De Sciglio sám cítil, že není připravený, řekl Horejš o Italovi. Proč nehrál Darida?
Ošklivé dny má za sebou hradecký fotbal. Milosrdná prohra na Spartě minulý víkend byla ještě lehkým pošťouchnutím, pak přišly ostřejší rány. Na konci týdne nebyl dotažen přestup italského internacionála Mattia De Sciglia, který klub poté poplival v reakci na nepovedenou akci. V sobotu odpoledne pak Votroci předvedli společně se Zlínem jeden z nejtrapnějších ligových výkonů sezony. Tuze nekvalitní duel nemohl skončit jinak než upachtěnou remízou 0:0.
Hradecké hřiště je v tragickém stavu, pro oba mančafty to nebylo jednoduché. „Terén malinko komplikoval kombinaci,“ pronesl kouč Zlína Bronislav Červenka. Malinko? „No, terén je těžký. Domácí měli možnost na finální přihrávky, ale i to byl důvod, proč se jim nedařily. My jsme zase měli nějaké zajímavé zisky do ofenzivy, ale ztratili jsme míče špatným řešením. Než si to připravíte…“ popisoval.
„Jsme zklamaní z výsledku i výkonu,“ přidal se domácí kouč David Horejš. „Chyběl nám Vláďa Darida. Je nemocný, ještě včera trénoval. V půl osmé ráno mi zavolal, věděl jsem, že je zle. V noci zvracel,“ vysvětloval.
Zápas opravdu nebyl nejzajímavější. Přitom ho mohl ozvláštnit borec se čtyřiceti starty v italském národním mužstvu, třemi tituly v Serii A v dresu Juventusu Turín a s minulostí v AC Milán.
Jenže Mattia De Sciglio, jenž měl Votroky posílit v defenzivě a na krajích hřiště, nakonec po peripetiích do týmu nedorazil. Sice absolvoval jeden pozápasový trénink a jeden klasický plus medicínská vyšetření, ale podepsán nebyl.
Později by už Ital nedával smysl
Hlavním problémem podle informací Sport nebyl zdravotní stav, ale fyzická nepřipravenost, De Sciglio mohl být nachystaný - dejme tomu - za tři týdny. Hradec potřeboval při zranění kapitána Tomáše Petráška, jenž léčí natržený postranní vaz v koleni a zpět bude nejdříve po reprezentační pauze, tedy na začátku dubna, okamžitou pomoc.
To nakonec potvrdil na tiskové konferenci po střetu se Zlínem také kouč Horejš: „Bavili jsme se s ním, měli jsme pohovory, ale my jsme hlavně potřebovali hráče, který nám je schopný hned pomoct, protože personální obsazení není z naší strany optimální. A on sám cítil, že teď ještě není připravený na zápas, protože naposledy hrál někdy před rokem. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že do toho nepůjdeme, protože potom už nám to nedávalo smysl.“
Ital však nebyl s verdiktem rozhodně srozuměný. V pátek se ozval na sociální síti Instagram. „Podrobil jsem se všem požadovaným lékařským vyšetřením, která jsem úspěšně absolvoval, a dále jsem podstoupil další doplňující kontroly. Pracoval jsem pravidelně a bez jakýchkoliv omezení,“ hájil se.
V tuto chvíli už je to passé, Hradec potřebuje nyní, aby se dal dohromady host ze Sparty Martin Suchomel, jenž doléčuje zlomeninu ruky. „Ještě devět dnů by měl mít ortézu i přes loket,“ prozradil Horejš. Wingbek však jinak trénuje bez omezení, nechodí jen do kontaktu.
Votroci jej nutně potřebují, absence počítají hlavně v defenzivě. Na tři pozice stoperů má nyní Horejš k dispozici pouze Filipa Čiháka, Františka Čecha a Jakuba Uhrinčaťa. Variantou je také Daniel Horák.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu