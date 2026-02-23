Kobylík: Sparta je bez vymazaného Haraslína poloviční. Plzeň? Za rok kandidát na titul
Před víkendem očekával, že Plzeň nedá Lukáši Haraslínovi ani centimetr prostoru a že i Baník bude mít pod novým koučem Ondřejem Smetanou problémy v ofenzivě. Davidu Kobylíkovi, expertovi iSportu, se predikce 23. kola fotbalové Chance Ligy vyplnila. A ještě jedno tipuje: „Podle mě bude Viktoria v příští sezoně vážným kandidátem na titul.“ K tomuto názoru vede Kobylíka nejen kvalita kádru, ale i trenér Hyský a fungující klub.
Začněme však u šlágru. Proč Sparta nevyužila toho, že Plzeň hrála ve čtvrtek v Aténách?
„Sám jsem trošku překvapený, že Sparta neměla víc fyzických sil a nebyla víc fresh. Na druhou stranu Plzeň hraje kombinačně, drží balon, dokáže si ulevit. A myslím si, že hrát po třech dnech není problém. V Evropě je to běžné, Plzeň to umí. Svědčí to o její kvalitě.“
A když odmyslíme fyzickou stránku? Nečekal jste výraznější Spartu?
„Čekal, samozřejmě. Ale i když má Sparta na jaře dobré výsledky, herně mě neoslňovala. Když nehrál Haraslín, potýkala se s problémy. Mají to za celou dobu pod Priskem postavené na individualitách. Priske hodně drží základní sestavu, hráči nahoře mu to pak vracejí, viz v minulosti trojzubec. Už dopředu jsem říkal, že kouč Hyský není hloupý. Bylo jasné, že sice nepředělá svůj styl hry, ale bude klást důraz na Haraslína. Toho vymazali a Sparta byla poloviční.“
Adam Kadlec a další ho eliminovali.
„Když si uděláte rozbor Sparty a jejího největší nebezpečí, celé to stojí na Haraslínovi. Nepředpokládal jsem, že by Rrahmani zvlášť ve venkovním zápase předvedl něco zázračného. Celé to u nich stojí na tom, že přehrají hru na druhou stranu a vytvoří prostor Haraslínovi, aby mohl chodit do soubojů jeden na jednoho. Ten pak dělá rozdílové věci, ať už driblinkem či finálním řešením. Natahuje na sebe obránce, tím vytváří místo pro ostatní. Plzeň zavřela levou stranu Sparty a sama chodila dopředu přes svou levou, ta se mi mimochodem na jaře moc líbí. Sparta se neprosadila.“
Zato Slavia bez Lukáše Provoda ano, čím to je?
„Rozdílnými styly. Sparta musí