Hyský boří mýtus Sparty, psychóza v Edenu, Baníku začne peklo. Co Chorý a Surovčík?

Video placeholder
Hyský boří mýtus Sparty, psychóza v Edenu, Baníku teď začne peklo. Co Chorý a Surovčík? • Zdroj: iSport.tv
Lukáš Mašek z Liberce (druhý zleva) fauluje Tomáše Chorého ze Slavie v pokutovém území.
Tomáš Chorý proměňuje penaltu
Tomáš Chorý slaví branku s Ivanem Schranzem
Branka Tomáše Chorého neplatila kvůli ofsajdu
Tomáš Chorý byl po zápase s Libercem hodně emotivní
Jaroslav Zelený během zápasu v Plzni
Jaroslav Zelený během zápasu v Plzni
Válka v Edenu, šlágr v Plzni. „Martin Hyský boří sparťanský mýtus o tom, že kvalitní fotbalisty lze sehnat jen v zahraničí. Jádro tohoto týmu Viktorky je složené z hráčů, které si Plzeň vyzobla v české lize,“ říká v novém dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Pokud jde o bitvu mezi Slavií a Libercem, několikrát padl výraz „psychóza“.

  • Jak redaktoři viděli chování obou laviček a Tomáše Chorého?
  • Co teď čeká ostravský Baník pod Ondřejem Smetanou?
  • Má Jakub Surovčík šanci vystrnadit Petera Vindahla z branky i pro derby?
  • Co špatné terény v Hradci Králové, Jablonci a v Teplicích?
  • A proč vlastně Votrokům nevyšlo angažování slavného Itala?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

