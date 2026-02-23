Hyský boří mýtus Sparty, psychóza v Edenu, Baníku začne peklo. Co Chorý a Surovčík?
Válka v Edenu, šlágr v Plzni. „Martin Hyský boří sparťanský mýtus o tom, že kvalitní fotbalisty lze sehnat jen v zahraničí. Jádro tohoto týmu Viktorky je složené z hráčů, které si Plzeň vyzobla v české lize,“ říká v novém dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Pokud jde o bitvu mezi Slavií a Libercem, několikrát padl výraz „psychóza“.
- Jak redaktoři viděli chování obou laviček a Tomáše Chorého?
- Co teď čeká ostravský Baník pod Ondřejem Smetanou?
- Má Jakub Surovčík šanci vystrnadit Petera Vindahla z branky i pro derby?
- Co špatné terény v Hradci Králové, Jablonci a v Teplicích?
- A proč vlastně Votrokům nevyšlo angažování slavného Itala?
Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu