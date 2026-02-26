Šuberta otočil Dvorník, pošlu mu dopis, děkoval Majer. Vorel nebyl dobře připravený
Ve Slavii hrával s Kinským, Juráskem, Rigem nebo Višinským. „Má zajímavý příběh,“ usměje se mladoboleslavský trenér Aleš Majer, když povídá o Martinu Šubertovi. Až pod ním prokopl třiadvacetiletý univerzál prvoligovou hráz, ačkoli před rokem doufal, že to bude v Baníku. „Ničeho nelituju,“ ujišťuje Šubert, dnes důležitý člen základní sestavy. Do té nyní mají naopak daleko zimní akvizice ze Slavie a Sparty. Doručit góly bude muset i plzeňský útočník Christophe Kabongo.
Samozřejmě měl nedělní zápas Baník-Mladá Boleslav úplně jiné hlavní motivy. Obnovená premiéra Ondřeje Smetany, přímý souboj o vyhnutí se barážovým příčkám, Christophe Kabongo poprvé v základní sestavě hostů, návrat Dominika Mareše na ligovou scénu po roce...
Fajnšmekři z Ostravy však byli zvědavi i na výkon Martina Šuberta. Kluka z Bílovce, který se oklikou přes Slavii a Vlašim před rokem vrátil do regionu, aby se popral o šanci v Baníku. A hlavně o premiérovou prvoligovou příležitost v kariéře.
„Jenže on se rozhodl jít do béčka...“ vzpomíná na přelom roku 2024/25 kouč Aleš Majer, jenž tehdy Šuberta úspěšně vedl ve Vlašimi. Tehdy jsem mu říkal, že rozhodnutí odejít do Baníku B moc nechápu, protože ve druhé lize ve Slavii B i ve Vlašimi obstával dlouhodobě dobře. Rozmlouval jsem mu to, Baník je dneska našlápnutý klub. Prosadit se z béčka do áčka je velice složité.“
Predikce se vyplnila. Mužstvo trenéra Pavla Hapala fungovalo parádně, na pozici Šuberta exceloval Matěj Šín, Ewerton, Michal Kohút, Filip Kubala... Reálně se ani nepřiblížil tomu, že by měl udělat na Bazalech posun do elitního mančaftu. „Bylo těžké se tam dostat v tomto dobrém období přes hráče, kteří pak odešli do velkých klubů. Ale zase mi to otevřelo oči a posunulo jinak. Nebyla to chyba, ukázalo mi to věci, které dělat, abych se prosadil do ligy. Teď to využívám,“ říká Šubert.
Děkovný dopis pro Dvorníka
Majer si na něj loni v září, když se mu (i kvůli zdravotním problémům) v Ostravě neotevřely dveře ani po letním výprodeji opor a přestavbě kádru, vzpomněl. „Ve třiadvaceti letech už pro Baník asi nebyl tak perspektivní, zatímco my jsme po něm šáhli jako po méně známém hráči,“ vysvětluje trenér, který byl v tu dobu stejně jako posila z ostravské rezervy nováčkem na prvoligové scéně.
Úkol? Nelehký. Skončil Marek Matějovský, pryč už byli Tomáš Ladra, Vojtěch Stránský, Lukáš Mašek, Daniel Mareček, Matěj Pulkrab... Nejen ofenziva se tvořila zbrusu nová, nicméně Šubert neměl co ztratit. Měsíc vysedával na lavičce, ale pak chytil šanci a už ji nepustil. Možná i díky tomu, jak byl motivovaný sledováním vrstevníků-přátel, kteří raketově rostli vzhůru.
„Vnímal jsem situaci mých bývalých spoluhráčů. S Matějem Juráskem jsem dobrý kamarád, bavili jsme se o tom. Po třech letech ve druhé lize už jsem si říkal, že musím prorazit. Nikdy jsem se nechtěl vzdát, bylo mým snem se dostat do ligy. Šel jsem si za tím, věřil jsem, že to přijde. Pomohl mi pan Majer, díky němu jsem tady,“ ví.
A Šubertův šéf si je zase vědom toho, že mu do Mladé Boleslavi dorazil komplexnější hráč, než býval dřív ve Slavii pod Martinem Hyským či Markem Jarolímem. „Několikrát jsem mu říkal, že pošlu děkovný dopis trenéru Dvorníkovi, protože Martina úplně otočil. Vždycky to byl kreativní hráč s dobrou levačkou a řešením situací. Ale překvapil nás tím, jakým způsobem pracuje, co odběhá. Díky tomu nám hraje halvbeka, když hrajeme na tři obránce. A když hrajeme na čtyři, tak je na křídle. V tomhle je velká proměna, velký kredit patří panu Dvorníkovi i Martinovi. Nicméně abych ho nepřechválil, trošku mu zase odpadlo to řešení finální fáze. Tam to čekáme ještě lepší,“ popisuje Majer univerzála s prozatímní bilancí 1+0.
Ve Vítkovicích ji nerozšířil, byť na trávníku patřil k těm lepším. Na levé straně si ověřil, že se s baníkovci může v pohodě rovnat. A nebyl to jediný fajn příběh. Po roční pauze kvůli zranění se v lize objevil Dominik Mareš, jemuž Středočeši v zimě navrhli, že může pro jaro odejít hostovat, aby nabral potřebnou praxi. Odmítl, chtěl se porvat o flek a v Ostravě na nezvyklém postu stopera pomohl uhlídat Václava Jurečku s Abdallahem Gningem. „Byl skvělý,“ míní kouč.
Nějakou dobu potrvá, než se do formy dostane Boluwatife Ogungbayi, akvizice ze Slavie, a taky gólman Vojtěch Vorel, host ze Sparty. „Bolua bereme spíš jako investici do budoucna, rozjíždíme ho,“ poodkrývá Nigerijcův stav po operacích kolene. „A Vojta tím, jak byl ve Spartě odstavený, k nám nepřišel úplně dobře připravený. Teď už je na tom velmi dobře, ale Jirka Floder nás drží a já teď necítím důvod do toho zasahovat.“
Poslední známé jméno: Christophe Kabongo. „Přečetl jsem si titulek, že k nám přichází obrovská posila. Ano, my jsme za Chrise moc rádi, ale je třeba si uvědomit, že do té doby měl třináct prvoligových startů a nula gólů. Věřím, že nám pomůže a půjde nahoru,“ zůstává optimistou Majer.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu