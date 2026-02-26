Další bek s milionovou budoucností? Kareem zaujal, ale Veselý varuje: Musí přidat dopředu
Se zajímavými prodejními artikly to měli Bohemians vždy trochu těžké, v Ďolíčku se sázelo spíš na zkušenost a mladší hráči se objevovali spíše na hostování. Během zimy se Klokanům ale poštěstilo udělat dva lukrativnější prodeje – krajní obránce Adama Kadlece a Vlasije Sinjavského. Bude trend pokračovat? Po roce svého působení v zelenobílém o sobě totiž dává pomalu vědět další krajní bek Peter Kareem (22). „Hraje dobře dozadu, ale málo dopředu,“ říká kouč Jaroslav Veselý.
Před rokem ho chtěla doslova téměř polovina ligy. Nigerijec z Vlašimi zaujal Baník, Liberec, Pardubice i Mladou Boleslav, ale přestupovou bitvu nakonec celkem překvapivě vyhrála Bohemka. Mohutně (jako téměř u každého přestupu) vypomáhal v komunikaci s hráčem sám trenér Jaroslav Veselý. Fanoušci se začali těšit na oživení týmu, které by ihned mohlo vklouznout do sestavy. Jenže…
Veselý tušil, proč krotil fanouškovská očekávání. Mladý bek se těžce potýkal s konkurencí – nejdříve ho před sebe nepouštěl zkušený Martin Dostál a pak zase odchovanec Adam Kadlec. Dostal šanci v sedmi zápasech, ale jen jednu v základu. Kde? V Edenu na El Hadjiho Malicka Dioufa. Nedopadlo to dobře… „Čekali jsme, že jeho vývoj bude rychlejší,“ povzdechl si v létě asistent Stanislav Hejkal.
Přesuňme se ale o další půlrok vpřed, do současnosti: Kareem zakusil v sezoně 21 zápasů, 11 z nich v základní sestavě, nemá výkonnostní propady. Konkurence v podobě Dostála a Kadlece je pryč, navíc se celý podzim hrálo v defenzivní čtyřce. Ta vyhovovala jak produktivnímu Estonci Sinjavskému, tak dlouhonohému Nigerijci. Oba mají raději otevřený prostor před sebou. V zimní přípravě se ale do dvaadvacetiletého borce drilovala především role wingbeka, jelikož Klokani se opět vrátili k 3-5-2.
Na tuto roli má ale Kareem zásadní deficit – nemá čísla. Od svého příchodu