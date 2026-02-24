Surovčík je „chytač“, ve Spartě se hlásí o jedničku. Kdy se vrátí Vindahl?
Ano, dvakrát mírně zaváhal při vysokých balonech, což je však bezesporu vysoká škola brankářského umění. A on je pořád zelenáč, kluk, který se fakt nečekaně ocitl v ostře sledované pozici. Zatím ji Jakub Surovčík zvládá, zazářil v obou zápasech, které odchytal za první mužstvo Sparty. Neinkasoval proti Hradci Králové, vynuloval střelce supersilné Plzně, ve Štruncových sadech dokonce zvládl penaltu v podání domácího kapitána. Jak se bude vyvíjet jeho kariéra? Může za zády udržet dlouhodobou aktuálně však zraněnou jedničku Petera Vindahla? Tady jsou otázky a odpovědi týkající se třiadvacetiletého slovenského habána odmalička vyrůstajícího v Praze.
V čem Surovčík zaujal?
Odpověď je jasná: Zejména tím, jak zvládl úvodní dva starty za Spartu v lize. Do střetu s Hradcem šel jako střídající, což je pro gólmana vždy ošemetné. Není ve své rutině - i rozcvičku logicky přizpůsobuje chytající jedničce.
Pojďme ale k jeho řemeslu. Třiadvacetiletý Slovák potvrdil, co se o něm dobře ví. Je to takzvaný „chytač“, má perfektní reflexy. „Řekl bych, že chytání na čáře je moje nejsilnější stránka,“ pronesl po remíze v Plzni. Proti Hradci to ukázal při perfektních zákrocích při střelách Vladimíra Daridy a Micka van Burena, na stadionu Viktorky zastavil pokus Lukáše Červa, Denise Višinského i penaltu Matěje Vydry.
1,58
Takovou má Surovčík v lize metriku xCG, tedy takzvané chycené góly.
Kdo má lepší rozehrávku?
Vindahl je v této disciplíně považovaný za naprostou ligovou špičku, kupříkladu podzimní vítězný duel s Plzní na to dal razítko, v něm byl dánský pavouk ve výstavbě fantastický. „Potřebujeme přesně takového brankáře pro náš způsob hry,“ tvrdil opakovaně trenér Brian Priske a Vindahla držel v bráně i při nepřesvědčivých výkonech.
Je však Jakub Surovčík výrazně horší? Jasně chyboval na Artisu v poháru, kde nezvládl odkop, ale v lize je zatím (vzorek není opravdu vysoký) velmi dobrý. Proti Hradci byl dokonce precizní - u krátkých přihrávek si udržel úspěšnost 96 procent, u dlouhých 83. V Plzni to bylo horší především při nakopávání. Spoluhráči totiž měli problém uhrát souboje. Vindahl je v lize na číslech 86 a 82.
79
Takovou procentuální úspěšnost přihrávek má Surovčík v lize za Spartu.
Jak je to s Vindahlem?
V sobotu se trénink Sparty obešel bez dlouhodobé jedničky, v neděli také ligový večer a podle všeho tomu tak bude i v dalších týdnech. Vindahl se zranil při duelu s Hradcem Králové. Lapil míč padající z výšky, přičemž dopadl levou nohou na konstrukci brány, která drží u trávníku síť. Poranil si chodidlo. Ještě chvíli na place vydržel, jednou se nechal ošetřovat. Po druhém zásahu lékařů už musel odejít. Nešlo to.
Hned minulou neděli jel na vyšetření, na rezonanci byl také opakovaně v týdnu. Podle informací Sportu nemá v chodidle zlomeninu, nicméně zranění je velmi bolestivé, tudíž limitující.
8028
Tolik minut v kuse odchytal Vindahl v lize za Spartu po svém příchodu v létě 2023.
Jaký by mohl být plán Sparty?
Před Plzní vědělo vedení týmu, že musí nasadit Surovčíka. „Nebylo ve hře, že by šel do brány Peter,“ přiznal trenér Brian Priske. Kdy se jeho krajan i chráněnec vrátí? „Uvidíme, možná příští týden,“ pronesl kouč na tiskové konferenci.
Podle informací Sportu to však není příliš pravděpodobné. Sobotní duel s Baníkem Ostrava by měl odchytat hrdina posledních utkání. Poté přijde v týdnu střet s Mladou Boleslaví v domácím poháru (ten chytá Surovčík automaticky a pravidelně, jak už to u dvojek bývá) a následovat bude derby. Těžko se dá očekávat, že by Brian Priske chtěl jít do souboje se Slavií bez Vindahla. K velkému dni se bude trenér upínat.
8
Tolik utkání zatím Surovčík odchytal za první mužstvo Sparty. Dvě v lize, šest v poháru.
Jaká je budoucnost Surovčíka?
Logicky se bude odvíjet od toho, jak bude zvládat další vystoupení za první tým. Každopádně už v minulých dvou přestupních oknech se řešila možnost odchodu na hostování. (Ne)vytíženost ho logicky srážela, je ve věku, kdy potřebuje stát pravidelně mezi tyčemi, rozvíjet se. A jako dvojka, která musí být nachystaná, nedostával tolik prostoru ani v druholigové rezervě.
Minulé léto se však proti odchodu razantně postavil Brian Priske, podobný názor projevil také v lednu při dalším rokování. Klub každopádně debatuje s gólmanem o prodloužení kontraktu, který mu podle webu Transfermarkt skončí v létě následujícího roku. Zda jednání skončí úspěšně, bude záležet i na dalším vývoji kariéry Vindahla.
2027
Vindahl má podle Transfermarketu stejně jako Surovčík smlouvu do léta 2027.
Surovčík proti Plzni
- Minuty: 98
- Střely: 5
- Zákroky: 5
- xCG (chycené góly): 1,87
- Krátké přihrávky/úspěšné: 25/22 (88 %)
- Dlouhé pasy/úspěšné: 17/8 (47 %)