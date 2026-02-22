Předplatné

Plzeň - Sparta 0:0. Očekávaný šlágr končí bez branek, Vydra selhal při penaltě

Chance Liga
Fotbalisté Plzně ve šlágru 23. kola první ligy remizovali se Spartou bez branek. Blíže k výhře měli domácí, kapitán Matěj Vydra ale v 52. minutě neproměnil penaltu. Oba týmy udržely neporazitelnost v jarní části sezony, s remízou však nemohou být spokojené. Letenští si ještě více zkomplikovali boj o titul, ze druhého místa tabulky ztrácejí na lídra soutěže a obhájce titulu Slavii už sedm bodů. Viktoria má na čtvrté příčce na Spartu stále šestibodové manko.

Plzeň neprohrála pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových duelů. Doma v nejvyšší soutěži nicméně neporazila Spartu poprvé po třech zápasech a po čtyřech kolech ztratila body. Letenští v jarní části sezony po třech utkáních premiérově nevyhráli.

Oba trenéři přichystali jedno překvapení v základní sestavě. Za Viktorii poprvé od zimního příchodu z Bohemians 1905 nastoupil od začátku obránce Kadlec. Pražané pak místo Patrika Vydry, který pykal za čtyři žluté karty, na pozici pravého beka nezvykle zatáhli jinak defenzivního záložníka Mannsverka. Ve sparťanské brance zaskočil Surovčík za zraněnou jedničku Vindahla.

Úvodní čtvrthodina patřila ve vyprodaných Štruncových sadech spíše Pražanům, kteří také měli první vyloženou šanci. Ve vápně se nadvakrát dostal k zakončení Mercado, domácí gólman Wiegele ale jeho střelu dokázal reflexivně vyrazit na roh.

Na opačné straně se protáhl do zakončení před vápno Doski a tečovaným pokusem těsně minul. Západočeši se zvedli a ve zbytku první půle byli výrazně nebezpečnější. Ve dvacáté minutě napřáhl zpoza šestnáctky Červ a jeho povedenou střelu do horního rohu vytáhl Surovčík. O čtvrt hodiny později si oba souboj zopakovali a znovu uspěl sparťanský gólman, který vyrazil pokus českého reprezentanta na roh.

Po pauze Letenští hned dvakrát vystřídali, trenér Priske místo Irvinga s Rrahmanim nasadil Martince s Vojtou. Aktivněji nicméně znovu začali domácí a po šesti minutách získali obrovskou šanci otevřít skóre. Po nakrátko rozehraném rohu trefil Ladra centrem do ruky Mercada. Sudí Volek nejprve nařídil přímý kop, ale videorozhodčí usoudil, že k přestupku došlo už ve vápně.

K penaltě se postavil Vydra, nepříliš umístěným pokusem však jen nechal vyniknout Surovčíka. Plzeňský kapitán, který po třech soutěžních zápasech naskočil v základní sestavě, neukončil sérii bez vstřelené branky, trvající už od začátku října.

V 58. minutě vypálil zpoza vápna Červ, jenže přízemním pokusem těsně minul. Pak zahrozila i Sparta, střelu střídajícího Vojty k tyči vyrazil Wiegele. V závěru se Viktoria tlačila za vítězným gólem, ale hosté odolali i v nastavení. Po drobné chybě Surovčíka zblokoval střelu střídajícího Adua do odkryté branky jeden z hostujících hráčů a domácí se neprosadili ani po Valentově průniku a závaru po následném rohu.

Západočeši remizovali ve druhém soutěžním duelu po sobě. Před třemi dny hráli v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy v Aténách s Panathinaikosem 2:2, ve čtvrtek je proti řeckému celku čeká domácí odveta. Sparta v Plzni v nejvyšší soutěži ztratila body posedmnácté z posledních osmnácti zápasů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

