobné situace neopakovaly, ať už vůči mně, nebo vůči jiným profesionálům, protože každý má právo pracovat podle svých možností v prostředí seriózního, slušného a respektujícího přístupu,“ popsal svůj pohled na věc.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

