Chorý na hraně sebezničení, Slavia šla válce naproti. Mašek neobstál, jak se chovaly lavičky?
Místo zábavného večerního zápasu odcházeli fanoušci z Edenu se smíšenými pocity. Slavia sice porazila Liberec 1:0, ale fotbalu by člověk našel pomálu. Prim hrály nákopy, souboje, síla. „Myslím si, že by úřadující mistr měl doma hrát jinak. Slavia jde tomuto stylu naproti,“ hodnotí ze stadionu redaktor Bartoloměj Černík. Jeho kolega Radek Špryňar vyzdvihl stopery Slavie a zásahy VAR. „Nemusí se nám to líbit, ale byly správně,“ říká o odvolaných gólech a penaltě.
- Jak zaujaly redaktory lavičky týmů?
- Kdo za Liberec neobstál a kdo zaujal?
- Jak působil Tomáš Chorý?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu