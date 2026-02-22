Přemýšlel o odchodu, teď zachraňuje Jablonec. Mihelak táhne úžasnou sérii
Na šanci se pořádně načekal. Nyní však ukazuje svou obrovskou cenu. Brankář Klemen Mihelak si na lavičce Jablonce počkal na ligový debut rok a půl a od prvního okamžiku na hřišti za více než tři zápasy stále neinkasoval. V sobotu sedmi zákroky zdeptal útočníky Karviné a výrazně pomohl k výhře 1:0. „Vůbec jsme nepochybovali. Jsem hrozně rád, že to chytil za pačesy,“ vyzdvihoval muže zápasu kouč Luboš Kozel.
Celkem pětačtyřicetkrát v řadě začínal ligové utkání na lavičce a už měl pocit, že se v Jablonci neprosadí. Sedm zápasů v MOL Cupu a tři v béčku ve třetí lize určitě nebyly součástí původního plánu slovinského gólmana.
„Jsem za něj rád. Už měl několikrát takové myšlenky, že se do branky nedostane, a že by třeba chtěl někam na hostování. Říkal jsem mu, ať je trpělivý, že šance může přijít a v tu chvíli musí být připravený,“ přiznal trenér Kozel na tiskové konferenci.
Na severu Čech nakonec zůstal i pro jarní část sezony a do ní vlétl ve velkém stylu. Jablonec na jaře po čtyřech zápasech stále ještě neinkasoval a největší podíl na tom má právě Mihelak.
Proti Karviné zneškodnil všech sedm střel na branku a často šlo o velmi povedené zákroky. V úvodu vytěsnil nad břevno prudkou ránu Sobola, stejně si počínal i s dělovkou Kačora. Výrazně pak pomohl hlavně v pětiminutovce krátce poté, co Sebastian Nebyla otevřel skóre.
Uprostřed druhého poločasu Karviná zvyšovala tlak a šla tvrdě za vyrovnáním. Mihelak však držel.
Nejprve zastavil další nebezpečný pokus Chytrého, pak famózním skokem zlikvidoval šikovný obstřel Štormana a na závěr si smlsnul na samostatném nájezdu Ayaosihi. „Karviná se dostávala do koncovky a bylo strašně důležité, že nás Kléma opět podržel,“ pokývl Kozel.
Kouč si tak může libovat, o jak silné brankářské duo se může opřít. Mihelak přicházel do Jablonce na začátku minulé sezony jako velký konkurent pro Jana Hanuše, který za sebou měl nepovedenou sezonu a s příchodem nového kouče Luboše Kozla nebylo vůbec jasné, kdo začne sezonu jako jednička.
Důvěru nakonec dostal tehdy 36letý Hanuš a v lize svého konkurenta nepustil do branky ani na minutu. Výbornými výkony se výrazně podílel na páté příčce a navíc ovládl statistiku vychytaných nul mezi ligovými gólmany. Místo si tak logicky udržel i pro aktuální ročník a počínal si opět výtečně. S devíti čistými konty znovu patří mezi nejlepší brankáře ligy a mladý Slovinec se tak dočkal až při zranění zkušenějšího konkurenta.
Svou šanci dostal Mihelak až v závěru prvního jarního kola, kdy v 77. minutě musel Hanuš pro zranění lýtka střídat a Mihelak načal ligovou kariéru dokonale. Za tři plné zápasy a závěr prvního startu proti Teplicím stále nekapituloval a drží tak sérii 283 minut bez inkasovaného gólu, což je aktuálně pátý nejlepší počin v této sezoně Chance Ligy. Pokud by přidal ještě 34 minut příští týden v Mladé Boleslavi, posune se dokonce na druhé místo.
Nejdelší série brankářů bez inkasovaného gólu v Chance lize 2025/26
Hráč
Klub
Minuty
Tomáš Koubek
Liberec
421
Jakub Markovič
Slavia
315
Jan Hanuš
Jablonec
314
Jindřich Staněk
Slavia
301
Klemen Mihelak
Jablonec
283
„Za čtyři zápasy jsme nedostali gól. To je výborná vizitka. Věděli jsme, co umí a vidíme to na tréninku, i když zatím neměl šanci to ukázat v zápase,“ vykládal po posledním triumfu Kozel s naprostým klidem.
Mimochodem, rekord v neprůstřelnosti drží v samostatné lize Petr Čech, který v dresu Sparty na začátku sezony 2001/02 zvládl bez obdržené branky hned 902 minut. V celé historii ligy pak Antonín Kramerius, který v sezoně 1964/65 také za Spartu neinkasoval dokonce 1016 minut.
Na podobné úvahy je zatím brzy, ale nástup do české nejvyšší soutěže zvládl Slovinec fenomenálně. Už nyní má velkou zásluhu na tom, že Jablonec stále drží třetí místo v tabulce a bude dál bojovat o evropské poháry.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu