Předplatné

Dukla - Slavia 0:2. Malé pražské derby ovládli sešívaní, Chorý připsal 14. trefu v sezoně

Tomáš Chory s Davidem Juráskem slaví gól do sítě Dukly
Tomáš Chory s Davidem Juráskem slaví gól do sítě DuklyZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Mojmír Chytil v akci proti obraně Dukly
Fanoušci Slavie předvedli Na Julisce choreo
Vasil Kušej v akci na hřišti Dukly Praha
Penalta do sítě Dukly byla 14. ligovou trefou v sezoně pro Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie slaví gól do sítě Dukly Praha
Tomáš Chorý v akci proti Dukle
Muhammed Cham v zimní přípravě ukázal Slavii svoji odvrácenou tvář
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (59)

Fotbalisté vedoucí Slavie porazili venku v 24. ligovém kole poslední Duklu 2:0. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 25 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Neúplnou tabulku vedou o deset bodů před Spartou, která v sobotu nastoupí proti Ostravě. V prvním poločase skórovali Vasil Kušej a nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý z penalty.

Slávisté výhrou pogratulovali trenérovi Trpišovskému k pátečním 50. narozeninám. Slavia v dosavadních 22 vzájemných ligových zápasech neprohrála a v samostatné lize zůstala neporažena i v 11. utkání na Julisce. Dukla zvítězila v jediném z posledních 19 kol a v lize jedenáctkrát po sobě nevyhrála. V pěti jarních kolech neskórovala, sérii bez gólu natáhla na 590 ligových minut.

Dukle se vydařil jen úvod zápasu, kdy po rohu zakončoval Hašek a hosty zachránil bránící Chorý. Pak už hřiště opanoval favorit. Kušej nejprve z ostrého úhlu málem zakroutil míč pod břevno, ale gól by stejně kvůli ofsajdu neplatil. Další šanci připravil Holeš a Kušej už tentokrát otevřel skóre. Dal pátý gól v ligovém ročníku, trefil se v soutěži poprvé od říjnového derby na Spartě.

Síť rozvlnil i Chorý, ale jeho gól ze hry kvůli postavení mimo hru neplatil. Dočkal se až poté, co sudí Černý po rozboru u monitoru nařídil po střetu Svozila se Sadílkem penaltu. Chorý i svůj 16. pokutový kop v nejvyšší soutěži proměnil, ještě ani jednou neminul. V čele tabulky střelců se posunul na 14 branek, přesně tolik jich má celý tým Dukly dohromady. Čermákova trefa v nastavení první půle kvůli ofsajdu neplatila.

Slavia si před derby se Spartou v příštím kole mohla dovolit o přestávce vystřídat Chorého, který patřil k hráčům ohroženým disciplinárním trestem. Velkou šanci jeho náhradníka Chytila zmařil brankář Bačkovský, který vytěsnil míč na tyč. Střeleckou mizérii Dukly mohl ukončit Pekhart, ale zblízka Markoviče nepřekonal.

Favorit pohodlně vyhrál, Slavia venku v lize jako jediná ve 12 utkáních v sezoně neprohrála.

KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (59)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů