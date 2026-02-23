ZNÁMKY Sparty: Z náhradníka je hrdina! Irvingův zápas to nebyl, Rrahmani reagoval vztekle
Očekávaný hit 23. kola Chance Ligy gól nenabídl. Plzeň remizovala se Spartou 0:0, což dělá největší radost Slavii, která už zase vládne tabulce o sedm bodů. Nejsledovanějším mužem v sestavě Pražanů byl brankář Jakub Surovčík, jenž zvládl záskok za Petera Vindahla skvěle. Pokryl vše včetně penaltové střely Matěje Vydry. Jak si vedli další hráči Letenských? Projděte si ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).