Trousil nabádá: Musíme být větší hajzlové. Prozradil, proč nechal sedět Mandouse
Na hru Pardubic se dá dívat, o tom žádná. Jenže výsledky se v posledních dvou zápasech nedostavily a ambiciózní tým zůstává trčet mezi nejhorší šestkou Chance Ligy. Po skličující domácí porážce s Jabloncem přišla další na Slovácku. Opět 0:2 a kouč Jan Trousil musel znovu žehrat na totálně neefektivní ofenzivní fázi. „Koncovka je obrovsky mizerná. Jestli v ní nebudeme větší hajzlové a zabijáci, nemůžeme ty zápasy zvládnout,“ ulevil si.
Proč jste prohráli duel, v němž jste byli herně o něco lepší?
„Slovácko mělo zaujetí. Šlo do toho v obou šestnáctkách s tím, že se tam chce pobít, i třeba za cenu zranění. V tom bylo lepší. Odjíždíme obrovsky zklamaní.“
Nešťastníkem se stal v závěru střídající Tomáš Solil, jemuž neuznali gól kvůli ofsajdu, pak zahodil velkou šanci, a vzápětí si dal po Marinelliho akci vlastní gól. Sebere se z toho?
„Dostal se fantasticky do šance, kdy šel sám na brankáře. Nedal a za dvacet vteřin si dal vlastňáka, kdy to do něj nastřelili. Vůbec mu to neublíží, je pozitivní.“
Přitom vůbec nehrál na stoperu špatně, že?
„Solda je výborný kluk, proto šel do hry. Dal hře klid, vyjížděl s balony. I díky němu jsme měli druhý poločas herně pod kontrolou. Poté, co odešel kvůli zranění Sam Šimek, Jelda (Jelínek) zápas úplně nechytil. Kopas (Kopásek) bohužel taky nebyl lepší než Godwin, který bohužel musel taky střídat. Ale Solda tam přinesl kvalitu.“
V brance nastoupil na jaře poprvé Gruzínec Luka Charatišvili. Proč jste nechal sedět Aleše Mandouse?
„Tři zápasy po sobě jsme měli situace, které byly špatně vyhodnocené. Bavili jsme se s trenérem gólmanů, že uděláme na toto utkání změnu. Luka nic špatně neudělal, byl dobrý do rozehrávky. Pro Mandyho je to těžké. Moc střel na naši bránu za čtyři zápasy nešlo, ale dostali jsme hloupé góly ze standardních situací. Chtěli jsme něco změnit. Střel ani na Slovácku moc nebylo a my zase pokračujeme v obrovském trápení v koncovce. To bude téma před Teplicemi, na které se chceme zaměřit. Botos byl snad sedmkrát v dobrých situacích a nevyřešil to. Takový hráč to vyřešit prostě musí! Smékal to samé. Je super říkat si, že se tam dostáváme, ale neproměněné tutovky nás stojí body. Děláme si to těžší.“
Když jste viděl sestavu Slovácka opět bez klasické „devítky“, přemýšlel jste, kdo bude na hrotu?
„Bavili jsme se o tom s Polonem (asistentem Tomášem Poláchem), že Mára Havlík může hrát pravé křídlo. Byl tam už dřív. Jenom jsme řešili, jestli bude Suchan na podhrotu anebo na křídle. Říkali jsme si, že Ndefe půjde na stopera, aby rychlostně naháněl Tanka. Slovácko jelo na krev. Byť nebylo tolik na balonu, tím zaujetím nám to ztížilo a díky tomu, že dalo gól, zaslouženě vyhrálo.“
Štve vás, že jste pořád v nejspodnější skupině?
„Přišli jsme k týmu a byli jsme poslední. Vůbec se teď nebavíme o tom, že se budeme posouvat výš. Cíl je jednoznačný, a tím je záchrana a vyhnout se baráži. Nikde nelítáme. Jenom chceme, aby hráči plnili role, které mají, a zvedala se herní stránka. Herně to bylo slušné i na Slovácku a předtím s Jabloncem. Průser jsou naše defenzivní standardní situace, co se týká zodpovědnosti hráčů. Když vidí, že je standardka, už jsou bojácní. To nás poslední dva zápasy srazilo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu