ANKETA: Rozšířit první ligu? Jen 10 klubů je pro, odmítavý postoj Slavie se Spartou
Rozšířit, nebo nerozšířit? Řeší se, zda nafouknout fotbalovou Chance Ligu z 16 týmů na 18. Deník Sport a web iSport proto ve velké anketě oslovil kluby napříč první i druhou ligou a položil následující dotaz: V rámci LFA se objevuje snaha o rozšíření první ligy na 18 týmů. Jaký je postoj vašeho klubu? A zde jsou odpovědi…
Karviná - PRO ROZŠÍŘENÍ
Adam Januszek, tiskový mluvčí
„Jsme pro rozšíření.“
Zlín - PRO ROZŠÍŘENÍ
Pavel Hoftych, sportovní manažer
„Hrálo by se více zápasů, skončila by neoblíbená prostřední skupina a nadstavba. Více klubů, větší konkurence, víc kapitálu v první lize, soutěž ve více městech a více šancí pro mladé hráče.“
Bohemians - PRO ROZŠÍŘENÍ
Darek Jakubowicz, ředitel Bohemians
„V modelu, kdy prostřední skupina nenabízí možnost kvalifikace do evropských soutěží UEFA, z pohledu Bohemky nevidíme potenciál. Liga musí na stávající model nadstavby zareagovat buď jeho úpravou, nebo změnou počtu účastníků. Myšlenka rozšíření soutěže na 18 účastníků bez nadstavbové části tak přináší alternativu, při které by byl zachován vyšší počet soutěžních zápasů, a my nejsme proti.“
Pardubice - PRO ROZŠÍŘENÍ
Vít Zavřel, předseda představenstva
„FK Pardubice by se rozšíření nejvyšší fotbalové soutěže na 18 týmů nebránil. Formát 34 zápasů, kdy každý tým hraje doma a venku se všemi soupeři, je v řadě evropských lig standardem. Současně by tím byla zrušena nadstavbová část, která zejména pro prostřední skupinu týmů bývá fanouškovsky méně atraktivní. Pro příznivce českého fotbalu by tedy nová podoba ligy mohla být přehlednější a zajímavější. Z pohledu našeho klubu je cílem, aby fotbal v Česku byl co nejatraktivnější.“
Mladá Boleslav - PRO ROZŠÍŘENÍ
Jiří Koros, mluvčí
„Jsme pro. Líbí se nám dlouhodobá soutěž bez nadstavby.“
Slovácko - PRO ROZŠÍŘENÍ
Veliče Šumulikoski, sportovní manažer
„Myslím, že by to dávalo smysl. Ve fotbale se objevilo hodně miliardářů, kteří mají ambice hrát první ligu. Za mě bych nejvyšší soutěž rozšířil a druhou ligu zúžil.“
Táborsko - PRO ROZŠÍŘENÍ
Ivo Táborský, ředitel
„Rozšířit ligu a zrušit nadstavbu. Spravedlivější model.“
Artis Brno - PRO ROZŠÍŘENÍ
Petr Kuba, výkonný ředitel
„Artis nelobbuje za rozšíření ligy na osmnáct účastníků. Tyto informace bych chtěl vyvrátit. Chceme letos postoupit sportovní cestou a děláme pro to maximum. O uvažovaném rozšíření jsem slyšel naposledy v prosinci.“
Ústí nad Labem - PRO ROZŠÍŘENÍ
Přemysl Kubáň, prezident
„Jsem spíš pro. Ale více než první liga mě zajímá druhá a tam jsem jednoznačně také pro rozšíření na 18 týmů! Je to celkem o 66 zápasů více, hráči potřebují hrát. Nebojím se ani infrastruktury, v ČFL jsou kluby, které by mohly druhou ligu hrát. V pátek chystáme v klubu na toto téma kampaň.“
Vlašim - PRO ROZŠÍŘENÍ
Jan Jícha, sportovní ředitel
„Myšlenka rozšíření nejvyšší soutěže na osmnáct týmů nám žádným zásadním způsobem nevadí a nejsme proti tomu. Rádi bychom ale, aby se případné rozšíření první ligy nepromítlo do té druhé. Zde bychom byli pro zachování současného modelu šestnácti týmů a stejného přerozdělování finančních prostředků mezi kluby, jako tomu je v současné době.“
Slavia a Slavia B - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva
„Rozšíření první ligy na 18 týmů by muselo vycházet v první řadě z kvalitativních hledisek sportovních a ekonomických. Český profesionální fotbal má v posledních dvou letech nevídanou dynamiku, a to dokonce i v rámci evropských měřítek, takže vyloučit do budoucna možnost rozšíření nechceme, ale v této chvíli to ještě smysl nedává. Nyní tento návrh nepodporujeme.“
Sparta a Sparta B - PROTI ROZŠÍŘENÍ
František Čupr, místopředseda představenstva
„Ze sportovních, obchodních i marketingových důvodů s potenciálním rozšířením Chance Ligy nesouhlasíme.“
Jablonec - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Jakub Střeštík, majitel
„Můj názor je takový, že pro rozšíření první ligy na 18 týmů momentálně nevidím žádný pádný důvod. Roky se v českém prostředí mluvilo o opaku a panoval u mnoha lidí názor na zúžení ligy na 14 členů. K tomu nyní důvod nevidím, jelikož se do fotbalu investuje a ekonomicky je většina celků stabilních. Rozdíly ve výkonnosti budou v příštích letech menší a menší a o horní patra ligy bude bojovat více týmů. Nyní se konečně vylepšuje kvalita a úroveň i druhé ligy a byla by škoda opět vybudovat dramatický ekonomický i výkonnostní rozdíl mezi 1. a 2. ligou.“
Liberec - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Petra Kania, předsedkyně správní rady
„Je to absolutní nesmysl. Kvalita se má maximálně koncentrovat, ne rozmělňovat.”
Olomouc - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Jiří Fišara, tiskový mluvčí
„Jsme proti rozšíření. V aktuální situaci nám to nedává smysl ani sportovně, ani ekonomicky.“
Dukla - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Martin Bartošek, tiskový mluvčí
„Náš klub se dlouhodobě přiklání k zachování současného formátu nejvyšší soutěže se 16 účastníky, který považujeme za sportovně vyvážený a atraktivní pro fanoušky. Zároveň podporujeme postupné zvyšování licenčních a infrastrukturních standardů, které podle našeho názoru přispívají ke zkvalitňování celé ligy a jejímu dlouhodobému rozvoji. Prioritou je pro nás sportovní stránka a plnění podmínek daných soutěží, nikoli ovlivňování debaty o změnách formátu.“
Opava - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Filip Labuda, tiskový mluvčí
„Rozšíření soutěže na 18 týmů nepovažujeme v tuto chvíli za správný krok. Především z toho důvodu, že by tento krok z našeho pohledu neměl pozitivní vliv na kvalitu soutěže.“
Viktoria Žižkov - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Milan Richter, předseda představenstva
„Aktuálně nevidíme v rozšiřování první ligy žádné významnější plus. Nehledě na to, že rozšíření účastníků by nejspíše znamenalo krácení podílů z marketingových a televizních práv, což by pro kluby s nižšími rozpočty bylo zásadní. Z pohledu druhé ligy je obecně důležitější nastavení postupových pravidel.“
Jihlava - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Lukáš Vaculík, předseda představenstva
„Nejsem pro rozšíření první ligy na 18 týmu. Celkově mám spíš názor na zúžení profesionálních soutěží, protože už teď máme 3 B týmy a do budoucna to může být až 6 béček v profi soutěžích, což by v mých očích znamenalo spíše uzavření 1. ligy a to podhoubí, které by mělo vychovávat hráči pro 1. ligu, by ztrácelo na kvalitě.“
České Budějovice - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Václav Kucul, tiskový mluvčí
„Náš klub v tuto chvíli nepodporuje návrh na rozšíření nejvyšší soutěže na 18 účastníků. Současný model ligy je z hlediska sportovní kvality, ekonomické stability i organizační náročnosti nastaven funkčně. Případné navýšení počtu týmů by znamenalo větší počet zápasů a s tím mnoho dalších souvisejících věcí. Jsme přesvědčeni, že prioritou by mělo být další zkvalitňování stávajícího formátu a zvyšování atraktivity soutěže pro fanoušky i partnery.“
Prostějov - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Ivan Polák, předseda klubu
„Proti rozšíření.“
Chrudim - PROTI ROZŠÍŘENÍ
Jan Večeřa, tiskový mluvčí
„Odpověď je jednoduchá. Vedení našeho klubu tuto myšlenku nepodporuje. A nemyslí si, že je to krok správným směrem.“
Plzeň - NEJASNÝ POSTOJ
Václav Hanzlík, ředitel komunikace
„Náš postoj sdělíme přímo na výkonném výboru LFA. Rozhodně ne dopředu prostřednictvím médií.“
Hradec Králové - NEJASNÝ POSTOJ
Petr Šatalík, tiskový mluvčí
„Nyní se k tomu nebudeme vyjadřovat.“
Teplice - NEJASNÝ POSTOJ
Rudolf Řepka, ředitel
„V tuto chvíli se domníváme, že není možné o této záležitosti jednoznačně rozhodnout. Jakékoli rozhodnutí o takto zásadní otázce, jakou je rozšíření ligy, musí předcházet důkladné vyhodnocení dosavadního modelu – a to jak ze sportovního hlediska, tak z pohledu obchodních partnerů a médií, zejména televize. Je potřeba jasně popsat silné i slabé stránky současného modelu a teprve poté se můžeme bavit o principech případného rozšíření nejvyšší soutěže na 18 týmů. Taková změna musí být podložena jasnou analýzou dopadů – zejména na kvalitu soutěže, ekonomickou stabilitu klubů a atraktivitu pro fanoušky i partnery. Zároveň je důležité vnímat celý profesionální ekosystém, tedy i podobu a nastavení druhé nejvyšší soutěže, která má na fungování a kvalitu první ligy nezanedbatelný vliv. Naším cílem by mělo být zvolit takový model, který bude dlouhodobě nejlepší pro rozvoj profesionálního fotbalu v České republice. Klíčové je, aby šlo o skutečně systémové rozhodnutí vycházející z dat a analýz.“
Baník a Baník B - NEJASNÝ POSTOJ
Marek Lorenc, tiskový mluvčí
„Baník by návrh podpořil v případě, že by se pro něj našla většinová shoda mezi kluby. Zatím ale úvaha o rozšíření stojí na vodě, nejsou známy zásadní parametry jako třeba postupový a sestupový klíč. Jako pozitiva vidíme zrušení nepříliš oblíbené nadstavby a nezajímavé prostřední skupiny, klasický model o osmnácti týmech by přinesl více zápasů, devět víkendových zápasů místo dosavadních osmi, tím i potenciálně větší příjem z televizních práv a větší publicitu.“
Zbrojovka - NEJASNÝ POSTOJ
Jan Mynář, generální manažer
„Informaci o rozšíření ligy jsme zaznamenali, ale v tuto chvíli nemáme žádné oficiální vyjádření, zda se taková změna skutečně připravuje. Jakákoliv změna tohoto typu by podle mého názoru měla být nejdříve podložena pečlivou analýzou. Do rozhodování vstupuje celá řada proměnných, jako například příjmy z televizních práv, ekonomická a rozpočtová připravenost klubů nebo celková sportovní kvalita obou soutěží. Při rozšíření první ligy a zachování 16 týmů ve druhé by pravděpodobně nikdo nesestupoval. Navíc by bylo nutné doplnit druhou ligu dvěma týmy ze třetích lig, což by mohlo negativně ovlivnit její kvalitu, a to nepovažuju za žádoucí. Naším cílem by mělo být především zvyšování kvality obou profesionálních soutěží tak, aby se dlouhodobě posouval celý český fotbal. Proto nyní nedokážu jednoznačně říct, zda by rozšíření první ligy dávalo smysl.“
Kroměříž - NEJASNÝ POSTOJ
Zdeněk Botek, výkonný ředitel
„Myšlence se nebráníme, každopádně bychom chtěli vědět, jaký dopad to bude mít na počet týmů ve druhé lize. Pokud by mělo ve druhé lize zůstat 14 týmů, tak se nám myšlenka příliš nezamlouvá.“
Příbram - NEJASNÝ POSTOJ
Jan Starka, majitel
„Proti nejsme.“ (Klub však nechtěl být ve skupině Pro.)
RESUMÉ
- PRO: 10 (6 první + 4 druhá)
- PROTI: 14 (6 + 8)
- NEJASNÝ POSTOJ: 8 (4 + 4)