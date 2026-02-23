Tři střely v úvodu, na konci pískot. Smetana: Chyběla nám lehkost i hráč jako Planka
Ostravská léčba novým trenérem začala neúspěšně. Ano, domácí bezbranková remíza s Mladou Boleslaví, kterou plánoval Baník přeskočit v tabulce fotbalové Chance Ligy, je prostě v současné situaci nedostatečná. Stejně tak křečovitý výkon, ačkoli šance na vítězství byly. „Chyběla nám lehkost,“ uznal nový kouč Ondřej Smetana. Slezané zůstávají čtrnáctí a příště jedou na Spartu, poté je čeká náročný pohárový týden. Pokud byl doteď na Bazalech relativní klid, nyní už začíná být situace tuze kritická...
Když během úvodní čtvrthodinky domácí třikrát napřímo zaměstnali mladoboleslavského brankáře Jiřího Flodera, nažhavení fanoušci tleskali. Baník začal zostra, ve vzduchu visel gól a na tribunách naděje, že tohle bude TEN zápas. Mač, který otočí zatím katastrofální průběh ročníku a dodá všem v dresech FCB klid a sebevědomí. Nicméně když se po sedmdesáti minutách začalo ve Vítkovicích poprvé pískat, i ten největší optimista zvážněl.
„Soupeř byl víc lehkonohý, pohyblivější, rychlejší. V důrazu, dostupování, celkově v drajvu. Asi za čtyři dny nemůžeme čekat, že budeme agresivnější a dynamičtější, je to holt o kvalitním konzistentním tréninku. Ničím jiným to nedoženeme,“ popisoval Ondřej Smetana svou obnovenou premiéru na ostravské lavičce a úvodní (necelý) týden ve funkci. Jeho vrchol se nepovedl.
Houfy lidí mířily ze stadionu pryč a zklamaně klábosily o tabulce. Opravdu věřili, že si v ní Baník s Mladou Boleslaví prohodí příčky. Ačkoli je pozitivem, že se již nepořádal další den otevřených dveří v defenzivě, nula v kolonce vstřelených branek je strašákem. Po plichtách se Slezané těžko dostanou z barážových příček, posun vzhůru se stále nekoná.
Majer: Remíza je asi zasloužená
„Chtěli jsme vycházet z většího kompaktu a hrát na menším hřišti s míčem i bez něj. Vytvořili jsme si i víc šancí, ale měli jsme vytvářet ještě větší tlak na stopery, být vpředu ve větším počtu hráčů a mít vyšší postavení. Musíme zlepšit napadání a asi i nastavení posunů na krajích,“ uvedl trenér.
Jak se očekávalo, vsadil na rozestavení se třemi stopery s Ondřejem Kričfalušim uprostřed. Vysoký univerzál byl suverénní, po jeho výpadu a kolmici se v tutovce ocitl David Buchta. Rovněž kapitán Jiří Boula operoval níže než v předchozích duelech, bohužel pro domácí to platilo i pro Václava Jurečku. „Bohužel byl trošku utopenější, trošku jsme ho obětovali. Nebyl tolik ve hře,“ přikývl Smetana.
Ani Michal Kohút nemusel být, kdyby krátce před pauzou dostal druhou žlutou kartu za nakopnutí Ondřeje Karafiáta. Celkově na obě strany nepřesný rozhodčí Lukáš Nehasil neposlal Baník do deseti. Křídelník hostů John Solomon zase nepochopitelně neposlal v úniku dvou lidí na Martina Jedličku míč spoluhráči Michalu Ševčíkovi, který se oprávněně vztekal, a tak zůstala obě mužstva podruhé v řadě v ofenzivě na suchu.
„Remíza je asi zasloužená,“ zamýšlel se kouč Aleš Majer, jehož tým držely výkony tří nosných borců. Brankáře Jiřího Flodera, stopera Ondřeje Karafiáta a středopolaře Romana Macka. Byli nejlepší, drželi strukturu, diktovali tempo a uhrávali i složité balony. „Jirka nás podržel a zachránil. Jsme rádi, že k nám přišel Vojta Vorel, ale tím, že byl ve Spartě odstavený, nedorazil dobře připravený. Teď nevidím důvod do toho zasahovat,“ vysvětlil situaci mezi gólmany.
Smetana naopak do sestavy příště pravděpodobně sáhne, minimálně návratem vykartovaného Davida Planky. „Ve středu nám chyběl hráč jako on. Přinesl by klid, kvalitu, drzost s míčem v meziprostoru,“ naznačil Smetana. „David Buchta se snažil, ale byla na něm vidět absence herní praxe a sebevědomí,“ vysvětloval poločasové střídání a nástup Hamidoua Kanteho.
Ani to nezabralo. Chance Liga má za sebou úvodní měsíc jara a Baníku pořád hrozí baráž.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu