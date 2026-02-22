Emoce v Edenu! Lavičky řvaly po sudích i po sobě. Chorý shodil asistentovi kšiltovku
V kotli se voda vařila celý zápas. Dva neodvolané góly po zásazích videa, smazaná penalta pro Liberec také po pokynu z centrály. To vše vyvolalo ošklivý mix negativních emocí a hmatatelné nervozity. Obě lavičky řvaly na rozhodčí, taky po sobě. Svár Slavie se Slovanem (1:0) se velmi rychle přelil do kategorie úpolových sportů. Krátce po utkání papiňák bouchl. V hlavní roli byl Tomáš Chorý, proti němu hostující trenér Radoslav Kováč a asistent David Mikula. „Emočně strašně narvanej zápas,“ vydechl střelec rozhodující branky z pokutového kopu.
Sudí Ondřej Pechanec, v mnoha okamžicích nepřesný, naposledy foukl do píšťalky. Sám si jistě oddechl, že je konec. Jenže to ještě netušil, co se odehraje poté. Během chvíle došlo na strkanice, slovní výpady. Na trávníku se vytvořil obří chumel, vášně byly na pochodu. Kdyby některé osoby nedrželi vší silou spoluhráči, či členové realizačních týmů, mohla se strhnout klasická hospodská rvačka.
Nejviditelnější byl dvoumetrový Tomáš Chorý. V zápase svedl desítky soubojů, proměnil klíčovou penaltu, ale také vyvolával hromadu nervózních reakcí. Logicky u Libereckých. I proto se po utkání dostal do výživné slovní půtky s Radoslavem Kováčem, té se později zúčastnil i liberecký asistent David Mikula. Po výměně názorů mu slávistický dlouhán shodil kšiltovku z hlavy. Emoce v tu chvíli byly na vrcholu.
„Něco jsme si tam vyříkávali… N´Guessan na mě šlápl do odehrání. Z lavičky Liberce na mě křičeli, ať vstávám. Teda ne takhle hezky, tak jsem na ně křičel taky. Po zápase jsme si to vyříkávali s trenérem Kováčem, pak tam přiběhl někdo další. Ani nevím, kdo to byl, možná asistent. Párkrát jsme po sobě houkli. Jo, byl to klasický vyhrocený zápas, ale já to tak mám rád,“ ušklíbl se Chorý.
Bylo znát, jak s ním vyhrocený zápas lomcuje. Křičel i na Lukáše Masopusta, nevynechal snad nikoho. „Strašně emočně narvanej zápas. Nečekal jsem, že to bude taková válka. Ale po deseti minutách jsem pochopil, že bude hrozně moc soubojů. V prvním poločase to byla bramboračka. Ale my to zvládli, což považuji to za obrovsky důležité. Kdybychom nevyhráli, pár lidí v republice a pár týmů by si řeklo, že nás mohou dohnat.“
K závěrečným trapným strkanicím měli co říct i trenéři na pozápasových tiskových konferencích. „Já jsem viděl chumel před sebou, s Kováčem jsme si povídali o zápase, že to dobře začalo. Pak tam byl nějaký incident. Ani nevím, čím byl vyvolaný. Emocí bylo vážně hodně. Připomínalo mi to derby. Dlouho si nepamatuji takový zápas, kdy bylo tolik nervozity i po výrocích rozhodčích,“ vysvětloval Jindřich Trpišovský.
„Vybavuji si ten konec jen velmi matně. Emoce po zápase byly, také slovní potyčky. Šlo o hrozně nervózní utkání. Ale řekl bych, že všechno bylo v normě,“ snažil se Radoslav Kováč uhladit předchozí nechutné události.
Liberecká lavička žila bitvou v Edenu od první minuty. Kováč běhal ve vymezeném prostoru ze strany na stranu, spílal rozhodčím, často rozhazoval rukama, jeho tři asistenti byli v transu. Několikrát se stalo, že všichni udíleli u lajny pokyny týmu, nebo běsnili na rozhodčí. Na druhé straně se vztekal Jindřich Trpišovský, tradičně si přisadil z první řady na tribuně asistent Zdeněk Houštecký.
„Měli bychom být emočně lepší, to je bez debat,“ připustil Kováč. „Na druhou stranu, zápas byl nějak vedený, situace nějak posuzované. My chceme hrát víc, posouvat fotbal dál. Ale nevím ten metr… Cítíš tam křivdu, plno rozhodnutí nebylo dobře posouzených. Ale jo, měli bychom to emočně lépe zvládat.“
V zápase bylo čtyřiatřicet faulů. Čistého času se hrálo jen devětatřicet minut… Škoda. Tohle nebyla reklama na Chance Ligu. Přitom oba týmy mají potenciál sehrát zápas, na který se bude po sezoně s radostí vzpomínat. O sobotním večeru se to rozhodně říct nedá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu