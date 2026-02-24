Slavia poptává libereckého stopera, Trpišovský ho chválil. Cenovka je rekordní!
Takže nejen Vojtěch Stránský, podle informací z bonusové části pořadu Liga naruby uvízla ve slávistické síti v posledních dnech a týdnech i další liberecká opora. Ano, aktuálně nejlepší tým fotbalové Chance Ligy vznesl dotaz také na stopera Angeho N´Guessana (22), jehož po vzájemném zápase chválil i trenér Jindřich Trpišovský. Slovan však Francouzovi nasadil extrémně tučnou cenovku.
Vyrůstal v akademii francouzského Lens, působil ve strukturách italského Turína. Z něj taky Angeho N´Guessana již po pár týdnech v klubu Liberec natvrdo vykoupil. Když viděl kvalitu elegantního zadáka, neváhal a rychle uplatnil opci ve výši cca milionu eur, v přepočtu pětadvacet milionů korun.
Tuhle cifru v blízké budoucnosti Slovan pravděpodobně několikrát otočí. Všestranný a spolehlivý obránce je v kurzu, na severu Čech dlouho nevydrží. Management klubu s tím počítá, stejně tak trenérovi Radoslavu Kováčovi je jasné, že tak kvalitní fotbalista přerostl podještědský region.
„N’Guessan ukazuje velkou kvalitu, komplexnost. Krom fyzických předpokladů je velice dobrý s míčem, skvěle se rozhoduje. David Zima ho zná z Turína, moc ho chválil. Udělal velký pokrok, je jak skála. Během podzimu tam měl pár horších taktických věcí, ale trenér Kováč umí pracovat s defenzivními hráči,“ chválil ho po sobotním vzájemném zápase kouč Slavie Jindřich Trpišovský.
Právě úřadující mistr se podle informací iSportu na N´Guessana prostřednictvím sportovního ředitele Přemysla Kováře dotazoval před pár dny jako poslední.