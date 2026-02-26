Horké téma: rozšíření ligy na 18 týmů. Zrušilo by nadstavbu, ale (zatím) chybí podpora
Je to téma, a ne že není. Alespoň pro některé určitě, navíc silné. Fotbal řeší, zda rozšířit první ligu na osmnáct týmů ze současných šestnácti. Jednalo by se o velmi výrazný zásah do systému soutěže se zásadním dopadem na druhou ligu. Změna najde významné zastánce, ale také – nejspíš ještě významnější a početnější – odpůrce. Nejenom mezi kluby. Deník Sport a web iSport oslovil v rámci ankety týmy napříč první a druhou ligou, odpovědi najdete ZDE>>>
Nápad, že by se zamíchalo s počtem účastníků nejvyšší soutěže, se v čase opakovaně vrací. Zatímco dříve se spíš mluvilo o zúžení soutěže na deset, dvanáct či čtrnáct týmů a vícekolovém systému (záměrem bylo zvýšení kvality), nyní se na forhont dostala varianta rozšiřovací.
Ze šestnácti na osmnáct.
Základní motivace se nabízí: zvýšit šanci, že se klubu nedotknou sestupové starosti.
Podle zákulisních informací se najdou dokonce i tací, kteří si změnu přejí okamžitě, tedy s platností od příštího ročníku. To by například znamenalo překopání sestupových pravidel v průběhu stávající sezony. Ovšem toto je téměř jistě neprůchodná záležitost.
Plošně se záležitost naposledy řešila na lednovém Ligovém grémiu, tedy setkání všech 32 profesionálních klubů. Právě a jenom v jejich pravomoci je rozhodnout, zda ke změně systému dojde, nebo ne.
Aparát Ligové fotbalové asociace (LFA), který soutěž řídí, dostal za úkol