Rekordní gólové sucho Dukly: bez šancí i bez bodů. Zklamaný Šustr: Stav týmu není dobrý

Bartoloměj Černík
Chance Liga
Zápasů, ve kterých by se na papíře do konce základní ligové části daly brát body, Dukle rapidně ubývá. A toto byl jeden z nich. Malé pražské derby v Ďolíčku na sebe pustilo týmy, které řeší propad tabulkou, byť s jinou urgencí. Ale tři doslova zlaté body skončily na straně Bohemians. A tak se nový trenér Pavel Šustr musí vážně ptát: je možné ještě Duklu spasit? Dejvický klub zažívá nejhorší šňůru ve své historii.

Pět zápasů. Tak dlouho čeká Dukla na radost z branky. Už po minulém kole to bylo nejdelší období sucha v prvoligové historii klubu, po trýznivém odpoledni v Ďolíčku se prodloužilo. Nešťastných primátů je víc – Dukla v této fázi sezony nikdy neměla méně vstřelených gólů než 14 a nikdy neodehrála tolik zápasů bez vstřelené branky (12). Klub má exaktně stejně bodů jako před rokem. Posun nulový.

A proti Bohemians to upřímně po celé utkání na tříbodový zisk nevypadalo. Dukla se odhodlala ke dvěma střelám zpoza vápna, obě chytal domácí gólman. „To, že máme střelu, to nepovažuji za šanci. My si prostě šance nevytváříme,“ povzdechl si Pavel Šustr. Je to tak, na podzim si dejvičtí připsali jen devět pokusů na bránu ve čtyřech zápasech. Nikterak nebezpečných. To samozřejmě nejde za Šustrem, který přebral tým teprve před týdnem a půl, své hráče teprve poznává. Ale zatím ho čekala spíše negativní překvapení.

„Tento zápas nám ukázal, že stav týmu není dobrý. Skutečně ho totiž vždy poznáte až na hřišti. Tréninkových hráčů najdete spoustu, zápasových moc ne. Nyní nám to ukázal, že tuto intenzitu, soubojovost a správnou odvahu ještě nemají. Naše situace je... nechci říct, že se výrazně ztěžuje, ale každý takový zápas nás začne dostávat víc a víc dolů“ litoval Šustr.

Svá slova aplikoval třeba na Michala Černáka, který úplně zbytečným zákrokem horní končetinou ve vlastním vápně daroval Bohemians penaltu. „To je ono. Odvážný hráč nebude dávat ruku takhle nahoru,“ zkritizoval křídleníka. Penaltu proměnil Aleš Čermák a ukončil pět měsíců dlouhé čekání na domácí výhru.

Dukla pod bývalým trenérem Zbrojovky a Prostějova vypadá lépe organizovaně do defenzivy, v Ďolíčku rozhodně nepropadl navrátilec do sestavy Dominik Hašek, stoper Mouhamed Traoré a jeho kolega Erik Hunal. „Měli dobrý blok, dobře se přesouvali,“ ocenil domácí kouč Jaroslav Veselý. Problémy jsou jinde.

Slávistického odchovance Hunala, extrémně emocionálního hráče, ale už začíná situace ohromně trápit. „S prominutím mě to vysírá. Rád se projevuji, rád slavím góly a vítězství, ale nedočkávám se toho. Trenér přinesl nový impuls a energii, je pes na disciplínu a intenzitu, ale ještě jsme to nepředvedli na hřišti,“ zalitoval jedenadvacetiletý hráč, který si kvůli žluté kartě nezahraje v pátek se „svou“ Slavií. Další zápas, kde se bude jakýkoliv pozitivní výsledek pro Duklu rovnat spíše zázraku…

