Skuhravý zvracel, nyní slavil: Umím i špinavě vyhrát. Pardubice? Nejlepší soupeř
Po facce proti Bohemians (1:2) jeho tým výsledkově zabral. Porval se o body, měl na své straně i štěstí, které mu před týdnem chybělo. Slovácko zlomilo Pardubice (2:0), byť herně nebylo lepší. „S takovým výkonem dlouhodobě vyhrávat nebudeme,“ uvědomoval si trenér Roman Skuhravý, jenž se během týdne ještě vracel k předchozí porážce. A nebylo mu dobře po těle. „Do čtvrtka jsem zvracel,“ použil nadsázku. Gólově se chytil nový útočník z nouze – Jan Suchan. Druhý gól si dali hosté na konci sami.
Ulevilo se vám?
„Po tom bordelu na hřišti, který jsme měli s Bohemkou, jsem byl z mé strany trošičku ostřejší týden. Viděl jsem na hráčích, že strašně chtějí vyhrát. Celý zápas byl odrazem toho, v jakém rozpoložení jsme my a Pardubice. Ty byly celý zápas herně lepší. My jsme si chtěli pomoct standardkou anebo brejkovou situací, což se povedlo. Vyhráli jsme díky výkonu brankáře, obranné trojice. Kluci zaslouží pochvalu, jak pracovali, ale s takovým výkonem dlouhodobě vyhrávat nebudeme.“
Takže jste nyní upřednostnil výsledek před hrou?
„Zlepšuju se, musím se pochválit. Umím i špinavě vyhrát. Ale netěší mě to. Dneska byl výsledek důležitý pro celý klub. Byl to můj osmý zápas na Slovácku, a přestože jsme hráli s Plzní, tohle byl pro mě nejlepší soupeř. Hrozně si cením vítězství.“
Pochválíte speciálně stopera Milana Rundiče, jenž dvakrát zachránil situaci před brankovou čárou?
„To je jeho odpustek za minulý týden.“
Kdy se vrátí do akce lídr Vlastimil Daníček?
„Už je v tréninku. Možná bude už na Karvinou. U Trávy (Michala Trávníka) to plánujeme tak, aby byl k dispozici na klíčové období, které nás čeká v nadstavbě. Potřebujeme dotrénovat Tomáše Huka. Jsem hrozně rád, že do toho vlezl. V kritické chvíli, kdy se zranil Rambo (Petr Reinberk) nám pomohl. Zdravotní potíže má i Runda (Rundič). Kluci hrají na hraně, pod mentálním tlakem, pod kterým jsme, to není jednoduché. Zaslouží pochvalu, ale umíme hrát daleko lépe. Při zranění Dáni a Trávy máme obrovské problémy se zodpovědností. Proto jsme celý týden nejvíce přemýšleli o pozici šest.“
Suchana chtěl už od Košic
Na ní nečekaně nastoupil Tihomir Kostadinov, jenž hrál v Olomouci křídlo.
„Víme, že to není úplně Kosťova pozice. A hrát vedle Tetiho (Daniela Tetoura) není lehké pro nikoho. Je to fotbalový bohém. Strašně moc nám pomohl Honza Suchan, který udržel balony a v tréninku vypadá výborně. Chtěli jsme být zkušenější, kompaktnější, a abychom se vrátili k organizaci hry, která je pro nás klíčová. Když jsem se díval na zápas s Bohemkou, do čtvrtka jsem zvracel. Proti Pardubicím jsme měli kliku, kterou jsme v jiných zápasech neměli. Za chlapce i za klub jsem fakt rád. Věřím, že tato špinavá výhra nám pomůže.“
Proč jste dal na hrot Jana Suchana, posilu z Jablonce?
„O Honzu jsem hrozně dlouho bojoval. Chtěl jsem ho už do Košic. Honza je podle mě desítkový hráč. Ale abyste tam mohl hrát, potřebujete mít dobrý vběh křídel, hábéček (halfbeků). To se nám ještě nedaří. V tom jsem viděl mezi námi a Pardubicemi největší rozdíl. Suchan by měl měnit těžiště hry a to, že umí dát gól, o tom jsem stoprocentně přesvědčený. Ukázal to už v Budějovicích, ve Vlašimi. Je to gólový hráč a potřebujete ho někam vyskládat. Přemýšleli jsme tak, aby to pro něj bylo co nejkomfortnější.“
Nahrálo vám, že protivník musel střídat nebezpečné hráče Šimka a Godwina?
„Musím říct, že Honza Trousil udělal na mužstvu neskutečnou práci. Ti hráči jsou úžasní. Absence Šimka je pro Pardubice citelná. V propojení obrany s útokem je stěžejnější než Hlavatý, který je ofenzivnější. A ta dvě hábéčka, která mají, to je nádhera, radost. Jsou to fotbalisti.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu