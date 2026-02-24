Liga rozdělená na „štiky“ a kapry“: nůžky se teď ještě více rozevřou. Co Majerova odvaha?
Na jedné straně důraz na A-tým, agresivní chování na přestupovém trhu, akcentování pokud možno rychlého sportovního úspěchu. Na straně druhé otevřeně deklarované a trpělivé budování mládežnické základny coby zásobárny pro první tým, případně stavba nových stadionů (nebo jako v případě Teplic a Bohemians zásadní rekonstrukce těch stávajících). „Nůžky mezi štikami české ligy a ostatními kapry se budou ještě více rozevírat,“ říká v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.
Co také v pořadu zazní:
- Patří „váš“ klub spíše mezi „štiky“ nebo „kapry“?
- Jak stávajícími pořádky zatřese už v příští sezoně nastupující brněnská síla v podobě Zbrojovky a Artisu?
- Co Bohemians a Hradec Králové?
- A čím Kvasnicu zaujal mladoboleslavský kouč Aleš Majer?
Nový díl Ligy naruby ZOOM si můžete pustit také na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu