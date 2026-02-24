Zlámal o Surovčíkovi: Má dobrý styl a shot stopping. Sezonu bych dokončil s Vindahlem
Při nečekaném záskoku si výrazně vylepšil dosavadní renomé. Jakub Surovčík, náhradní gólman Sparty, si vysloužil za poslední týden spoustu chvály. A zasloužené. V neděli proti Plzni (0:0) udržel druhé čisté konto ve druhém ligovém utkání za letenský tým. „Jde o malý vzorek, nicméně má veliký potenciál,“ uvedl bývalý brankář Zdeněk Zlámal, jenž popsal jeho silné i slabé stránky. Otázka však je, co s ním bude po návratu zraněného Petera Vindahla.
Z pozice bývalého gólmana, který odchytal 187 ligových zápasů, pečlivě sleduje výkony následovníků. „Všímám si fakt malých detailů,“ říká Zdeněk Zlámal, bývalý brankář Zlína, Liberce, Olomouce nebo Bohemians. Proto má i několik postřehů směrem k Jakubu Surovčíkovi.
Byl sparťanským hrdinou v posledních dvou zápasech proti Hradci Králové a Plzni?
„V tom nedělním proti Plzni určitě. Po prvním zákroku nabyl sebevědomí. Připadá mi, že je typ gólmana, který se chytí v první situaci zápasu a dostane se do brankářské flow.“
To vyrazil ve dvacáté minutě střelu záložníka Lukáše Červa.
„Letěla do šibenice. Surovčík se perfektně odrazil a už jsem viděl na jeho řeči těla, že je ve správném gólmanském rytmu a zápas mu vyjde. To brankář pozná, že je v dobrém rozpoložení.“
Pochválíte ho i za chycenou penaltu v podání Matěje Vydry?
„Slyšel jsem názory, že to byl pro Surovčíka jednodušší zákrok. S tím ale nesouhlasím.