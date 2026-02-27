Dukla - Slavia 0:2. Malé pražské derby ovládli sešívaní, Chorý připsal 14. trefu v sezoně
Fotbalisté vedoucí Slavie porazili venku v 24. ligovém kole poslední Duklu 2:0. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 25 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Neúplnou tabulku vedou o deset bodů před Spartou, která v sobotu nastoupí proti Ostravě. V prvním poločase skórovali Vasil Kušej a nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý z penalty.
Slávisté výhrou pogratulovali trenérovi Trpišovskému k pátečním 50. narozeninám. Slavia v dosavadních 22 vzájemných ligových zápasech neprohrála a v samostatné lize zůstala neporažena i v 11. utkání na Julisce. Dukla zvítězila v jediném z posledních 19 kol a v lize jedenáctkrát po sobě nevyhrála. V pěti jarních kolech neskórovala, sérii bez gólu natáhla na 590 ligových minut.
Dukle se vydařil jen úvod zápasu, kdy po rohu zakončoval Hašek a hosty zachránil bránící Chorý. Pak už hřiště opanoval favorit. Kušej nejprve z ostrého úhlu málem zakroutil míč pod břevno, ale gól by stejně kvůli ofsajdu neplatil. Další šanci připravil Holeš a Kušej už tentokrát otevřel skóre. Dal pátý gól v ligovém ročníku, trefil se v soutěži poprvé od říjnového derby na Spartě.
Síť rozvlnil i Chorý, ale jeho gól ze hry kvůli postavení mimo hru neplatil. Dočkal se až poté, co sudí Černý po rozboru u monitoru nařídil po střetu Svozila se Sadílkem penaltu. Chorý i svůj 16. pokutový kop v nejvyšší soutěži proměnil, ještě ani jednou neminul. V čele tabulky střelců se posunul na 14 branek, přesně tolik jich má celý tým Dukly dohromady. Čermákova trefa v nastavení první půle kvůli ofsajdu neplatila.
Slavia si před derby se Spartou v příštím kole mohla dovolit o přestávce vystřídat Chorého, který patřil k hráčům ohroženým disciplinárním trestem. Velkou šanci jeho náhradníka Chytila zmařil brankář Bačkovský, který vytěsnil míč na tyč. Střeleckou mizérii Dukly mohl ukončit Pekhart, ale zblízka Markoviče nepřekonal.
Favorit pohodlně vyhrál, Slavia venku v lize jako jediná ve 12 utkáních v sezoně neprohrála.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu