Memič rezonuje v Evropě. Přibývají zájemci, cena roste. Plzeň může extrémně vydělat

Do Plzně přišel teprve před rokem, skvělými a konstantními výkony už udivuje i na mezinárodní scéně. Amar Memič (25) se stává jedním z nejhodnotnějších členů kádru. Na zahraničních serverech se objevují zprávy o zájmu zajímavých klubů. Podle informací Sportu konkrétní nabídka do kanceláří Doosan Areny zatím nedorazila, situace se může změnit v létě. Zvlášť, pokud se krajní hráč dostane s fotbalisty Bosny na mistrovství světa. Viktoria na něm může značně vydělat.

Plzeň jednoho z klíčových hráčů z vlastní vůle prodávat nechce. V zimě jakékoliv debaty rázně odmítla, naopak s Amarem Memičem v lednu  prodloužila kontrakt do léta 2029. Po sezoně ale můžou debaty ohledně hráčovy budoucnosti zintenzivnit.

Plzeň nechce oslabovat kádr, pokud by měl po sezoně odejít, jedině za odpovídající sumu a pravděpodobně do jedné z pěti elitních evropských lig. Taková má být i domluva s hráčem, za jakých podmínek mu klub nebude bránit v dalším kariérním posunu.  

Polský portál Sport1 zmiňuje interest Lyonu, kam v létě za 7,5 milionu eur (187,5 milionu korun) odešel z Plzně Pavel Šulc. Mimořádně rychlostně a fyzicky vybaveného hráče mají pozorně sledovat i v Ajaxu nebo řeckých klubech.

Konkrétní nabídka na západ Čech podle informací Sportu ještě nepřišla, což se ale může směrem k letnímu transferovému oknu změnit. Aktuálně se jeho cena podle renomovaného serveru transfermarkt na trhu zvedla na 3,5 milionu eur (87,5 milionu korun).

Memičova výhoda? Rychlost

Plzeň si hráče cení ještě na mnohem víc – pokud by měla Memiče pustit, tak jedině za sumu přesahující 10 milionů eur (250 milionů korun). Vzhledem k stabilní ekonomické situaci klubu v čele s majitelem Michalem Strnadem, jedním z nejbohatších Čechů, nepotřebuje nutně prodávat, spíš se soustředí na to, aby v týmu udržela nejvyšší možnou kvalitu.

Na Memičovi ale může pořádně vydělat – v lednu 2025, tedy teprve před rokem, hráče přivedla půl roku před koncem smlouvy z Karviné, hovoří se o velmi nízké, vzhledem k situaci na trhu zanedbatelné ceně – 150 tisíc eur (necelé čtyři miliony korun).

Případná přestupová částka z Plzně ještě vyšplhá za předpokladu, že se Memič probojuje s Bosnou na mistrovství světa do Ameriky. V březnu ho čeká baráž ve Walesu, plzeňský rychlík na podzim patřil do základní sestavy a v případě povedeného šampionátu může zaujmout další kluby.  

Memič je druhým nejvytěžovanějším hráčem Plzně v aktuální sezoně (podle dat transfermarktu odehrál 2 877 minut, více času na hřišti strávil jen Lukáš Červ). V lize nastoupil do 23 zápasů s bilancí 3+7 (spolu s Lukášem Provodem je nejlepším asistentem ligy), v evropských pohárech nasbíral 13 startů.

Obrovskou výhodou je Memičova rychlost, klíčový atribut pro hráče v elitních ligách. Bosenský reprezentant navíc zvládá více postů – pod Miroslavem Koubkem se z ofenzivního hráče přeškolil na tahového wingbeka. Pod Martinem Hyským ještě v Karviné nastupoval na levém křídle, aktuálně patří do obranné čtyřky na pravý kraj, kde velmi zdatně podporuje ofenzivu. Zvládne i podhrotový post.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

