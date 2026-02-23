Předplatné

ZNÁMKY Sparty: Z náhradníka je hrdina! Irvingův zápas to nebyl, Rrahmani reagoval vztekle

Očekávaný hit 23. kola Chance Ligy gól nenabídl. Plzeň remizovala se Spartou 0:0, což dělá největší radost Slavii, která už zase vládne tabulce o sedm bodů. Nejsledovanějším mužem v sestavě Pražanů byl brankář Jakub Surovčík, jenž zvládl záskok za Petera Vindahla skvěle. Pokryl vše včetně penaltové střely Matěje Vydry. Jak si vedli další hráči Letenských? Projděte si ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

