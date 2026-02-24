Liga rozdělená na „štiky“ a kapry“: nůžky se teď ještě více rozevřou. Co Majerova odvaha?

Předplatné

Chance Liga
Na jedné straně důraz na A-tým, agresivní chování na přestupovém trhu, akcentování pokud možno rychlého sportovního úspěchu. Na straně druhé otevřeně deklarované a trpělivé budování mládežnické základny coby zásobárny pro první tým, případně stavba nových stadionů (nebo jako v případě Teplic a Bohemians zásadní rekonstrukce těch stávajících). „Nůžky mezi štikami české ligy a ostatními kapry se budou ještě více rozevírat,“ říká v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.

Co také v pořadu zazní:

  • Patří „váš“ klub spíše mezi „štiky“ nebo „kapry“?
  • Jak stávajícími pořádky zatřese už v příští sezoně nastupující brněnská síla v podobě Zbrojovky a Artisu?
  • Co Bohemians a Hradec Králové?
  • A čím Kvasnicu zaujal mladoboleslavský kouč Aleš Majer?

Nový díl Ligy naruby ZOOM si můžete pustit také na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

