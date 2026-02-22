Priske po Plzni: Celkově pomalý zápas. Vysvětlil střídání, jaká je Kuchtova pozice?
Během prvního poločasu se rozčiloval a viditelně gestikuloval směrem k hráčům na hřišti. Proto Brian Priske, trenér fotbalistů Sparty, reagoval na vývoj utkání proti Plzni (0:0) už o přestávce hned dvěma střídáními. „Nebyli jsme schopni udržet balon, čelili jsme asi dvaceti třiceti dlouhým nákopům od brankáře,“ vysvětlil dánský kouč, který uviděl v utkání žlutou kartu za protesty.
Jste nakonec spokojený s bodem?
„Chci samozřejmě vyhrát každý zápas, stejně jako hráči a celý klub. Jsme takhle prostě nastavení. Dneska ale musíme být s bodem spokojení.“
Začali jste slušně, měli jste první šanci zápasu, ale postupně jste se vytratili ze hry. Co se stalo?
„Souhlasím, že jsme začali velmi dobře. Myslím, že nám hrála dobře ofenzivní trojka. Byli jsme nebezpeční, udrželi jsme balon a vytvořili si šance. Mercado měl asi největší příležitost, kdyby ji vyřešil líp, dostal nás do komfortnější situace. Po patnácti dvaceti minutách byla Plzeň silnější, vyhrála hodně soubojů, měla dost standardních situací. Celkově to byl pomalý zápas.“
Proč jste nasadil záložníka Siverta Mannsverka na pozici pravého stopera?
„Chtěli jsme přečíslovat Plzeň ve středu zálohy, proto jsme hráli vlastně na dva stopery. Mannsverk se vysouval, měli jsme tři středopolaře. Je to něco, co jsme hráli už v průběhu sezony. Jenže v první půli jsme prostě nebyli schopni udržet balon, čelili jsme asi dvaceti třiceti dlouhým nákopům od gólmana, proto jsme udělali v poločase změnu.“
Do hry se dostal Jakub Martinec. Jak jste s ním spokojený?
„Jsem rád, že ho máme v týmu. Dává nám možnost, abychom hráli na tři skutečně střední obránce. Myslím, že nám dneska hodně pomohl i při standardních situacích.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Do druhého poločasu nezasáhl kromě Andrewa Irvinga ani Albion Rrahmani. Z jakého důvodu?
„Už jsem to řekl, prostě jsme nebyli v první půli schopni udržet balon.“
Na hrot útoku se postavil Matyáš Vojta. Bylo ve hře i nasazení Jana Kuchty?
„Určitě jsem ho zvažoval, nakonec jsem se rozhodl pro Matyáše Vojtu.“
Jaká je Kuchtova pozice na startu jara, kdy ještě nehrál?
„Máme velkou konkurenci, máme tři top útočníky. Jeden nastupuje, druhý může dostřídat. Je to stejné jako pro ostatní, kteří nedostávají tolik minut. Musí dokázat, že na to má a místo si vybojovat. V tréninku ale pracuje dobře.“
Čím to je, že Plzeň vás postupně odzbrojila?
„Plzeň je silný tým, v Evropě je neporažený a v lize také podává velmi dobré výkony. Má kvalitní hráče, hraje hodně přímo. Takže ve chvíli, kdy nejsme schopní podržet balon, jak se to stalo dneska, je velmi těžké ji bránit. Pak to skončí tak, že hra je hodně rozkouskovaná. Nevím, my jsme čelili snad deset rohům a pěti přímákům, byly tam asi tři dlouhé auty.“
Nakonec i penalta. Překvapilo vás, že John Mercado zahrál rukou v pokutovém území?
„Ne. Od začátku bylo jasné, že situace byla blízko vápna. Pak samozřejmě věříme videorozhodčím.“
Jakub Surovčík vychytal Matěje Vydru. Poděkoval jste mu už podruhé tento týden?
„Byly to od něj za poslední týden dva velmi dobré zápasy. Stejně tak dneska předvedl povedený výkon. Myslím, že byl klíčovým hráčem, hlavně zákrokem při penaltě. Měl spoustu dalších dobrých rozhodnutí, takže jsme za něj velmi rádi.“
Bylo ve hře, že naskočí do utkání Peter Vindahl, který se zranil minulý týden proti Hradci Králové?
„Nebylo. Uvidíme, možná příští týden (domácí zápas s Baníkem)."
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu