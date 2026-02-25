Liga očima fanoušků: Hra Slavie nebaví. A proč Baník nikoho nepřeběhá?
Po 23. kole Chance Ligy má Slavia zase o kousek blíž k titulu, po remíze Plzně se Spartou (0:0) se náskok „sešívaných“ v čele zvýšil na sedm bodů. Z výkonů mužstva Jindřicha Trpišovského ovšem mezi příznivci úplné nadšení nepanuje. Baník dál hraje o záchranu, v Ďolíčku spadl velký balvan... Přečtěte si tradiční sloupky v pravidelné rubrice Liga očima fanoušků.
SLAVIA PRAHA
Pořád favorit. Hra ale většinu fanoušků nebaví
Začnu pozitivně. Slavia zvítězila v dalším ligovém zápase a při remíze Sparty v Plzni zvýšila náskok v čele tabulky zpět na sedm bodů, se kterými do jara vstupovala. Stále platí, že je jednoznačně největším favoritem na titul, a pokud neprohraje za dva týdny domácí derby, mohla by dohrávat sezonu celkem v klidu.
Výsledkem ale pozitiva veskrze končí. Samotná hra, snad s výjimkou prvních dvaceti minut, v sobotu v Edenu přinesla radost málokomu. Po zápase na tiskové konferenci trenér Trpišovský dlouze vysvětloval, proč je dle něj založená na dlouhých nákopech tím správným receptem na úspěch v české lize. Nejsem expert, takže mi nezbývá než mu věřit, ale nelze se nepozastavit nad tím, jak zásadně odlišná herní filozofie to je oproti tomu, s čím do Slavie před osmi lety přišel. Troufnu si tvrdit, že většinu fanoušků Slavie současný herní projev nebaví. Dokud jsou výsledky, asi to klubu vadit nemusí. V Evropě je však tento fotbal nepřináší už dva roky v řadě.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
SPARTA PRAHA
Bod je ztrátou. Co nás vzdaluje Evropě?
Umím počítat, proto to tvrdím. Zdánlivý protimluv je třeba vnímat tak, že jiný cíl než zisk titulu pro nás neexistuje. A tímto pohledem jsme na vedoucí tým dva body ztratili. Utkání jsme začali dobře, šance Mercada však k vedoucí brance nevedla. Ta by do utkání určitě vnesla úplně jiný náboj. Náš výkon měl poté klesající tendenci a ještě před poločasem trenér chtěl – a podle mě musel – střídat. Stalo se až po přestávce.
Z šedi průměru čněl výkon Surovčíka, který chytil penaltu a dobře řešil většinu šancí soupeře. Kdo čte sloupky pravidelně, ví, že jsem pochválil našeho brankaře za zákroky na čáře, ale zároveň upozornil na chyby při vybíhání. To se potvrdilo na sto procent i v neděli, raději centrované míče vyrážel. Za mě sedmdesát na třicet pro něho. Utkání sice bojovné, ale nepříliš pohledné opouštím a vyrážím do kalných vod našeho fotbalu. Chování laviček, stále rozhodčími málo trestané, s odvoláváním se na emoce, čistá hrací doba nižší než 40 minut! To mi stále vadí a spíše nás od Evropy vzdaluje, než přibližuje.
Miloš Kolář. 74 let fotbalový důchodce
FC VIKTORIA PLZEŇ
Sparta byla úplně marná, u Vydry jsem se bál…
V zápase kola jsme se chtěli na našeho oblíbeného soupeře a rivala bodově dotáhnout. Prvních patnáct minut byli sparťané překvapivě trochu lepší, ale naštěstí nás výborným zákrokem podržel brankář Wiegele a postupně jsme převzali otěže zápasu. Škoda, že Vydra v první dobré šanci nezpracoval balon lépe – pak už musel přihrávat a z vyložené šance byla ušmudlaná střela Červa. Ten si pak spravil reputaci technickým pokusem do víka, ale Surovčík předvedl životní zákrok.
Ve druhé půli jsme dál tlačili, až nám VAR přisoudil penaltu. Už tím, že šel kopat kapitán Vydra, který marně hledá ztracenou formu, jsem se oprávněně obával, že nedá. A nedal. Pořád jsme se tlačili dopředu, snažili se dát gól. Naopak Sparta byla v útoku úplně marná – chvíli vypadala, že neví, co má hrát. Bohužel jsme žádný závar neproměnili ve vítěznou branku. Skončilo to bezbrankovou remízou, která nepomohla nikomu. Velká škoda, ale náš výkon opět nebyl vůbec špatný. Stále věřím, že můžeme skončit po nadstavbě druzí.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
BANÍK OSTRAVA
Remíza je málo. Co kondice, proč nikoho nepřeběháme?
Po výměně trenéra se proti Boleslavi čekalo pár změn v sestavě, v rozestavení a hlavně v nastavení hráčů, zejména ve snaze se více rvát. Z našeho výkonu jsem ale byl rozpačitý… Šancí jsme sice měli o něco více, ale Boleslav působila fotbalovějším dojmem a v některých situacích jsme měli štěstí, že nadějné akce nedohrála do gólového konce (proti byl opět výborný Jedlička). Co mě ale v této sezoně zaráží, a mám pocit, že s tím máme problém již od léta, je naše fyzická kondice. Lépe řečeno celková fyzická připravenost, zejména pak chybějící dynamika, lehkost, ale také vytrvalost. Prostě se mi zdá, že nejsme schopni nikoho přeběhat, a když nám to moc nejde ani fotbalově, tak to se pak těžko vyhrává.
Na Spartě nás čeká vždy jeden z venkovních vrcholů. A tak i v Praze se hráči budou moci spolehnout na skvělou podporu. Určitě ji budou potřebovat, ale nejen to. Důležitý bude hlavně výkon, stoprocentní nasazení, správná taktika a snad nám bude přát i štěstí… Baník do boje!
Václav Dohnal. 34 let, projektant
BOHEMIANS PRAHA 1905
Zápas sezony. Zdravice za sabotáž pro Čermáka
Nejdůležitější zápas sezony. Jasně, každý je svým způsobem stejně důležitý, ale vzhledem k tabulce, výsledkům i sebevědomí nevidím důležitější klání. Nikdo se v květnu nebude ptát, jak utkání vypadalo. To je dobře – bylo naprosto příšerné. Všichni budou vědět, že Bohemka to zvládla a dovolím si predikci: poslala Duklu do druhé ligy. Hosté zcela evidentně přijeli do Ďolíčku pro 0:0. Z krátké historie dobře víme, že kdo zaparkuje blok na dvaceti metrech a chce odvézt bod, tak jej nepochybně odveze, to je realita.
Co může zbourat plán, je pouze naprosté individuální selhání. A tak posíláme velkou zdravici panu Černákovi, jehož loket v obličeji Sakaly vypadal jako sabotáž na vlastní tým. Takhle ve vápně hrát nemůžeš. Aleš Čermák penaltu proměnil a vysvobodil zelenobílé z trápení. Po konci bylo vidět, jak si všichni oddechli. Dunění balvanu, co spadl, se ještě teď rozléhá po Vršovicích. Pragmatismus opět zvítězil, což je skvělé. Doufám, že se trochu uvolní atmosféra, na zápasy půjde alespoň trochu koukat a sem tam přijde nějaký ten bod. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník