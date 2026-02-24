Srovnání šlágrů: Nechutnosti v Edenu i studená Sparta. Proč se na Slavii moc nehrálo?
K víkendu se hledělo s výrazným očekáváním: utkaly se čtyři týmy z nejlepší šestky. Zápas Slavie s Libercem (1:0) vyloženě zklamal. Nejen herní podprůměrností, ale i chováním aktérů na obou stranách. Klasika mezi Plzní a Spartou sice skončila bezbrankovým výsledkem, ale kultura projevu byla zcela na jiné úrovni, byť svár měl k dokonalosti také daleko. Deník Sport a web iSport popisují rozdíly mezi oběma duely i za pomoci dat.
Čistý herní čas
Slavia - Liberec: Předpoklad hodnotného sportovního zážitku se rozplynul po úvodních deseti minutách. Čistého času se hrálo jen 35 minut a 35 vteřin. To je zhruba o šest méně než o den později v Plzni. Za prodlevy mohly vstupy z centrály VAR zpochybňující vstřelené góly a odpískaný pokutový kop na konci první půle. Ale také, a to do značné míry, i urputný styl boje obou týmů v kombinaci s častými fauly, agresivním chováním hráčů i realizačních týmů, diskusí s rozhodčími i zdlouhavým uváděním míče do hry. V důsledku to vedlo k nadměrnému přerušování spádu hry. Sport neukazuje na jednoho viníka. Tím byli bez výjimky všichni aktéři mizerného představení.
Plzeň - Sparta: Trenéři Martin Hyský i Brian Priske v drtivé většině taktické přípravy nabádají svěřence: chceme od vás fotbal! Balon byl ve hře víc než v sobotu v Edenu – přesně 42 minut a 56 vteřin. Nejde o závratné číslo, zejména ve druhé půli se hra mnohem víc kouskovala, prodleva nastala i kvůli neproměněné penaltě Matěje Vydry. Plzeň kopala deset rohů (oproti sparťanským šesti), domácí po přestávce častěji používali vysoké balony už od gólmana Wiegeleho. Přibývalo osobních soubojů a faulů, Plzeň zkoušela po nástupu Sampsona Dweha i dlouhé auty, což znamenalo další pauzy. Zápas ale nesklouzl do zbytečné agresivity a polehávání na trávníku.
Počet faulů
Slavia - Liberec: Ve válečném stavu byly obě jednotky takřka od první minuty. Dle dat společnosti Wyscout sudí Pechanec odpískal celkem 33 faulů, což je nadprůměrné číslo. Šestnáct na straně Slavie, o jeden víc v případě Liberce. I to výrazným dílem přispělo k nevzhlednosti zápasu. Extra velké překvapení to není. Slovan je nejčastěji faulující tým ligy, Slavii patří pátá pozice. Přesto je prostý součet vysoký. O týden dřív v Karviné sudí viděl 19 nedovolených zákroků, z toho však hned 13 u slávistů. V domácím zápase s Mladou Boleslaví faulovali „sešívaní“ dokonce 21krát oproti 8 prohřeškům hostů. V Pardubicích faulovala Slavia 9krát, naopak 19krát domácí. Ovšem ani v jednom z těchto utkání výsledné číslo nepřelezlo hranici třiceti zákroků proti pravidlům.
Plzeň - Sparta: Zápas přibrzdilo celkem 27 faulů, karty padaly až v samém závěru – během poslední desetiminutovky došlo na pět ze sedmi napomenutí, počítáme-li kartu pro plzeňského kouče Martina Hyského (Briana Priskeho potrestal sudí už v 60. minutě). Na hřišti tentokrát nedocházelo k drsným hraničním zákrokům bez respektu k soupeři, v první polovině si kartu vysloužil pouze sparťanský Andrew Irwing. Sparta působila studeně, emočně laděný Jan Kuchta proseděl zápas na lavičce, na domácí straně udržel nervy Lukáš Červ i další agresivnější typy. Hlavní arbitr Stanislav Volek měl obě jedenáctky pod kontrolou a se svými kolegy zápas zvládl – od Sportu dostal za výkon nadstandardní osmičku.
Tempo hry
Slavia - Liberec: Jen v ojedinělých pasážích se intenzita hry blížila maximu možného. Většinou šlo o minutové úseky, pak řetěz na dlouho spadl. Utkání bylo rozkouskované, rozbité a extrémně nervózní. Divák sledoval jen tvrdý boj, fotbalových kombinací bylo pramálo. Zakládání hry se odehrávalo zhruba v této šabloně: výměna míče mezi stopery a pak prásk dopředu. Liberec se snažil víc využívat hru po zemi, ale byl nepřesný, nekreativní, bez odvahy. Proto se také často uchyloval k naprosté jednoduchosti. Počet přihrávek? Celkem 520 (279:241). V Plzni obě mužstva napočítala v součtu o 128 přihrávek více.
Plzeň - Sparta: Domácí doplnili benzin po náročném evropském čtvrtku v Aténách, mužstvu pomohlo pět změn v sestavě. Klasicky využívali náběhy rychlých křídel po stranách (zejména Doski, Memič), obrovskou porci odběhali střeďáci Červ s Hrošovským. Letenští udrželi vyšší intenzitu pouze při aktivním vstupu do zápasu, pak otěže přebrali domácí – víc drželi balon na soupeřově polovině, dominovali ve většině ofenzivních statistik. Bezbrankový zápas ztratil tempo po přestávce, Viktoria se nadechla až při závěrečném tlaku. Prosazovala se hlavně skrz časté centry (17 oproti 7 sparťanským), častěji se pohybovala v soupeřově šestnáctce.
Individuální výkony
Slavia - Liberec: Dovednosti mají aktéři na úplně jiné úrovni, než ukázali v sobotním večeru. Měřítko snesl Tomáš Chorý, vstřelil jeden gól z ofsajdu, byla na něj penalta, kterou sám proměnil. Mužstvu dodával mentalitu. Štval protihráče, i lavičku hostů. Pokud nepřekročí hranici jako na podzim na Slovácku, jde o legitimní styl boje. Slavii donesl do cíle na zádech. Na druhé straně zaujal elegantností a kupou správných rozhodnutí pod tlakem stoper Ange N´Guessan. Možný cíl Slavie v příštím přestupovém období. Jinak nikdo. Další minus nepěkné partie.
Plzeň - Sparta: Největším zklamáním byl výkon sparťanské ofenzivní trojky. Albion Rrahmani a kapitán Lukáš Haraslín se k ničemu nedostali, John Mercado měl jedinou tutovku na úplném začátku. Vynikal Jakub Surovčík, skvělé představení vyšperkoval chycenou penaltou. Mnohem víc předvedli domácí borci – Lukáš Červ se dostal do tří tutovek, klasicky velmi aktivní byli Merchas Doski s Amarem Memičem. Naprosto dominantní výkon vyšvihli stopeři Václav Jemelka s Dávidem Krčíkem – ten navíc patřil k hráčům s nejvíc doteky v soupeřově vápně. Premiéra v základu sedla Adamu Kadlecovi, který uhlídal jindy nebezpečného Haraslína.
Chování hráčů/laviček
Slavia - Liberec: Nová rivalita klíčí, což je pro ligu jistě fajn. Jenže prchlivé reakce na jakékoli dění na hřišti i mimo něj, sprosté, urážlivé výpady hráčů i realizačních týmů mají mít hranice. V Edenu ji dalece překročily oba znepřátelené tábory. Na lavičce Liberce byl provoz jako v pondělí ráno na D1. Tuhle halekal trenér Kováč, jindy všichni asistenti, také kondiční trenér. Opakovaně se stalo, že na hráče či rozhodčího Pechance ječela čtveřice lidí s tepem přesahující počet 180 úderů za minutu. Kdo v tom umí najít důmyslný koučink, který tým nasměruje k vítězství, ať se přihlásí… To samé v bledě modrém platí i pro slávistický realizační tým.
Plzeň - Sparta: Před dvěma lety při finále MOL Cupu došlo k nechutným scénám – fanoušci vtrhli na hrací plochu, zasahovat musela policie. Lavičky do sebe šily celé utkání. Činili se tehdejší Priskeho asistent Lars Friis, případně jeho plzeňský protějšek Marek Bakoš a kondiční trenér Martin Kastner. Tentokrát byli u střídaček velmi aktivní oba hlavní trenéři (Hyský i Priske obdrželi kartu). Při sporných momentech se vztekali, diskutovali se čtvrtým sudím. Vše ale probíhalo v mezích sportovní rivality. Žádné nesmyslné strkanice či vbíhání na hrací plochu.
Dohra po utkání
Slavia - Liberec: Zběsilá. Šílená. Vulgární. Agresivní. Nechutná. Po závěrečném hvizdu se na trávníku strhla mela. Aktéři po sobě řvali, nadávali si, k hospodské rvačce nebylo daleko. Nejvíc rezonovala bouřlivá diskuse mezi Tomášem Chorým a Radoslavem Kováčem. Když se ti dva od sebe vzdálili, dostal se slávistický útočník do půtky s kondičním trenérem Michalem Hampelem a asistentem Davidem Mikulou, jemuž rukou shodil kšiltovku. A do se toho spíkr Tribuny Sever v návalu hněvu a s mikrofonem v ruce rozhodl cosi vyřizovat přímo na hřišti… Béčková show po pár minutách skončila. Naštěstí.
Plzeň - Sparta: Nad domácím kotlem práskal po bezbrankové remíze ohňostroj, na trávníku ale jiskry neplály. Nasazení, agresivita a tvrdost vůči rivalovi skončila se závěrečným hvizdem. Hráči i lavičky se v klidu pozdravili, na aktérech utkání bylo znatelné vyčerpání. Na některých i zklamání, obě mužstva potřebovala víc než smírný bodík. S šílenými scénami po finále MOL Cupu před dvěma lety nebo zběsilým děním ze soboty v Edenu se to nedává srovnávat. Šlágr v Doosan Areně tentokrát proběhl v klidu. Sparťané si vše potřebné řekli v tradičním kolečku, trenér Priske na tiskovce po utkání pochválil i výkon soupeře.
Datové srovnání šlágrů
- Slavia vs. Liberec 1:0
- Celkový čas: 102 minut
- Mrtvý čas: 66:25
|Statistika
|Slavia
|Liberec
|Držení míče
|49 % (17:21)
|51 % (18:14)
|Držení míče – počet
|117
|119
|Držení míče na soupeřově polovině
|61
|42
|Držení míče v soupeřově šestnáctce
|14
|10
|Střely / na bránu
|12 / 5
|7 / 2
|xG (očekávané góly)
|2,35
|0,32
|Přihrávky / úspěšné
|279 / 194 (70 %)
|241 / 165 (68 %)
|Dlouhé pasy / úspěšné
|52 / 23 (44 %)
|48 / 19 (40 %)
|Centry / úspěšné
|17 / 2 (12 %)
|12 / 4 (33 %)
|Souboje / úspěšné
|178 / 100 (56 %)
|178 / 70 (39 %)
|Rohy
|12
|5
|Ofsajdy
|3
|1
|Fauly
|16
|17
|Žluté karty
|4
|1
Zdroj: Wyscout
Datové srovnání šlágrů
- Plzeň vs. Sparta 0:0
- Celkový čas: 98 minut
- Mrtvý čas: 55:04
|Statistika
|Plzeň
|Sparta
|Držení míče
|48 % (19:58)
|52 % (21:57)
|Držení míče – počet
|104
|96
|Držení míče na soupeřově polovině
|63
|45
|Držení míče v soupeřově šestnáctce
|15
|10
|Střely / na bránu
|16 / 5
|10 / 3
|xG (očekávané góly)
|2,01
|1,50
|Přihrávky / úspěšné
|290 / 212 (73 %)
|358 / 281 (78 %)
|Dlouhé pasy / úspěšné
|55 / 30 (55 %)
|54 / 30 (56 %)
|Centry / úspěšné
|17 / 5 (29 %)
|7 / 1 (14 %)
|Souboje / úspěšné
|179 / 87 (49 %)
|179 / 85 (47 %)
|Rohy
|10
|6
|Ofsajdy
|0
|0
|Fauly
|14
|13
|Žluté karty
|1
|4
Zdroj: Wyscout