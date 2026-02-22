„Válka“ v Edenu: jen 39 a půl minuty čisté hry! Tohle je děsná vizitka očekávaného střetu
Duch velkého derby navštívil v sobotu Eden. Nečekán a nezván. Jediná nepodobnost byla v obsazení jedné z hlavních rolí – na jedné straně staří známí ze Slavie, na té druhé Liberec (1:0). K opulentní hostině měl jeden ze šlágrů víkendu na míle daleko. Obyčejnému fanouškovi bylo předhozeno nestravitelné menu, taky odcházel rozmrzelý. Z herního přednesu, abnormálního množství negativy i nechutných scén v závěru. Suma sumárum: čistý čas 39:24, počet faulů 34! Děsná vizitka očekávaného střetu.
Kvalita zápasu se posuzuje podle počtu vstřelených branek, nápaditosti hry, taktické rozmanitosti, rytmu utkání, intenzity hry, trenérských vstupů do zápasu, emotivních chvil a řady dalších parametrů. Víkendová půtka Slavie s Libercem nenabídla kromě agresivity na hřišti i na lavičkách nic z fotbalové krásy.
Strhující sekvence zápasu nebyly k vidění žádné. Jen se válčilo, bojovalo, nadávalo… A taky se moc nehrálo a hodně faulovalo. Tvrdé souboje, nákopy, minimum chytré kombinace, hrubá síla měla navrch. Zápasnickému stylu zápasu se rychle přizpůsobili oba rivalové. Rozhodčí Ondřej Pechanec zažil jeden z nejsložitějších duelů bohaté kariéry.
Po utkání se trenéři snažili vysvětlit prosté – proč? Proč bylo k vidění zase tohle? Třeba Slavia hru totálně zjednodušila. Krátká kombinace mezi stopery, načež Holeš či Bořil práskali balon dopředu přes dvě linie na nabíhající spoluhráče.
„Liga je v tomhle směru strašně nepříjemná. Na videu často vidíte obránce, kteří zakládají akci, a nikde není volný hráč. Je to hodně přímočaré. Týmy po zisku míče hrají rychle balony za obranu. Třeba Liberec tohle hraje skvěle, výborně pracuje s ofsajdovou linií. Po každé vaší ztrátě jdou čtyři hráči okamžitě za obranu,“ zamýšlel se Jindřich Trpišovský.
Slavia volí soubojový způsob hry zcela vědomě
„Pokud vyhrajete souboj nahoře, překonáte několik hráčů najednou – třeba situace Mojmy (šel sám na branku) to ukazovala. Hodně týmů po zisku míče okamžitě hraje za obranu a Liberec to zvládá velmi dobře. Když nechcete soupeři dovolit první rozehrávku, stojí vás to hodně sil a hráčů vysoko. V tu chvíli nemáte volného hráče. Po zisku míče je pak klíčové, jak s ním naložíte. Musíte jít do volného prostoru. Někdy je před obrannou linií, jindy na krajích hřiště. Momentálně je to ale na těchto terénech těžké. Góly teď často padají ze standardních situací, z brejků nebo z centrů do vápna.“
Čili soubojový způsob hry volí Slavia zcela vědomě, i proto, že má nahoře siláky Chorého s Chytilem, kteří dovedou zatlačit na jakéhokoliv zadáka ligy. „Nebyl to koukatelný zápas,“ připustil Trpišovský.
Podobná slova volil i Radoslav Kováč, šéf prchlivé liberecké lavičky. „Zápas byl strašně rozkouskovaný. Faulů bylo moc na obou stranách. Moc fotbalu jsme neviděli. Mnohokrát se řešilo video, z tempa vyskočí oba mančafty. Kvůli tomu, jak se zápas přeruší, chybí hře rytmus a spád.“
V neděli se v první jarní ligové klasice sevřou do kleští Plzeň se Spartou. Snad půjde o fotbalové představení s visačkou vysoké kvality.
Statistiky sobotního šlágru Slavia vs. Liberec:
- Čistý herní čas: 39:24
- Počet faulů: 34 (16/18)
- Vyhrané souboje: 60/52
- Obranné odkopy: 26/35
- Vhazování: 25/28
- Přihrávky: 287/254
- Dlouhé přihrávky: 71/76
- Centry: 28/15
- Přesné průnikové přihrávky: 1/0
- Velké šance: 3/1
- xG: 2,23/0,3
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu