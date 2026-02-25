Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 24. kolem: Kadeřábek, Nebyla či Wiegele
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly desíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na čtyřiadvacáté kolo, které začíná už v pátek, neměli by vás následující informace minout.
Jiří Floder (B, Mladá Boleslav)
V posledních dvou duelech zapsal 15 bodů, když udržel čisté konto proti Teplicím i Baníku. Devětadvacetiletý brankář je jedničkou M. Boleslavi a doposud byl k dispozici za nejnižší možnou cenu. Flodera vlastní 3,9 % Trenérů.
Jakub Surovčík (B, Sparta Praha)
Český brankář ve službách Sparty zatím zastupuje Vindahla skvěle. O víkendu navíc proti němu neproměnil penaltu Matěj Vydra, a tak se Surovčík se 14 body stal nejproduktivnějším hráčem kola. Těší se 1,4% popularitě.
Klemen Mihelak (B, Jablonec)
Vrátí se Jan Hanuš ještě někdy do branky Jablonce? Minimálně to bude mít těžké. Mihelak totiž doposud neinkasoval jediný gól. O víkendu proti Karviné zapsal dalších 10 bodů. Klemena Mihelaka vlastní 1,6 % Trenérů.
Florian Wiegele (B, Viktoria Plzeň)
Víkendové kolo patřilo brankářům a výjimkou nebyl ani Florian Wiegele z Plzně, který vychytal čisté konto proti Spartě a Trenérům nahrál 8 bodů. Wiegeleho v týmu má koupeného 14 % manažerů.
Filip Novák (O, Jablonec)
Pokud stále nemáte v sestavě Filipa Nováka, okrádáte sami sebe. Se 106 body je pouze bod za nejproduktivnějším hráčem hry – Lukášem Provodem. Po Haraslínovi je nejnakupovanějším hráčem iSport Fantasy. Nováka vlastní 48 % Trenérů.
Dávid Krčík (O, Viktoria Plzeň)
Od 18. kola nenasbíral méně jak 6 bodů. Jeden z nejkonzistentnějších obránců iSport Fantasy o víkendu nahrál opět šest bodů. Je jedním ze sedmi hráčů s trojciferným ziskem bodů. Dávida Krčíka vlastní 21 % Trenérů.
Oliver Sonne (O, Sparta Praha)
Dost možná zatím nejpovedenější zimní posila v iSport Fantasy. Obránce pražské Sparty postupně nasbíral 5, 5, 6 a 6 bodů. Jeho cena tedy zaslouženě vzrostla. Olivera Sonneho má koupeného 2,5 % Trenérů.
Sebastian Nebyla (Z, Jablonec)
Slovenský fotbalista má za sebou parádní dvě kola. V obou se totiž prosadil gólově. O víkendu proti Karviné byl jediným střelcem zápasu a nasbíral 9 bodů. Sebastiana Nebylu vlastní 3,3 % Trenérů.
Pavel Kadeřábek (O, Sparta Praha)
Za hodně peněz málo muziky. I tak by se daly definovat výkony Pavla Kadeřábka v dosavadní jarní části sezony. Za poslední tři kola Trenérům nahrál pouze jeden bod. Kadeřábkovi stále důvěřuje 14 % Trenérů.
Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)
Úpadek slávistického záložníka pokračuje. O víkendu proti Liberci vůbec nenastoupil. Je tedy logické, že jednomu z nejdražších hráčů iSport Fantasy cena nadále klesá. Kušeje momentálně vlastní 41 % Trenérů.