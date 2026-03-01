Předplatné

SESTŘIHY: Boleslav skolila Jablonec, další prohra Karviné. Plzeňský kolaps, obě „S“ slaví

Video placeholder
SESTŘIH: Ml. Boleslav - Jablonec 3:0. Překvapivě jasná výhra po skvělém úvodu druhé části • Zdroj: iSport.cz
Muhammad Jásir z Olomouce blokuje odkop Petera Kareema
Ahmda Ghali ze Sigmy v utkání proti Bohemians
Kapitán Bohemians Lukáš Hůlka v souboji s Ahmadem Ghalim z Olomouce
Lukáš Masopust v libereckém dresu
Euforie mladoboleslavských fotbalistů
Denis Halinský v dresu Teplic
Chance Liga
Slavia drží sedmibodový náskok v čele Chance Ligy. „Sešívaní“ uspěli ve 24. kole na hřišti Dukly (2:0), druhé místo si upevnila Sparta, která ve šlágru vysoko zdolala Baník 5:2. Jablonec překvapivě prohrál v Mladé Boleslavi (0:3) a stejným výsledkem senzačně padla také Plzeň na hřišti nováčka ze Zlína. Nedaří se Karviné, která ani v pátém jarním zápase nedokázala bodovat. Hradec Králové uspěl v Liberci, Olomouc na závěr kola uspěla proti Bohemians. Na SESTŘIHY ze všech zápasů 24. kola se podívejte na webu iSport.

Plzeň vyhořela ve Zlíně

Plzeň překvapivě prohrála ve Zlíně 0:3 a v pátém utkání jarní části Chance Ligy poprvé nebodovala. K nečekané výhře nasměroval nováčka už ve třetí minutě bývalý hráč Viktorie Tomáš Poznar, ve druhé půli se dvakrát v rozmezí 10 minut trefil střídající Michal Cupák.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Plzeň 3:0. Senzační triumf! Viktoria vysoko padla, dvakrát se trefil Cupák • iSport.tv

Přestřelku na Letné ovládli domácí

Skóre otevřel hned v úvodu Adam Ševínský, hosté ale o pár minut později vyrovnali díky vlastnímu gólu Jaroslava Zeleného. Pak přišel kontroverzní moment - Lukáš Haraslín ve 25. minutě vrátil Letenským vedení, gól ale kvůli postavení Pavla Kadeřábka vyvolal pochyby. VAR měl po přezkumu jasno a branku uznal jako regulérní. Ve druhé půli skóre zvýšil Patrik Vydra. Kontaktní gól Davida Planky už přišel příliš pozdě, navíc na něj stihli v nastavení odpovědět Jaroslav Zelený a z pokutového kopu i Albion Rrahmani. 

Video placeholder
SESTŘH: Sparta - Baník 5:2. Divoká přestřelka a bláznivý závěr na Letné • iSport.cz

Souboj „o šest bodů“ skončil remízou

Pardubice i Teplice měly před 24. kolem shodně 25 bodů, oba celky navíc čekaly na svou první jarní výhru v lize. Nedočkaly se. Po penaltě Michala Bílka a gólu Vojtěcha Patráka se rozešly smírně 1:1. Závěr utkání dohrávaly oba týmy v deseti po vyloučení Jana Fortelného a Emmanuela Godwina.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Teplice 1:1. Remízový souboj „o šest bodů“, vyloučení na obou stranách • iSport.cz

První jarní výhra pro Boleslav

A jaká! Svěřenci Aleše Majera na soupeře z Jablonce po změně stran nastoupili a během sedmi minut třikrát skórovali. Trefili se Michal Ševčík, Dominik Kostka a třetí branku obstaral vlastencem Eduard Sobol. Severočechům se do konce zápasu nepodařilo adekvátně zareagovat, Singatehovo snížení bylo v 90. minutě odvoláno pro ofsajd.

Video placeholder
SESTŘIH: Ml. Boleslav - Jablonec 3:0. Překvapivě jasná výhra po skvělém úvodu druhé části • iSport.cz

Úspěšný týden Sigmy

Olomouc porazila doma Bohemians 1:0, jedinou brankou v prvním poločase rozhodl Danijel Šturm. Hanáci završili uspěšný týden, ve čtvrtek po triumfu 2:1 v Lausanne postoupili do osmifinále Konferenční ligy, kde vyzvou bundesligovou Mohuč. Doma v lize vyhráli druhý z posledních tří duelů a v sezoně tam získali 24 z celkových 36 bodů. Na Andrově stadionu v nejvyšší soutěži zdolali vršovický tým po čtyřech zápasech.

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 1:0. Úspěšný týden Sigmy, o výhře rozhodl Šturm • iSport.tv

Slovan doma padl poprvé od října

V souboji o účast ve skupině o titul se lépe dařilo hostujícímu týmu z Hradce Králové. Votroci díky brance Václava Pilaře poskočili na šesé místo, Slovan doma nebodoval poprvé od loňského října.

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Hr. Králové 0:1. První prohra Slovanu od října, jediný gól dal Pilař • iSport.cz

Pátá jarní prohra Karviné

Slovácko navzdory půlhodinovému oslabení zvítězilo v Karviné 2:0. Ve 39. minutě otevřel skóre Jan Suchan a v sedmé minutě nastavení přidal pojistku Roman Horák. Hosté už v té době hráli bez vyloučeného Tichomira Kostadinova, který dostal v 60. minutě červenou kartu. Karviná tak i v pátém jarním duelu prohrála.

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Slovácko 0:2. Domácí na jaře ještě nebodovali, rozhodl Suchan • iSport.tv

Malé derby ovládli „sešívaní“

Slavia v předehrávce zavítala v pozici lídra na hřiště poslední Dukly a podle očekávání si se svým městským rivalem poradila bez větších obtíží. Pod výhru 2:0 se podepsali Vasil Kušej a z penalty Tomáš Chorý. Druhý jménovaný vstřelil už 14. branku v ligové sezoně.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Slavia 0:2. Podle očekávaní kralovali sešívaní, Chorý připsal 14. trefu v sezoně • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

