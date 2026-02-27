Předplatné

ONLINE: Dukla - Slavia 0:2. Sešívaní kontrolují zápas, na hřišti Suleiman

Fotbalisté Slavie slaví gól do sítě Dukly Praha
Fotbalisté Slavie slaví gól do sítě Dukly PrahaZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Fanoušci Slavie předvedli Na Julisce choreo
Vasil Kušej v akci na hřišti Dukly Praha
Penalta do sítě Dukly byla 14. ligovou trefou v sezoně pro Tomáše Chorého
Tomáš Chory s Davidem Juráskem slaví gól do sítě Dukly
Tomáš Chorý v akci proti Dukle
Muhammed Cham v zimní přípravě ukázal Slavii svoji odvrácenou tvář
Branka Tomáše Chorého neplatila kvůli ofsajdu
8
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Netradičně už v pátek otevírá program 24. kola první ligy malé pražské derby mezi fotbalisty Dukly a Slavie. Na Julisce jde do akce poslední celek tabulky s prvním, domácí nicméně věří, že mohou velkého favorita potrápit. Obhájce titulu z Edenu hájí pozici jediného stále neporaženého mužstva soutěže a náskok sedmi bodů v čele ligy na druhou Spartu. Zápas od 18.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

