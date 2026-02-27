SESTŘIH: Dukla - Slavia 0:2. Radost oslavence i trápícího se Kušeje. Chorému to dál pálí
Až neuvěřitelných 145 dní gólového sucha prožíval v lize jeden z notoricky největších postrachů soupeřů – Vasil Kušej. Po skvělém startu sezony si prošel vším možným – úpadkem formy, těžkým bojem s konkurencí i zdravotními problémy. Vše je minulostí, alespoň pro teď. Maličký křídelník po dlouhé době pořádně zasvítil a pomohl Slavii v celkem rutinní předehrávce 24. kola porazit Duklu 2:0. „Říkal jsem si, že by ten zápas mohl být můj odrazový můstek,“ těšilo střelce.
Kdo by po brilantním vstupu do ročníku 2025/26 čekal, že se Kušej stane v Trpišovského sestavě postradatelným? Zřejmě nikdo. Ale rychlonohý hračička začal od listopadu pravidelně naskakovat jen z lavičky, působil jako stín sebe samého. Ano, černé období prořízl památný gól Barceloně, ale exboleslavský střelec dál uvadal. Podle informací Sportu navíc přišel v zimě zájem z USA.
„Nebylo to jednoduché období. Je zvyklý hrát v základní sestavě, vždy v kariéře byl. Nějak se to sešlo, měl skvělé jaro i začátek sezony, ale žádný hráč neudrží výkonnost celý rok. Je pak důležité, zda se z toho dostane,“ líčil Jindřich Trpišovský, který v den zápasu slavil padesáté narozeniny. „S Barcelonou tam bylo světýlko, gól i výkon byl dobrý. Ale jinak to nebyl on. Když ofenzivní hráč ztratí sebevědomí, je to vidět.“
Svůj pohled přidal i rodák z Ústí nad Labem. Přiznal, že část sezony hrál přes závit bolesti. „Na konci podzimu mě trápilo zranění, ale furt jsem chtěl být s týmem a zlomit to. Trochu mi to ublížilo. Herní výkony byly někdy i dobré, ale nebyly bodové. To se od útočníků čeká. Ukázal jsem předtím nějaké měřítko a to jsem neplnil. Bylo to osobně hodně těžké a ze všech stran jsem dostával dost bídy. Věděl jsem ale, že jeden den se to zlomí,“ rozpovídal se Kušej.
Pro to byl páteční večer na Julisce ideálním momentem. S veškerým respektem k domácím, Dukla totiž ve srovnání s úřadujícím mistrem působila v první půli jako tým z nižší soutěže. V soubojích byli hráči pozdě, oplývali malou individuální kvalitou a především nechávali slávistům obří porci prostoru kolem vápna. Pro hračičky typu Kušeje, nebo dalšího „ztraceného syna“ Muhammeda Chama vysněné jeviště.
Kušej konečně skóroval
Český reprezentant působil od první minuty hodně živě – rozjížděl útoky a brzy také vyslal na přední tyč první navštívenku směr Hugo Jan Bačkovský. Jakoby se nabízelo, aby skóre otevřel on, což se stalo zanedlouho. Tomáš Holeš si narazil s Chamem, hráči Dukly se změnili v solné sloupy a centr do malého vápna Kušej zblízka v klidu zakončil. Akce jak z prvních stránek fotbalové příručky, ale pro střelce tuze důležitý moment.
„Říkali jsme si, že mu bude tento zápas sedět. Měl jsem radost, jak vstoupil do zápasu, přímočaře bral balon nahoru, hýbal se na ofsajd lajně,“ usmíval se Trpišovský.
Šlo o Kušejův první ligový zásek od 5. října, kdy se trefil v derby na pár kilometrů vzdálené Letné. „Už na rozcvičce jsem se cítil velmi dobře, říkal jsem si, že by ten zápas mohl být odrazový můstek. Pro nějaký můj klid mi gól dost pomohl a spadl ze mě velký kámen,“ oddechl si pětadvacetiletý borec.
Zápas se z jeho i týmového pohledu mohl ale přeci jen vyvíjet lépe. V další nebezpečné situaci jeden na jednoho Kušej nepřekonal Bačkovského a po hodině hry šel dolů. Chvíli poté, co vzplanuly vášně mezi ním a domácím Danielem Kozmou. A Slavia? Ta druhý poločas dohrála možná až v příliš komfortním módu. Kromě tyčky Mojmíra Chytila po rohu už bránu domácích neohrozila, naopak dovolila Dukle pár nepříjemných výpadů – proti Tomáši Pekhartovi třeba senzačně zasáhl gólman Jakub Markovič.
Kromě (minimálně) udržení výrazného bodového náskoku na vrcholu tabulky je tak nejdůležitějším poznatkem návrat Kušeje na střeleckou listinu. To „pravé“ derby se totiž v Edenu rozehraje už za týden a jakákoliv munice se bude hodit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu