ONLINE: Plzeň - Sparta. Kdo ovládne očekávaný šlágr Chance Ligy?
V Chance Lize se odehraje první velký šlágr jarní části sezony. Čtvrtý celek tabulky Plzeň přivítá druhou Spartu a v případě vítězství se může k tradičnímu rivalovi přiblížit na rozdíl tří bodů. Letenští ale nechtějí připustit zaváhání v boji o titul s vedoucí Slavií, která už v sobotu porazila Liberec 1:0 a vede v rozehraném 23. kole tabulku s náskokem osmi bodů. Zápas, který startuje v 18.30, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu