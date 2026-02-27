Desetikilový dort pro Trpišovského: Málem jsem s ním spadl. Které hráče by si přál?
Padesáté narozeniny, které vyšly na páteční střet s Duklou, oslavil Jindřich Trpišovský stylově. Slavia vyhrála 2:0 a on zapsal ligový triumf číslo 242. Po utkání mu fanoušci předali veliký desetikilový dort v bíločervených barvách. „V životě se moc nedojímám, jsem realista v hodně věcech. Ale tohle mě dojalo. Moc za to děkuju, moc si toho vážím,“ vyprávěl slávistický kouč na pozápasové tiskové konferenci.
Vypsal jste v narozeninovém dni speciální prémie?
„Nic takového. Jen nějaké malé občerstvení. Vlastně jsem to nechtěl. Šlo o ligové utkání, nechtěl jsem zbytečně tříštit koncentraci. Sám jsem se soustředil, aby vrcholem dne byl zápas. Teď máme společnou večeři, kam mě kluci pozvali. Tam bude dost prostoru si všechno říct. Jak říkám, soustředili jsme se na výkon. Dukla je v nějaké situaci. Věděli jsme, že na podzim porazila Plzeň, výborně hrála na Spartě. My tady v minulé sezoně hráli bez branek, ztratili jsme body. Nechtěli jsme nic podcenit.“
Představte si, že k padesátinám si můžete říct o jakéhokoli hráče na světě. Který by to byl?
„První mě napadá Bican a Puč. Jsou nějaké limity?“ (směje se)
Žádné nejsou.
„Těch je tolik… Kdybych mohl, přál bych si velké věci, či úspěchy, pro Slavii. Na světě běhají hráči, kteří se vám líbí. Je jich spousta. Možná bych si přál nějaký elixír nebo čuchl ke kytce jako v Čestmírovi, a omladil hráče, který už u nás byl. To bych udělal nejraději.“
Dnes má narozeniny také Tomáš Souček. Přáli jste si?
„Tomáš už mi psal. Většinou se střídáme. Jednou napíšu první já, jindy on. Také Michal Frydrych má dnes narozeniny. Tím, jak se dnes hrálo, byla to velká hektika. Během dne jsem nakoukl do telefonu, bylo tam strašně moc zpráv. Na většinu z nich jsem vůbec nestihl odpovědět. Většinou to mám tak, že odepisuju až ve večerních hodinách. A teď to nebude jiné. Sukovi se také ozvu.“
Po utkání vám popřáli také fanoušci. Dostal jste od nich veliký dort. Jak si toho vážíte?
„Strašně moc. Já se v životě moc nedojímám, jsem realista v hodně věcech. Ale tohle mě dojalo. Moc za to děkuju, moc si toho vážím. Vím, že to není samozřejmost. Všechna rozhodnutí, které jsem ve Slavii udělal, jsem činil pro klub. Aby byl co nejlepší a nejúspěšnější. Beru to jako odměnu. Tohle gesto od fanoušků je strašně krásný. Vůbec jsem to nečekal. Po zápasech jsou emoce různé. Buď jste extrémně šťastnej, nebo extrémně nasranej, smutnej. Tohle je emoce, kterou moc neznám. Ještě jednou děkuju.“
Dort si dáte?
„Jasně. Měl deset kilo. Nebylo jednoduché ho unést. Když jsem se vracel od fanoušků po schodech dolů, měl jsem strach, že spadnu. Je nádherný, krásný. Vezmu ho na večeři.“
Jak to vypadá s marody před derby se Spartou?
„Blýská se na lepší časy, Vlček a Ogbu byli s námi na střídačce. Doktoři i fyzio pracují na Provodovi, aby byl připravený na derby. Nechci to zakřiknout, ale po dnešním individuálním tréninku vypadají první prognózy dobře. Moses by se měl připojit v příštím týdnu. Staněk má druh zranění, které se objevilo potřetí během roku. Nevadí mu to při chytání, ale při pohybu, kdy kope do míče. Má tam drobný nález. Potřebuje krátkodobou rekonvalescenci. Nechtěli jsme nic riskovat. Navíc máme Markoviče. Douděra asi bude mimo i přes repre pauzu. Je tam trhlina ve svalu. Bužek chodí o berlích.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu