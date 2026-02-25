Rrahmani zatím poráží Kuchtu i Vojtu. V čem je jiný a proč sedí do Priskeho systému?
Ostře sledovaný souboj o místo v útoku Sparty má jasného vítěze. Albion Rrahmani zatím drtí konkurenci, když ve čtyřech jarních utkáních posbíral téměř osmdesát procent všech možných minut. „Má velkou individuální kvalitu, ale hlavně z něj mám pocit, že mu záleží na každém zápase. Vidím u něj snahu,“ řekl bývalý útočník Václav Kadlec. Ve prospěch kosovského reprezentanta hovoří také analýza společnosti Opta. V čem je jiný než Matyáš Vojta a Jan Kuchta?
Vyhrál dva mistrovské tituly, dvakrát triumfoval v českém poháru. V této sezoně dal devět gólů, mezi ligovými střelci načíná druhou patnáctku hráčů a ještě loni figuroval v nominaci národního týmu. Přesto se Jan Kuchta na startu jara stal až třetí volbou sparťanského útoku.
„Konkurence je velká, máme tři top útočníky. Jeden nastupuje, druhý může dostřídat a ostatní musejí dokázat, že na to mají. Situace je stejná jako na všech postech,“ prohodil trenér Brian Priske po nedělním šlágru v Plzni (0:0), do něhož devětadvacetiletý útočník nenastoupil.
Po zimní pauze hrál totiž v jediném ze čtyř ligových zápasů. Proti Dukle (3:0) nahradil na pouhých sedmnáct minut Albiona Rrahmaniho. Mimochodem, stalo se tak s velkou pravděpodobností jen díky tomu, že Matyáš Vojta si přenesl z Mladé Boleslavi trest za čtyři žluté karty.
„Jestli má hráč ambice, musí tuhle pozici těžko kousat. Taky jsem si tím prošel. Na druhou stranu, kdyby byl Kuchta odskočený každý trénink, Sparta by byla sama proti sobě, kdyby nehrál,“ řekl pro deník Sport a web iSport bývalý kapitán letenského týmu Václav Kadlec.
Kuchtu odsunuli na vedlejší kolej konkurenti Rrahmani a Vojta, jehož Sparta přivedla v zimě za rekordní částku ve výši 120 milionů korun. „Na papíře je ta síla velká,“ souhlasil Kadlec.
„Vezměte si, kolik Kuchta dával gólů v posledních sezonách, pořád je to reprezentační útočník. Vojta je obrovský talent a perspektivní do budoucna, v lize už se taky prosadil. A Rrahmani je velmi dobrý hráč, má individuální kvalitu a umí dávat branky,“ zdůvodnil vlastní tvrzení.
Proč se Rrahmani hodí do Priskeho systému?
Až start jara skutečně odhalil, jaké je jejich aktuální pořadí. Priske vložil největší důvěru do Rrahmaniho, který startoval pokaždé v základní sestavě a absolvoval 77,5 % všech možných minut. Skóroval zatím jednou na hřišti Zlína (3:0). Vojta, mládežnický reprezentant, se dostal na 17,8 % a Kuchta pouze na 4,7 %.