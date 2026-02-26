Sparta pod tlakem, Slavia v akci na Trpišovského narozeniny a Plzeň na lovu
Už jen pár desítek hodin zbývá do startu 24. kola Chance Ligy, které může výrazně napovědět o tom, jak se rozdělí karty před závěrečnou fází základní části. Favorité mají záludný los a prostor pro překvapení tu rozhodně je. Ve Footcast Preview se proto řešilo nejen kdo kde ztratí, ale i to, kde se může hrát hezký fotbal.
Dukla – Slavia: favorit jasný, bude to procházka růžovým sadem?
Slavia jede na Julisku jako jasný favorit, ale přesně tyhle zápasy bývají zrádné. Specifické prostředí a soupeř, který nemá co ztratit. Sešívaní budou muset být maximálně trpěliví, protože Dukla se pravděpodobně zatáhne a bude čekat na chybu. Otázkou je, jak si Slavia poradí s dobýváním bloku a jestli se znovu opře o standardky a Tomáše Chorého. Pokud dá rychlý gól, může se zápas uklidnit. Pokud ne, čeká ji poctivá šichta.
Sparta – Baník: domácí povinnost a emoce na max
Letná bude v sobotu večer pod tlakem. Sparta doma prostě musí, protože každý bod ztracený v této fázi sezony bolí dvojnásob. Baník ale umí být nepříjemný, fyzický a hlavně nečitelný. Chytne se v Praze a zvítězí jako v listopadu 2024? Rozhodovat může střed pole a to, jak se Sparta vyrovná s ostravským presinkem útočníků Gninga a Jurečky. Pokud se domácí dostanou do tempa, může to být jednoznačné. Jestli se ale zápas rozkouskuje, Baník ucítí šanci.
Hráč, na kterého se zaměřit: Denis Višinský (Viktoria Plzeň)
Na jaře je Višinský při střelecké chuti. Ve čtyřech ligových zápasech dal tři branky. Dostává se do zakončení, Martin Hyský na něj spoléhá a důvěru dostane i ve Zlíně. Ševci mají v sestavě vyšší hráče a přesně proti takovým by mohl být mrštný Višinský velmi platný.
2 tipy, na co si vsadit
Liberec – Hradec, méně branek
Ani jeden tým nechce udělat chybu, oba mají solidní defenzivu. Tohle zavání taktickou bitvou. Slovan doma nedostal branku 382 minut.
Zlín – Plzeň, výhra hostů
Rozdíl v kvalitě i formě je znatelný. Pokud Plzeň nepodcení začátek, měla by si dojít pro povinné tři body.
24. kolo je tady a s ním další díl Footcast Preview. Kdo potvrdí roli favorita, kdo ztratí a kde přijde překvapení? Odpovědi začnou padat už v pátek večer. Premiéra aktuální epizody poběží na Oneplay Sport ve čtvrtek od 23.00.