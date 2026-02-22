Sigma vládla i bez Janotky. Byly to nervy, uznal trenérův záskok. Co je s Ghalim?
Fotbalisté Olomouce se snově naladili na čtvrteční pohárovou odvetu s Lausanne snadnou výhrou 3:1 v Teplicích. Zvládli to bez vykartovaného hlavního trenéra Tomáše Janotky i chybějících opor Jana Klimenta, Louise Lurvinka a Danijela Šturma. Zářili nováčci v kádru Sigmy, kteří premiérově nastoupili v základu: Jásir Núr, Václav Sejk a Jakub Jezierski. Vůbec poprvé na jaře také naskočil Dominik Janošek.
„Jsem za ně obrovsky rád, protože jednoznačně ukázali, že oprávněně patří do kádru. Můžeme se na ně spolehnout a potvrdili, že mohou hrát od prvních minut,“ lebedil si Ivo Gregovský, jenž zastoupil absentujícího hlavního kouče Tomáše Janotku.
Jásir Núr využil strašidelné zpětné hlavičky Dalibora Večerky a zvýšil na 2:0, záhy asistoval Václav Sejk na Ghaliho třetí gól. Oba v Teplicích dříve nastupovali. „Proto měli velkou motivaci. Už se nějakou dobu chystali a cítili jsme, že jsou stoprocentně připravení, takže jsme se nebáli dát je od začátku. Splatili to solidním výkonem a předvedli, že mají kvalitu. U Jásira jsem rád, že mu to střelecky vyšlo zrovna tady,“ zmínil Gregovský na adresu egyptského útočníka, který býval oblíbencem teplických tribun a právě ze severu Čech přišel na Hanou.
Útočník svou trefu neslavil. „Neradoval jsem se, protože jsem zde strávil dobré tři roky,“ prohodil. „Předpokládali jsme, že Jásir bude hrát. Ale kromě gólu po naší chybě jsme ho do ničeho nebezpečného nepustili. A že neoslavoval po gólu? Je to slušný kluk, k Teplicím si našel vztah a tohle gesto svědčí o jeho charakteru,“ ocenil teplický trenér Zdenko Frťala.
Absence? Zdravotní neduhy i rodinné důvody
Janotkův asistent Gregovský už v minulosti za emotivního kouče v lize zaskočil, nepotřeboval tak jeho rady na dálku. Přestože hlavní trenér o poločase ve VIP sektoru dlouze telefonoval, s týmem to prý nebylo. „Nevolali jsme si, nemohl ani do kabiny, neprohodili jsme slovo. Směrem ke hře jsme dostávali pokyny od videokouče a vše probíhalo jako v každém jiném utkání,“ popisoval.
Vzhledem k tomu, že Sigma brzy vedla o tři branky, mohlo by se zdát, že Gregovský prožil klidnou devadesátiminutovku, jenže opak byl pravdou. „Užil jsem si jen deset vteřin po závěrečném hvizdu. Byly to nervy a úplně jiná role oproti tomu, když máte sedět v uvozovkách v klidu na střídačce, přijímat pokyny a něco konzultovat, to je nebetyčný rozdíl. Tepovku jsem si neměřil, ale byl bych ve vyšších otáčkách než běžně,“ vydechoval ještě po zápase.
Starosti mu přitom mohl udělat chybějící trojlístek pilířů sestavy. „Lurvink s Klimentem mají zdravotní neduhy a Šturm chyběl z rodinných důvodů,“ vysvětloval Gregovský. O pauze navíc dohrál Ghali. „Inkasoval úder do zátylku, necítil se dobře,“ přidal důvod, proč Nigérijce stáhl.
Poprvé v základu dostal prostor rovněž Jakub Jezierski a skoro půlhodinku zvládl Dario Grgič. „Potřebují čas na etablaci a na srovnání s intenzitou soutěže. Ale tím, že dobře trénují, svůj prostor dostanou,“ předeslal Gregovský k dalším zimním posilám.
Tři body z Teplic pomohou k dobré náladě před bojem o postup do osmifinále play off Konferenční ligy. Ačkoli se v Lausanne představí zase výrazně jiná sestava. „Na hráčích v kabině bylo vidět, že jsme vyhrát potřebovali, protože poslední výsledky za námi nešly. Ve Švýcarsku se bude hrát na umělce, ale vzhledem k počasí u nás jsme na ní také trénovali, což zachováme. Bude to ale jiný sport, protože oni si ji ještě pokropí a tím, jak mají rychlé a dynamické hráče, nás nečeká nás nic jednoduchého,“ uzavřel Janotkův kolega.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu