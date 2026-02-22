Hyský: Nepamatuji takhle vygumovaného Haraslína. Vydra bude mít určitě podporu
Plzeň v neděli večer proti Spartě většinu zápasu dominovala, vytvářela si šance. Neproměnila ale ani tu největší, když penaltu Matěje Vydry zlikvidoval Jakub Surovčík. Trenér Martin Hyský byl po utkání s výkonem spokojený. Vyzdvihl mužstvo za to, že při bezbrankové remíze na domácí půdě soupeře přehrávalo. „Spartu jsme nenechali vůbec nadechnout,“ chválil kouč Viktorie.
Je pro vás bod ztráta?
„S tím souhlasím. Jediné, co je dnes ze zápasu negativní, je výsledek. Zasloužili jsme si tři body, ale takový je fotbal. Jsem hrdý a pyšný na mužstvo, jak jsme hráli. Byli jsme lepším týmem, možná až na pět, deset minut na začátku zápasu, kdy měla Sparta velké šance. Proti Mercadovi nás podržel Florian Wiegele. Měli jsme zápas pod kontrolou, měli víc střel, šancí, tlak, standardky. Chybělo nám dát gól, jeden by asi stačil. Naše mužstvo skvěle bránilo, Spartu jsme nenechali vůbec nadechnout. Minimálně jsme je pouštěli do nebezpečných situací. Podali jsme perfektní výkon, je na čem stavět. Hráči vědí, že jsme na správné cestě. Je nám líto výsledku, ale jedeme dál.“
Jak dáte do kupy Matěje Vydru, který nedal penaltu?
„Kdo si ji vezme, bylo na hráčích na hřišti, já to takhle mám vždycky. V týmu jsou zkušení hráči, velmi dobře odhadnou situaci. Matěj si věřil, potřeboval dát gól, psychicky by mu to pomohlo. Rozhodl se pro jednu stranu, Kuba Surovčík ho velmi dobře přečetl a bohužel penaltu neproměnil. Takoví hráči to na sebe musí brát, mají na to zkušenosti. Určitě mu to nezazlívám, je to fotbal.“
Momentálně ale není v ideální formě, souhlasíte?
„Byl připravený na část zápasu, určitě ne na devadesát minut. Potřebujeme ho do další části sezony, nezlomí ho to. Ode mě bude mít určitě podporu.“
Proč jste nasadili poprvé v sezoně od začátku zimní posilu Adama Kadlece?
„S Adamem panuje po zápase velká spokojenost. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, nastoupit poprvé za Plzeň a hned proti Spartě. Měl na starosti Lukáše Haraslína. Na jaře si nepamatuji, kdy byl takto vygumovaný ze hry, Adam splnil úkol. Ve druhé půli Sparta změnila rozestavení v útočné fázi. Adamovi zároveň došly síly, chybí mu herní rytmus, měl problémy se svalem. Střídání bylo ze zdravotních důvodů. Snad bude v pořádku a připravený na další kolo. Podal velmi dobrý výkon.“
Nebál jste se o mužstvo po náročném čtvrtku v Aténách po fyzické stránce?
„Dobře trénujeme, mám kolem sebe skvělý realizák. Kluci pracují, neměl jsem obavy z toho, že to nezvládneme fyzicky. Byly tam nějaké změny po čtvrtku, dali jsme do zápasu čerstvé nohy. Jsme rádi za program, který máme, je tady široký kádr v potřebné kvalitě. Bylo to dneska vidět. Sparta měla minimum šancí a byla pod velkým tlakem. Musí být spokojená s bodem.“
Gól jste ale nedali. Co vám scházelo ve finální fázi?
„Dneska tam byl aspekt Kuby Surovčíka, byl nejlepším hráčem Sparty, zachytal výborně. Až na jednu malou chybu v závěru Spartu držel, chytil penaltu. Při finálních situacích můžeme být o trošku klidnější, dohrát je ve větší kvalitě. Měli jsme tam osm, devět velmi dobrých situací na vstřelení gólu. Někdy chybí trošku štěstí, abyste to do brány dotlačili, my ho tentokrát neměli. Šli jsme za gólem, chválím tým za velkou aktivitu. Možná mě mrzí, že jsme nebyli nebezpečnější ze standardek. Kopali jsme asi deset rohů, k tomu nějaké přímé kopy a standardky ze stran. Ani z toho jsme nevstřelili gól, musíme tyhle věci zlepšit. Ale opakuji, že s výkonem jsem spokojený.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu