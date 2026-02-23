Předplatné

Penalta pro Liberec byla správně odvolaná, potvrdila komise. Co Maškův ‚soft‘ zákrok?

SESTŘIH: Slavia - Liberec 1:0. VAR hrál hlavní roli. Chorý rozhodl, v závěru neudržel emoce • Zdroj: iSport.tv
Rozhodčí Ondřej Pechanec
Rozhodčí Ondřej Pechanec
Trenér Liberce Radoslav Kováč dává instrukce v duelu se Slavií
Lukáš Mašek z Liberce (druhý zleva) fauluje Tomáše Chorého ze Slavie v pokutovém území.
Tomáš Chorý proměňuje penaltu
Tomáš Chorý slaví branku s Ivanem Schranzem
Chance Liga
Sudí v sobotním utkání 23. kola první ligy mezi fotbalisty Slavie a Liberce po zásahu od videa a přezkoumání situace správně odvolal penaltu pro hosty, protože v zárodku akce se Severočeši dopustili faulu. Komise rozhodčích FAČR posvětila také pozdější pokutový kop pro domácí, z něhož rozhodl Tomáš Chorý o vítězství favorita 1:0. V nedělním šlágru mezi Plzní a Spartou rozhodčí správně nenařídil v 66. minutě penaltu pro Viktorii. Komise to uvedla v komuniké.

V Edenu za bezbrankového stavu sudí Ondřej Pechanec v nastavení prvního poločasu nejprve nařídil penaltu za zákrok slávistického brankáře Jindřicha Staňka ve vápně. Po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace ale původní verdikt změnil, neboť na polovině hřiště předtím liberecký Ermin Mahmič fauloval Štěpána Chaloupka.

„Rozhodčí na základě intervence VAR (videorozhodčího) správně odvolal pokutový kop pro hostující tým. Na začátku útočné akce došlo k přestupku hostujícího hráče Mahmice na domácího hráče Chaloupka. V detailním záběru je vidět, že domácí hráč v souboji hrál jako první míčem a vzápětí jej hostující hráč svou pravou nohou podrazil,“ uvedla komise ve videu.

Slavia rozhodla o těsném vítězství v 59. minutě z penalty po zákroku libereckého Lukáše Maška na Chorého. Trenér Slovanu Radoslav Kováč později označil na tiskové konferenci pokutový kop za „soft“. Podle komise ale sudí Pechanec postupoval správně.

„V této posuzované situaci hostující hráč Mašek v souboji o míč evidentně držel domácího hráče Chorého a stáhnul jej k zemi. Rozhodčí tedy v tomto případě správně nařídil pokutový kop,“ vysvětlila komise.

Stejní hráči svedli ve vápně Severočechů souboj i ve dvanácté minutě. Rozhodčí Pechanec tentokrát nechal hru pokračovat a penaltu pro domácí nenařídil, podle komise rovněž správně. „Došlo ke vzájemnému držení domácího hráče Chorého a hostujícího hráče Maška, po kterém domácí hráč upadl. Držení bylo vzájemné, proto pokutový kop nebyl správně nařízen,“ uvedla komise.

Jak to bylo s rukou v Plzni?

Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích FAČR vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

Novináři vybrali ještě situaci z nedělního šlágru v Plzni, kde na začátku 66. minuty domácí reklamovali po centru ze strany ruku sparťana Matěje Ryneše ve vápně. Sudí Stanislav Volek penaltu pro Viktorii nenařídil a nechal utkání pokračovat.

„Hostující hráč Ryneš zahrál rukou poté, co se do ní míč odrazil od jeho vlastního těla. V takovém případě tedy nejde o porušení pravidel a rozhodčí správně nenařídil pokutový kop,“ vysvětlila komise.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 0:0. Šlágr bez branek, Vydra selhal při penaltě • iSport.tv

O čtrnáct minut dříve Západočeši penaltu zahrávali poté, co po nakrátko rozehraném rohu trefil Tomáš Ladra centrem do ruky Johna Mercada. Sudí Volek nejprve nařídil přímý kop, ale videorozhodčí usoudil, že k přestupu došlo už ve vápně.

Tuto situaci novináři mezi čtyři momenty nevybrali. Plzeňský kapitán Matěj Vydra pokutový kop neproměnil a Západočeši v jednom ze šlágrů jarní části sezony se Spartou remizovali bez branek.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

