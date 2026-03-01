ONLINE: Karviná - Slovácko 0:0. Domácí na jaře ještě nevyhráli, odlepí se hosté ze dna?
Fotbalisté Sparty ve šlágru 24. kola Chance Ligy přestříleli Baník 5:2. Mladá Boleslav porazila Jablonec 3:0, přičemž všechny góly dokázali domácí skórovat v rozmezí sedmi minut po změně stran. Teplice si z Pardubic odváží bod za remízu 1:1, Hradec Králové porazil Liberec na jeho hřišti 1:0. Kolo netradičně otevřela páteční předehrávka s malým pražským derby. Slavia si v něm došla pro pohodlné vítězství 2:0 nad Duklou a nadále vede ligu s náskokem sedmi bodů. V neděli hraje Karviná se Slováckem, Plzeň se představí ve Zlíně a Olomouc proti Bohemians. SESTŘIHY a ONLINE přenosy nejvyšší tuzemské ligy sledujte na webu iSport.
Základní část - 2025/2026
Přestřelku na Letné ovládli domácí
Skóre otevřel hned v úvodu Adam Ševínský, hosté ale o pár minut později vyrovnali díky vlastnímu gólu Jaroslava Zeleného. Pak přišel kontroverzní moment - Lukáš Haraslín ve 25. minutě vrátil Letenským vedení, gól ale kvůli postavení Pavla Kadeřábka vyvolal pochyby. VAR měl po přezkumu jasno a branku uznal jako regulérní. Ve druhé půli skóre zvýšil Patrik Vydra. Kontaktní gól Davida Planky už přišel příliš pozdě, navíc na něj stihli v nastavení odpovědět Jaroslav Zelený a z pokutového kopu i Albion Rrahmani.
Souboj „o šest bodů“ skončil remízou
Pardubice i Teplice měly před 24. kolem shodně 25 bodů, oba celky navíc čekaly na svou první jarní výhru v lize. Nedočkaly se. Po penaltě Michala Bílka a gólu Vojtěcha Patráka se rozešly smírně 1:1. Závěr utkání dohrávaly oba týmy v deseti po vyloučení Jana Fortelného a Emmanuela Godwina.
První jarní výhra pro Boleslav
A jaká! Svěřenci Aleše Majera na soupeře z Jablonce po změně stran nastoupili a během sedmi minut třikrát skórovali. Trefili se Michal Ševčík, Dominik Kostka a třetí branku obstaral vlastencem Eduard Sobol. Severočechům se do konce zápasu nepodařilo adekvátně zareagovat, Singatehovo snížení bylo v 90. minutě odvoláno pro ofsajd.
Slovan doma padl poprvé od října
V souboji o účast ve skupině o titul se lépe dařilo hostujícímu týmu z Hradce Králové. Votroci díky brance Václava Pilaře poskočili na šesé místo, Slovan doma nebodoval poprvé od loňského října.
Malé derby ovládli „sešívaní“
Slavia v předehrávce zavítala v pozici lídra na hřiště poslední Dukly a podle očekávání si se svým městským rivalem poradila bez větších obtíží. Pod výhru 2:0 se podepsali Vasil Kušej a z penalty Tomáš Chorý. Druhý jménovaný vstřelil už 14. branku v ligové sezoně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu