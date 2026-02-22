Zelený po Plzni: Je to tady pro nás zakleté. Přežili jsme penaltu, ale...
Na levé straně sparťanské defenzivní trojky byl perfektní - v poli nejlepší hráč rudého týmu. Stoper Jaroslav Zelený pak zápas fotbalové Chance Ligy proti Plzni hodnotil svým klasickým stylem: s klidem a rozvahou, jako na place. „Ve finále jsme spokojení,“ prohlásil. „S výsledkem,“ vysvětlil.
Remíza je pro vás dobrá?
„S bodem jsme asi víc spokojeni než s výkonem, protože jsme byli šťastnější. Přežili jsme penaltu, ale hra nás bude trochu mrzet.“
Pokutový kop chytil Jakub Surovčík, jindy dvojka za Peterem Vindahlem. Překvapují vás jeho představení?
„Povedlo se mu to už podruhé, proti Hradci byl také výborný. Tady nás nezachránil jen při té penaltě, ale už v první půli měl skvělé zákroky. Byly to vlastně gólové situace, on jim přitom zabránil. Když takhle bude pokračovat dál, budeme šťastní.“
Výkon se vám nelíbil, přitom jste prvních deset až patnáct minut hráli lépe. Co se pak změnilo?
„Je škoda, že jsme neproměnili velkou šanci, kterou měl Mercado. On střílel, ale úplně se nabízelo, aby to posunul na Albiona, který by to měl do prázdné brány. Jenže ho asi neviděl. Třeba by ten zápas pak vypadal jinak, protože jsme opravdu měli začátek velmi dobrý, měli jsme větší tlak než Plzeň. Ale pak jsme často skončili s balonem u Sura, on pak musel hrát dlouhé míče. Můžeme si tím pomoci, ale přece jenom to není naše nejsilnější stránka.“
Proč?
„Vepředu máme Lukáše Haraslína, Albiona Rrahmaniho, to prostě není jejich hra. Proto jsme z toho začali vypadávat, nic jsme si nevytvořili, protože oni to mají v soubojích se stopery těžké. Kopneme to na půlku a hned se nám to vrací zpátky. Tenhle styl Plzni, myslím, vyhovuje, protože oni jsou takoví fyzičtější v porovnání s naší horní lajnou. Takže v tom bych to viděl, proto jsme ztratili momentum z prvních patnácti až dvacet minut.“
Nejsou vaše zápasy v Plzni v poslední době hodně podobné?
„Oni hrají doma trošičku jinak, než když přijedou k nám. Tady je to pro nás takové zakleté, vyhrálo se tady v lize snad jen jednou za patnáct let. Body se nám tu sbírají vždycky hodně těžko. Už bych v Plzni rád vyhrál a odvezl si tři body, ale bohužel se nám to zase nepovedlo.“
Vaše ztráta na Slavii je opět sedm bodů. Je to pořád hratelná situace?
„Je to škoda, protože před zápasem jsme to měli pořád ve svých rukách. Kdybychom všechno do konce ligy vyhráli, dostali bychom se před ně, ale teď to musíme zvládat a doufat. I když je porazíme dvakrát, prostě musí někde ztratit. Situace se zase trochu převážila směrem na jejich stranu, mají zase o něco lepší pozici. Je dost kol do konce, potom nadstavba, vůbec nic není ztraceného. Jen je prostě rozdíl pět a sedm bodů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu