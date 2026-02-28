Padesátiny bez zbytečných dramat a s oživeným Kušejem. Šustr sepsul Millu: Co s ním je?!
Vedoucí tým ligy má za sebou jedno z nejsnadnějších vítězství v ročníku. Na Julisce obral zachraňující se Duklu o všechny body. Po půl hodině vedla Slavia 2:0, v dalším průběhu se skóre už nezměnilo. Tiskové konference byly přeplněné emocemi. Jindřich Trpišovský se dojímal nad darem od fanoušků, Pavel Šustr se naopak vztekal nad výkonem některých hráčů. Třeba útočníka Milly... Web iSport popisuje pět nejdůležitějších událostí předehrávky 24. kola fotbalové Chance Ligy.
Šustr sepsul Millu
Před rokem přicházel do Dukly jako „no name“, nyní se v zimě vrátil jako velký kluk, který si se Spartou zahrál evropské poháry. Ale na výkonech Kevina-Prince Milly to zatím není znát. Balony se od něj odráží, působí bez života. A především: gólově mlčí, jako celá Dukla. Proti Slavii dvakrát nepřesně vystřelil a po poločase zmizel na lavičku. A kouč Pavel Šustr si po dotazu na formu Kamerunce hluboce oddechl.
„Pamatuji si ho, když přišel do Dukly. Koukal jsem na něj a říkal jsem si říkal: Wow, útočník! Kvalita, síla, pracovitost, sprintové náběhy. Ale teď jsem našel hráče, co tohle nedělá. Musí si uvědomit, že když nebude sprintovat, do šancí se dostávat nebude. Nepomůže nám, my nepomůžeme jemu a za chvíli z něj nebude nic. Bez ohledu na to, že to je hráč Sparty,“ rozjel se Šustr. „Otázku, co s ním je, si kladu já. Už jsem s ním měl pohovor a ještě několikrát s ním ho mít budu.“
Cham ukázal průnikovky. Pozdě?
Poslední týdny zřejmě Muhammed Cham s malou spokojeností sledoval, jak místo něj dostává na osmičce šanci útočný veterán Ivan Schranz a na podhrotu teenager Mubarak Suleiman. Proti Dukle ale konečně dostal šanci v základní sestavě – v lize poprvé od října. „Za poslední dva týdny se nám v tréninku líbil nejvíc za dobu, co je tady. Věděli jsme, že v zápase bude místo pro průnikové přihrávky, navíc jsme mu ulevili v práci dozadu,“ popisoval Jindřich Trpišovský.
Ano, Cham sice zkazil první pár úvodních balonů, ale jinak mu nepříliš dotěrné bránění Dukly vyhovovalo dobře. Ukázal skvělou souhru s Isifem a nebýt ofsajdového praporku, přidal by další „druhou“ asistenci. „Ale nějaká pětašedesátá minuta je stále jeho strop,“ podotkl Trpišovský s ohledem na jeho střídání. Vzhledem k tomu, že Rakušanovi končí na konci sezony hostování s opcí, je dosti pravděpodobné, že se na úroveň, která donutí Slavii zaplatit tučnou opci, dostat nestihne…
Kušej - první gól od října
Naposledy se podsaditý útočník střelecky prosadil v říjnovém derby proti Spartě. Od té doby čekal v lize na další ránu do terče. Ztratil formu, vypadl ze základní sestavy, zbytkem první části sezony se protrápil, i vinou zranění. V zimě tvrdě pracoval na návratu sebevědomí, ve Španělsku mu vyšla příprava. Ale pevné místo v sestavě si stejně nenašel. V Karviné hrál jen poločas, předchozí duel s Libercem strávil jen na lavičce. Na Dukle dostal poprvé výrazný prostor a šance si evidentně vážil. Byl tahounem řady ofenzivním akcí a především vstřelil první, na konci dne, i vítěznou branku. Takhle se říká o další šanci.
Chorý – pět gólů na jaře
Jeden z nejvyšších útočníků ligy si pečlivě buduje pozici na čele střelecké tabulky. Dukle vstřelil branku z pokutového kopu, prosadil už popáté v jarní části a táhne Slavii, stejně jako v minulé sezoně, za titulem. Páteční trefou vyrovnal své ligové střelecké maximum. Momentálně je na čísle čtrnáct, a pokud si udrží lauf, bude jistě atakovat dvacetigólovou hranici. Na Julisce vydržel na hřišti jen poločas, za stavu 2:0 už zůstal v kabině. Nebylo potřeba, aby riskoval případné zranění před velkým derby příští neděli.
Stylové padesátiny – výhra číslo 242
Ve čtvrtek slavil padesátiny Stanislav Vlček, o den později Jindřich Trpišovský. Jubilanti společně na jedné lavičce dokráčeli k jednoduché výhře 2:0 nad Duklou. Pro slávistického trenéra šlo o ligové vítězství číslo 242 a na čele historických tabulek peláší pryč od konkurence. Po zápase dostal od slávistického kotle velký dort, vážil deset kilo. Oslavenec si pro něj došel až na tribunu. Když se vracel dolů po schodech, málem se s ním zřítil. Na tiskové konferenci dostal otázku, jakého hráče by si k padesátinám přál do týmu. „Bicana a Puče,“ vzpomněl na legendy Slavie. „Sešívaní“ pak společně odjeli oslavit životní jubilea Trpišovského a Vlčka do restaurace Červený Jelen.