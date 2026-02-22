ONLINE: Plzeň - Sparta. Kdo ovládne očekávaný šlágr Chance Ligy?

Předplatné

V Chance Lize se odehraje první velký šlágr jarní části sezony. Čtvrtý celek tabulky Plzeň přivítá druhou Spartu a v případě vítězství se může k tradičnímu rivalovi přiblížit na rozdíl tří bodů. Letenští ale nechtějí připustit zaváhání v boji o titul s vedoucí Slavií, která už v sobotu porazila Liberec 1:0 a vede v rozehraném 23. kole tabulku s náskokem osmi bodů. Zápas, který startuje v 18.30, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta22145343:2347
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň22125542:2841
5Liberec23107637:2337
6Karviná231021135:3832
7Hr. Králové2387833:2931
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2377926:2928
10Teplice2267922:2625
11Pardubice23671028:4025
12Bohemians22651119:2923
13Slovácko23471216:2919
14Ml. Boleslav22471129:4719
15Baník22461216:2818
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

