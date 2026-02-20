De Sciglio se pustil do Hradce: Smlouvy byly neúplné. Stěžoval si na neprofesionalitu
Mohl to být nejzajímavější jarní příchod do Chance Ligy. Možná by se řadil i mezi nejbláznivější celé ligové historie. Hráč se čtyřiceti starty v italské reprezentaci, třemi tituly Serie A Mattia De Sciglio byl blízko přestupu do Česka. A zamířit neměl do týmu aspiranta na titul, ale do Hradce Králové. Přesun bývalého obránce Juventusu či AC Milán nakonec padl s tím, že by pro Východočechy „nebyl okamžitou pomocí“. Hráč se teď proti chování Hradce tvrdě ohradil na svém Instagramu.
„V souvislosti s nedávnými událostmi v klubu FC Hradec Králové považuji za svou povinnost zasáhnout, abych ochránil svou profesionální image a plnou integritu svého zdravotního stavu, který je potvrzen oficiálními lékařskými zprávami,“ napsal do příspěvku, který okomentoval i slavný fotbalový insider Fabrizio Romano.
Obránce pak zkritizoval neprofesionální chování sedmého celku Chance Ligy. „Klub mě vytrvale kontaktoval a v průběhu následujících týdnů jsem obdržel několik verzí smlouvy, často neúplných nebo s detaily, které bylo nutné doplnit. Přesto jsem vždy zachovával maximální ochotu a profesionalitu.“
„Podrobil jsem se všem požadovaným lékařským vyšetřením, která jsem úspěšně absolvoval, a dále jsem podstoupil další doplňující kontroly. Strávil jsem tři dny v České republice a absolvoval dva kompletní tréninky s týmem. Pracoval jsem pravidelně a bez jakýchkoliv omezení,“ hájil se De Sciglio na účtu s více než milionem sledujících, mezi které patří i Cristiano Ronaldo.
Fakt, že z podpisu nakonec sešlo, Itala velmi překvapil. „Zcela nečekaně mi bylo následně sděleno, že nebudu považován za „okamžitou pomoc“. Toto hodnocení je překvapivé, zejména s ohledem na týdny diskusí, provedené kontroly a ověřenou zdravotní způsobilost.“
„Fakta jsou objektivní a dokumentovatelná. Vzájemný respekt, transparentnost a korektnost by měly být základem každého profesionálního vztahu. To, co se stalo, není v souladu s těmito zásadami. Přeji si, aby se podobné situace neopakovaly, ať už vůči mně, nebo vůči jiným profesionálům, protože každý má právo pracovat podle svých možností v prostředí seriózního, slušného a respektujícího přístupu,“ popsal svůj pohled na věc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu