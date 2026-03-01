Předplatné

ONLINE: Karviná - Slovácko 0:1. Suchan otevřel skóre, hosté ale jdou do deseti

Video placeholder
SESTŘIH: Ml. Boleslav - Jablonec 3:0. Překvapivě jasná výhra po skvělém úvodu druhé části • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Masopust v libereckém dresu
Euforie mladoboleslavských fotbalistů
Denis Halinský v dresu Teplic
Vojtěch Patrák z Pardubic viděl žlutou kartu
Trenér Pardubic Jan Trousil
Vojtěch Patrák z Pardubic slaví gól
Václav Pilař slaví gól do sítě Liberce
22
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (10)

Fotbalisté Sparty ve šlágru 24. kola Chance Ligy přestříleli Baník 5:2. Mladá Boleslav porazila Jablonec 3:0, přičemž všechny góly dokázali domácí skórovat v rozmezí sedmi minut po změně stran. Teplice si z Pardubic odváží bod za remízu 1:1, Hradec Králové porazil Liberec na jeho hřišti 1:0. Kolo netradičně otevřela páteční předehrávka s malým pražským derby. Slavia si v něm došla pro pohodlné vítězství 2:0 nad Duklou a nadále vede ligu s náskokem sedmi bodů. V neděli hraje Karviná se Slováckem, Plzeň se představí ve Zlíně a Olomouc proti Bohemians. SESTŘIHY a ONLINE přenosy nejvyšší tuzemské ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2025/2026

LIVE
02Detail
LIVE
01Detail
LIVE
11Detail
LIVE
30Detail
LIVE
52Detail
LIVE 2. poločas
01Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Přestřelku na Letné ovládli domácí

Skóre otevřel hned v úvodu Adam Ševínský, hosté ale o pár minut později vyrovnali díky vlastnímu gólu Jaroslava Zeleného. Pak přišel kontroverzní moment - Lukáš Haraslín ve 25. minutě vrátil Letenským vedení, gól ale kvůli postavení Pavla Kadeřábka vyvolal pochyby. VAR měl po přezkumu jasno a branku uznal jako regulérní. Ve druhé půli skóre zvýšil Patrik Vydra. Kontaktní gól Davida Planky už přišel příliš pozdě, navíc na něj stihli v nastavení odpovědět Jaroslav Zelený a z pokutového kopu i Albion Rrahmani. 

Video placeholder
SESTŘH: Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné • iSport.cz

Souboj „o šest bodů“ skončil remízou

Pardubice i Teplice měly před 24. kolem shodně 25 bodů, oba celky navíc čekaly na svou první jarní výhru v lize. Nedočkaly se. Po penaltě Michala Bílka a gólu Vojtěcha Patráka se rozešly smírně 1:1. Závěr utkání dohrávaly oba týmy v deseti po vyloučení Jana Fortelného a Emmanuela Godwina.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Teplice 1:1. Remízový souboj „o šest bodů“, vyloučení na obou stranách • iSport.cz

První jarní výhra pro Boleslav

A jaká! Svěřenci Aleše Majera na soupeře z Jablonce po změně stran nastoupili a během sedmi minut třikrát skórovali. Trefili se Michal Ševčík, Dominik Kostka a třetí branku obstaral vlastencem Eduard Sobol. Severočechům se do konce zápasu nepodařilo adekvátně zareagovat, Singatehovo snížení bylo v 90. minutě odvoláno pro ofsajd.

Video placeholder
SESTŘIH: Ml. Boleslav - Jablonec 3:0. Překvapivě jasná výhra po skvělém úvodu druhé části • iSport.cz

Slovan doma padl poprvé od října

V souboji o účast ve skupině o titul se lépe dařilo hostujícímu týmu z Hradce Králové. Votroci díky brance Václava Pilaře poskočili na šesé místo, Slovan doma nebodoval poprvé od loňského října.

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Hr. Králové 0:1. První prohra Slovanu od října, jediný gól dal Pilař • iSport.cz

Malé derby ovládli „sešívaní“

Slavia v předehrávce zavítala v pozici lídra na hřiště poslední Dukly a podle očekávání si se svým městským rivalem poradila bez větších obtíží. Pod výhru 2:0 se podepsali Vasil Kušej a z penalty Tomáš Chorý. Druhý jménovaný vstřelil už 14. branku v ligové sezoně.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Slavia 0:2. Podle očekávaní kralovali sešívaní, Chorý připsal 14. trefu v sezoně • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň23126542:2842
5Liberec24107737:2437
6Hr. Králové2497834:2934
7Olomouc2396823:2233
8Karviná231021135:3832
9Zlín2377926:2928
10Teplice24681024:3026
11Bohemians23751120:2926
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko23471216:2919
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (10)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů