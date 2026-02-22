Surovčík znovu podržel Spartu, chvála od trenérů: Fantastický, nejlepší hráč utkání
V hitu fotbalové Chance Ligy dominoval náhradní brankář. Jakub Surovčík zakončil zlomový týden v kariéře druhým čistým kontem, kterým dotlačil Spartu v neděli večer na hřišti Plzně k bezgólové remíze. „Byl nejlepším hráčem utkání,“ zdůraznil trenér Viktorie Martin Hyský. Třiadvacetiletý obr chytil penaltu, připsal si i těžké zákroky v prvním poločase. „Bod bereme,“ uznal i přes první jarní ztrátu.
Slavia přijala ve večerních hodinách pozitivní zprávu: ligový šlágr skončil remízou, díky čemuž se přiblížila k mistrovskému titulu. Ztráta druhé Sparty narostla na sedm bodů, ke vzájemnému střetu dojde v Edenu za dva týdny.
Letenští sice udrželi i počtvrté v řadě čisté konto, přesto ve druhé půli postupně uvadli a v nastaveném čase se ocitli pod zvyšujícím se tlakem. „V obraně jsme byli dobří, ale v ofenzivě chceme být samozřejmě dominantnější na balonu a kreativnější,“ prohodil trenér hostů Brian Priske.
Plzeň se nakonec jevila herně lepší, nebezpečnější. Brankář Jakub Surovčík přiživil nervozitu nejistým výběhem na vysoký centr z rohového kopu, stoper Adam Ševínský utnul zmatky ve vlastním vápně dlouhým nákopem, Matěj Ryneš zastavil plzeňský rychlý brejk za cenu žluté karty.
„Chtěli jsme tři body a myslím, že jsme byli lepší mužstvo. Bod je pro nás málo,“ litoval trenér Plzně Martin Hyský, jehož tým zůstává na čtvrtém místě tabulky. „Byli jsme hodně aktivní a Sparta měla velké problémy se dostat do konstruktivní rozehrávky,“ přidal.
Emoce na závěr poločasu
První půle byla určitě pohlednější než druhá. Ta končila v emocích. Střídající Prince Adu zavadil o Surovčíka, což se nelíbilo obránci Jakubu Martincovi. Vyletěl po útočníkovi domácích, postupně se přidali kolegové Jaroslav Zelený a Ryneš.
V tu chvíli chránili sparťanského hrdinu, stejně tak nejlepšího hráče utkání. Surovčík se po závěrečném hvizdu opřel o kolena, sednul si na hranu vlastního pokutového území a několik desítek sekund byl osamocený. Zřejmě přemítal, jak zvládl druhý ligový start opět s čistým kontem. Od střídání v zápase s Hradcem Králové (2:0) nedostal gól 179 minut v kuse.
„Surovčík byl nejlepší hráč Sparty. Chytal druhý zápas a byl velmi jistý,“ řekl Hyský. „Byl fantastický. Má za sebou dva dobré výkony, stejně tak dneska. Jsme za něj opravdu rádi,“ souhlasil Priske.
Peter Vindahl, v posledních sezonách jasná sparťanská jednička, se předchozí víkend zranil, když si při došlapu na brankovou konstrukci přivodil bolavé problémy v oblasti chodidla. S letenským týmem v minulém týdnu netrénoval a pravděpodobně vynechá také příští kolo proti ostravskému Baníku.
Náhradník Surovčík zatím rozprášil pochyby, které kolem něj v posledních měsících poletovaly. A to i z důvodu fatálního kiksu v pohárovém utkání proti Artisu (2:1). „Sice jsem ve Spartě odchytal málo zápasů, ale zase dost důležitých. Jsem rád, že jsem pomohl týmu, bod bereme, ale příště musíme být lepší,“ zmínil Surovčík v televizním rozhovoru.
Při prvním záskoku proti Východočechům zaznamenal dva mimořádné zákroky, proti Viktorii vytáhl čtyři už za první půli. Zastavil nejprve ránu Lukáše Červa, natáhnul se pro vysoký centr Merchase Doskiho, který se stáčel přímo do branky, a následně se svalil na bližší tyč pro pokus z kopačky Denise Višinského. Největší zkouška na něj číhala v 52. minutě. Mercada zasáhl balon do ruky v pokutovém území, což odhalili až rozhodčí sedící v centrále u videa.
Surovčík si poradil i s penaltou. „To bylo rozhodující, udělal i víc dobrých rozhodnutí,“ komentoval Priske brankářův výkon. „Chytil penaltu, ale zachránil nás už v prvním poločase. Měl tam těžké zákroky, to byly určitě gólové situace,“ zhodnotil Zelený.
Rozladěný exekutor
Proti Surovčíkovi se na desítku postavil Matěj Vydra. Ten vypadal už v první půli pohybově rozladěný, chyběla mu síla, nedostal se tolik do kombinace. Podprůměrný výkon uzavřel neproměněnou penaltou, sparťan se natáhl po jeho střele k levé tyči.
„I lepší hráči nedali penaltu. Hodím to rychle za hlavu, protože ve čtvrtek nás čeká sakra důležitý zápas,“ uvedl Vydra směrem k odvetě v play off Evropské ligy proti Panathinaikosu. „Chtěl jsem dát balon k tyči, protože Surovčík je strašně vysoký. Asi jsem z něj udělal muže zápasu,“ doplnil.
Stoprocentně. Surovčík je důvod, proč vyprodaný stadion v Plzni neviděl žádný gól.
Pohled Pavla Šťastného
Dobrá zpráva pro léto
Situace ve sparťanské brance i přes zranění Petera Vindahla zůstává neměnná. Dánský gólman je pro trenéra Briana Priskeho neotřesitelnou jedničkou. A to nezlomí ani nadstandardní výkony Jakuba Surovčíka. Pro něj ovšem dvě čistá konta při záskoku proti Hradci Králové (2:0) a Plzni (0:0) znamenají silnější pozici do letní přípravy. Na hřišti Viktorie lapil Červovu a Višinského střelu, chytil také Vydrovu penaltu. Už podruhé byl klíčovým hráčem Letenských. Nejistota ho sice bude provázet ještě v dalších týdnech, protože v nastaveném čase zaváhal při vysokých centrech. Pokud ale bude pokračovat v aktuálním trendu, vedení Sparty nebude při případném Vindahlově letním přestupu hledat novou brankářskou stálici. Určitě si řekl o větší prostor, ale znovu – až v létě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu