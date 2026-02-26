Horké téma: rozšíření ligy na 18. Zrušilo by nadstavbu, ale (zatím) chybí podpora
Je to téma, a ne že není. Alespoň pro některé určitě, navíc silné. Fotbal řeší, zda rozšířit první ligu na osmnáct týmů ze současných šestnácti. Jednalo by se o velmi výrazný zásah do systému soutěže se zásadním dopadem na druhou ligu. Změna najde významné zastánce, ale také – nejspíš ještě významnější a početnější – odpůrce. Nejenom mezi kluby. Deník Sport a web iSport oslovil v rámci ankety týmy napříč první a druhou ligou, odpovědi najdete ZDE>>>
Nápad, že by se zamíchalo s počtem účastníků nejvyšší soutěže, se v čase opakovaně vrací. Zatímco dříve se spíš mluvilo o zúžení soutěže na deset, dvanáct či čtrnáct týmů a vícekolovém systému (záměrem bylo zvýšení kvality), nyní se na forhont dostala varianta rozšiřovací.
Ze šestnácti na osmnáct.
Základní motivace se nabízí: zvýšit šanci, že se klubu nedotknou sestupové starosti.
Podle zákulisních informací se najdou dokonce i tací, kteří si změnu přejí okamžitě, tedy s platností od příštího ročníku. To by například znamenalo překopání sestupových pravidel v průběhu stávající sezony. Ovšem toto je téměř jistě neprůchodná záležitost.
Plošně se záležitost naposledy řešila na lednovém Ligovém grémiu, tedy setkání všech 32 profesionálních klubů. Právě a jenom v jejich pravomoci je rozhodnout, zda ke změně systému dojde, nebo ne.
Aparát Ligové fotbalové asociace (LFA), který soutěž řídí, dostal za úkol vypracovat model či modely, jak by případný přechod na osmnáctičlennou ligu mohl vypadat.
„Na úrovni Ligového výboru probíhají diskuse nad tématy, která se týkají dalšího rozvoje a směřování profesionálních soutěží v České republice, pravidelně a dlouhodobě. Formát obou lig je přirozenou součástí těchto debat a nejde o nic nového,“ říká za asociaci její mluvčí Pavel Jahoda. Představu, že by už nejbližší ročník jel v rozšířených kolejích, zavrhuje. „Sezona 2026/27 se odehraje ve stávajícím formátu, tedy se 16 účastníky a v nejvyšší soutěži s nadstavbovou částí. Pokud by v budoucnu mělo dojít k jakékoli úpravě modelu soutěží, musela by projít standardním rozhodovacím procesem, byla by rovněž konzultována s největšími partnery Oneplay Sport a Chance a LFA by o ní veřejnost informovala s dostatečným předstihem.“
Otázek, které si žádají promyšlenou odpověď, je více. Deník Sport se na ně pokusil odpovědět na konci tohoto článku.
Top trojka je proti
Co je jisté, z českého fotbalu by zmizela nadstavba. Termínově by nebylo možné odehrát všech 34 kol a navrch nadstavbu. Počet zápasů – i když se papírově odehraje (přibližně) o kolo méně – by se nezmenšil. Dokonce by se odehrálo 306 utkání oproti dosavadním 276 (bez baráže).
Podle ankety, kterou provedl Sport mezi všemi profesionálními kluby, tedy z první a druhé ligy, to vypadá následovně: 10 klubů je pro rozšíření, 14 klubů proti, 8 nezastává vyhraněný názor nebo se nechtělo vyjádřit. Za zmínku určitě stojí, že obě pražská a vlivná „S“ jsou proti. Plzeň se odmítla vyjádřit, ovšem zákulisní zdroje říkají, že se k tématu rovněž staví odmítavě. Ovšem z těch, co se za první ligu vyjádřili, je to remíza – 6 ku 6.
Aby ke změně došlo, musely by pro ni hlasovat dvě třetiny klubů, což v případě 32 hlasujících činí 22 zvednutých rukou pro rozšíření. To v tuto chvíli nevypadá reálně.
Do příběhu navíc mluví další dva hráči, a to vůbec ne zanedbatelní. Už o nich byla řeč.
Společnost Oneplay Sport, která za televizní práva na nejvyšší soutěž zaplatila 302 milionů korun za každý z pěti příštích roků. A sázkovka Chance, která za jméno soutěže Chance Liga vyplácí každoročně 260 milionů korun.
Obě firmy se přitom k případné revoluci stavějí přinejmenším rezervovaně, spíš odmítavě.
Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV, říká: „Současný model soutěže vnímáme jako funkční a optimálně nastavený, a to jak z pohledu diváckého zájmu a sledovanosti, tak z hlediska sportovní atraktivity. Důležitým tématem zůstává i infrastruktura prvoligových stadionů, na které je potřeba dál pracovat. Nevidíme proto důvody pro změny.“
Markéta Světlíková, manažerka komunikace Chance, uvádí: „Jako generální partner ligy se na podobné úvahy díváme především z pohledu dlouhodobé kvality soutěže. Klíčovou otázkou pro nás je, jestli změna přináší reálné zlepšení sportovní úrovně, konkurenceschopnosti zápasů a celkového zážitku pro fanoušky. Úroveň českého profesionálního fotbalu – věřím, že trochu i díky nám – roste. Přesto pořád čelí výzvám, od fanouškovského zážitku, kvality zázemí, přes ekonomickou stabilitu až po práci s mladými hráči, a právě na to by se měla soustředit hlavní pozornost. V tomhle kontextu rozhodně nevnímáme rozšiřování ligy jako téma, které by posouvalo soutěž kupředu. Pokud by se podobná myšlenka měla vážně otevřít, pak jedině na základě hluboké analýzy dopadů a široké shody napříč ligovým prostředím.“
Stojí za připomenutí, byť to nemůže sloužit jako dokonalý mustr, že v osmnácti už se nejvyšší soutěž jednou hrála. Přinejmenším to však ukazuje, že to prostě jde. Sezona 2019/20 se kvůli covidu nedohrála, přesněji řečeno vinou karantény v Opavě nebyla ukončena skupina o záchranu. Nikdo nesestupoval, ovšem z druhé ligy šly nahoru dva (Pardubice a Zbrojovka Brno). Ročník 2020/21 proto hrálo osmnáct týmů, bez nadstavby, tři šly rovnou dolů (Opava, Příbram, Brno).
I když jsou zastánci změny spíš v oslabení, téma žije a vzbuzuje emoce. Svědčí o tom, že v pondělí zasedá ligový výbor a rozšíření ligy je jedním z jeho bodů.
Článek pokračuje pod infografikou.
Základní otázky
Jak by se vyšší počet týmů dotkl termínové listiny?
Určitě by došlo k její úpravě, ovšem 34 kol se odehrát dá. Už nyní se do kalendáře musí vejít 35 hracích oken. Opět by se muselo občas využít vložených kol. Jejich počet je však omezený, ať už kvůli reprezentačním přestávkám, MOL Cupu, nebo – a to především – evropským pohárovým týdnům. V nich se na základě rozhodnutí UEFA nesmí hrát, i když žádný český účastník už není v soutěži.
Jaká by byla sestupová pravidla?
Jedna z nejvíce řešených otázek. Variant je víc. Můžeme začít od té, o níž dost možná sní nejeden prvoligový klub s kolísavou výkonností. Přímo nesestupuje nikdo, jen poslední tým jde do baráže s vítězem druhé ligy. Tedy takový hokejový formát, v podstatě polozavřená soutěž. Od té by si někteří slibovali větší možnost obehrát mladé české hráče (v této souvislosti se také mluví o zmenšení kvóty pěti hráčů mimo EU). Podobný nápad však téměř jistě neprojde. Další – už reálné – možnosti by kombinovaly různé obměny dvou až tří ohrožených, ať už přímým sestupem nebo baráží.
Co by změna znamenala sportovně?
Zrušení nadstavby s sebou nese věc, na níž se shodnou snad všichni – zánik prostřední skupiny „o nic“. Té, kde se hraje z povinnosti. Na druhou stranu, v osmnáctičlenném poli by se ke konci soutěže mohl utvořit ještě větší „hluchý“ střed, v němž týmy nehrají ani o Evropu, ani o záchranu. S nadstavbou ovšem padne také atraktivní skupina o titul, kde se potřetí v sezoně potkávají ti nejlepší, náboj nese i skupina o záchranu. Právě tady by možná vznesly námitky Oneplay i Chance. Častou a relevantní námitkou také je, že s větším počtem týmů dojde k rozmělnění kvality první ligy, protože český trh je fotbalově na tolik týmů malý. Ondřej Kania říká: „Kvalita se má maximálně koncentrovat, ne rozmělňovat.”
Co by změna znamenala ekonomicky?
Oneplay ani Chance až do roku 2029 víc nezaplatí. Jejich peníze by se nově dělily mezi více klubů. Z dosavadních 24 milionů na jednoho by došlo ke zmenšení na nějakých 21 milionů. Je otázkou, nakolik to je pro nové miliardáře ve fotbale podstatné… Navíc jdou hlasy, že LFA je v dobré kondici a dokázala by tento rozdíl nahradit. Byla by k tomu ale vůle? Dále: s odpadnutím atraktivních nadstavbových zápasů by mohla poklesnout návštěvnost, což jsou také peníze. Podobně se dá argumentovat z pozice Oneplay (nižší sledovanost) i Chance (menší sázky).
Odpovídala by novým potřebám infrastruktura?
Zásadní bod. I některé stávající stadiony první ligy mají potíže naplnit ve všech bodech licenční požadavky (osvětlení, vyhřívání, kapacita) nebo potřeby VAR. Rozšíření by mohlo vést k neoblíbenému udělování výjimek a snižování prestiže ligy.
Co by se stalo s druhou ligou?
Zbylo by 14 týmů, nebo by došlo k zachování 16? Někdo by chtěl i druhou navýšit na 18, aby se hrálo více zápasů. Panuje obava z poklesu kvality i stavu infrastruktury, pokud by přišlo více týmů z třetích lig. Také ovšem platí, že i po případném postupu obou brněnských týmů zůstane v soutěži dost takových, které mají ambici i možnosti hrát nejvyšší soutěž.
Poznámka Jiřího Fejgla
Rozšířit? Ne, naopak zúžit, navýšit kvalitu
Rozšíření se nabízí, samozřejmě, ve druhé lize jsou přece vlčáci z Brna. Navíc by se nejvyšší soutěž vyhoupla při osmnácti účastnících na přijatelných 34 kol. O čtyři méně (pokud by byly vyslyšeny hlasy na zrušení nadstavby při stávajícím počtu šestnáct) je totiž opravdu zoufale málo. Představte si, že jste majitel klubu a platíte hráče v týmu, který nekope evropské poháry za – s MOL Cupem, dejme tomu – 32 zápasových večerů…
Přesto je nabobtnání elitní společnosti nesmysl. Mělo by se jít přesně opačnou cestou, osekat pelotony, zvýšit tak kvalitu. Nabízí se radikální řešení deseti celků (36 utkání, při systému každý s každým čtyřikrát) a stejně obsáhlou druhou ligu – samozřejmě s velkou prostupností, tedy s přímým postupem pro dvě mužstva. Tím by její úroveň vylétla, stejně tak kvalita na třetím stupni, kde by se stále mohla držet béčka prvoligistů a poloprofesionální až profi mančafty.
Je bohužel zřejmé, že jde o bláhovou ideu, byť může být klidně ještě více vyargumentovaná. Kluby nepůjdou proti sobě, chtějí mít přívlastek prvoligový. Proto bude lepší nechat status quo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|16
|9
|4
|3
|29:18
|31
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup