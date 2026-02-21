Předplatné

Chorý na hraně sebezničení, Slavia šla válce naproti. Mašek neobstál, jak se chovaly lavičky?

Video placeholder
Chorý na hraně sebezničení, Slavia šla válce naproti. Mašek neobstál, jak se chovaly lavičky? • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Chorý slaví branku s Ivanem Schranzem
Tomáš Chorý proměňuje penaltu
Ange N’Guessan brání Tomáše Chorého
Liberecký Aziz Kayondo brání Samuela Isifeho ze Slavie
Branka Mubaraka Suleimana neplatila kvůli předešlé ruce
Tomáš Koubek zasahuje v utkání se Slavií
Branka Tomáše Chorého neplatila kvůli ofsajdu
10
Místo zábavného večerního zápasu odcházeli fanoušci z Edenu se smíšenými pocity. Slavia sice porazila Liberec 1:0, ale fotbalu by člověk našel pomálu. Prim hrály nákopy, souboje, síla. „Myslím si, že by úřadující mistr měl doma hrát jinak. Slavia jde tomuto stylu naproti,“ hodnotí ze stadionu redaktor Bartoloměj Černík. Jeho kolega Radek Špryňar vyzdvihl stopery Slavie a zásahy VAR. „Nemusí se nám to líbit, ale byly správně,“ říká o odvolaných gólech a penaltě.

  • Jak zaujaly redaktory lavičky týmů?
  • Kdo za Liberec neobstál a kdo zaujal?
  • Jak působil Tomáš Chorý?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta22145343:2347
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň22125542:2841
5Liberec23107637:2337
6Karviná231021135:3832
7Hr. Králové2387833:2931
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2377926:2928
10Teplice2267922:2625
11Pardubice23671028:4025
12Bohemians22651119:2923
13Slovácko23471216:2919
14Ml. Boleslav22471129:4719
15Baník22461216:2818
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

