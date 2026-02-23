Předplatné

Shrnutí 23. kola iSport Fantasy: Osm hráčů poprvé v ideální sestavě kola

Shrnutí 23. kola iSport Fantasy
Shrnutí 23. kola iSport Fantasy
Adam Papoušek
Chance Liga
Pokud nebudeme počítat utkání v Teplicích, pak ve zbylých sedmi zápasech fotbalové Chance Ligy padlo pouze pět gólů. Nepřekvapí tedy, že víkendové kolo iSport Fantasy patřilo brankářům. Z prvních třinácti pozic obsadili hned deset nejproduktivnějších příček 23. kola. V průměru Trenéři nasbírali pouhých 31 bodů.

Ideální sestava

Poprvé se do nejlepší jedenáctky kola dostali Jakub Surovčík, Filip Slavíček, Daniel Holzer, Matěj Kadlec, Jan Suchan, Marek Havlík, Benson Sakala a Mohamed Yasser. Kričfaluši s Kareemem podruhé a Nebyla potřetí.

Hodnota ideální sestavy činila 62,7 milionu a dohromady získala 86 bodů.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 24. kolem se to dotkne například Dávida Krčíka, Sebastiana Nebyly či Olivera Sonneho.

Uzávěrka 24. kola proběhne v pátek 27. února v 16:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

