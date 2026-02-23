Shrnutí 23. kola iSport Fantasy: Osm hráčů poprvé v ideální sestavě kola
Pokud nebudeme počítat utkání v Teplicích, pak ve zbylých sedmi zápasech fotbalové Chance Ligy padlo pouze pět gólů. Nepřekvapí tedy, že víkendové kolo iSport Fantasy patřilo brankářům. Z prvních třinácti pozic obsadili hned deset nejproduktivnějších příček 23. kola. V průměru Trenéři nasbírali pouhých 31 bodů.
Ideální sestava
Poprvé se do nejlepší jedenáctky kola dostali Jakub Surovčík, Filip Slavíček, Daniel Holzer, Matěj Kadlec, Jan Suchan, Marek Havlík, Benson Sakala a Mohamed Yasser. Kričfaluši s Kareemem podruhé a Nebyla potřetí.
Hodnota ideální sestavy činila 62,7 milionu a dohromady získala 86 bodů.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 24. kolem se to dotkne například Dávida Krčíka, Sebastiana Nebyly či Olivera Sonneho.
Uzávěrka 24. kola proběhne v pátek 27. února v 16:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu