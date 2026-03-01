SESTŘIHY: Olomouc má další výhru, pátá prohra Karviné v řadě. Plzeňský kolaps, obě „S“ slaví
Slavia drží sedmibodový náskok v čele Chance Ligy. „Sešívaní“ uspěli ve 24. kole na hřišti Dukly (2:0), druhé místo si upevnila Sparta, která ve šlágru vysoko zdolala Baník 5:2. Jablonec překvapivě prohrál v Mladé Boleslavi (0:3) a stejným výsledkem senzačně padla také Plzeň na hřišti nováčka ze Zlína. Nedaří se Karviné, která ani v pátém jarním zápase nedokázala bodovat. Hradec Králové uspěl v Liberci, Olomouc na závěr kola uspěla proti Bohemians. Na SESTŘIHY ze všech zápasů 24. kola se podívejte na webu iSport.
Plzeň vyhořela ve Zlíně
Plzeň překvapivě prohrála ve Zlíně 0:3 a v pátém utkání jarní části Chance Ligy poprvé nebodovala. K nečekané výhře nasměroval nováčka už ve třetí minutě bývalý hráč Viktorie Tomáš Poznar, ve druhé půli se dvakrát v rozmezí 10 minut trefil střídající Michal Cupák.
Přestřelku na Letné ovládli domácí
Skóre otevřel hned v úvodu Adam Ševínský, hosté ale o pár minut později vyrovnali díky vlastnímu gólu Jaroslava Zeleného. Pak přišel kontroverzní moment - Lukáš Haraslín ve 25. minutě vrátil Letenským vedení, gól ale kvůli postavení Pavla Kadeřábka vyvolal pochyby. VAR měl po přezkumu jasno a branku uznal jako regulérní. Ve druhé půli skóre zvýšil Patrik Vydra. Kontaktní gól Davida Planky už přišel příliš pozdě, navíc na něj stihli v nastavení odpovědět Jaroslav Zelený a z pokutového kopu i Albion Rrahmani.
Souboj „o šest bodů“ skončil remízou
Pardubice i Teplice měly před 24. kolem shodně 25 bodů, oba celky navíc čekaly na svou první jarní výhru v lize. Nedočkaly se. Po penaltě Michala Bílka a gólu Vojtěcha Patráka se rozešly smírně 1:1. Závěr utkání dohrávaly oba týmy v deseti po vyloučení Jana Fortelného a Emmanuela Godwina.
První jarní výhra pro Boleslav
A jaká! Svěřenci Aleše Majera na soupeře z Jablonce po změně stran nastoupili a během sedmi minut třikrát skórovali. Trefili se Michal Ševčík, Dominik Kostka a třetí branku obstaral vlastencem Eduard Sobol. Severočechům se do konce zápasu nepodařilo adekvátně zareagovat, Singatehovo snížení bylo v 90. minutě odvoláno pro ofsajd.
Úspěšný týden Sigmy
Olomouc porazila doma Bohemians 1:0, jedinou brankou v prvním poločase rozhodl Danijel Šturm. Hanáci završili uspěšný týden, ve čtvrtek po triumfu 2:1 v Lausanne postoupili do osmifinále Konferenční ligy, kde vyzvou bundesligovou Mohuč. Doma v lize vyhráli druhý z posledních tří duelů a v sezoně tam získali 24 z celkových 36 bodů. Na Andrově stadionu v nejvyšší soutěži zdolali vršovický tým po čtyřech zápasech.
Slovan doma padl poprvé od října
V souboji o účast ve skupině o titul se lépe dařilo hostujícímu týmu z Hradce Králové. Votroci díky brance Václava Pilaře poskočili na šesé místo, Slovan doma nebodoval poprvé od loňského října.
Pátá jarní prohra Karviné
Slovácko navzdory půlhodinovému oslabení zvítězilo v Karviné 2:0. Ve 39. minutě otevřel skóre Jan Suchan a v sedmé minutě nastavení přidal pojistku Roman Horák. Hosté už v té době hráli bez vyloučeného Tichomira Kostadinova, který dostal v 60. minutě červenou kartu. Karviná tak i v pátém jarním duelu prohrála.
Malé derby ovládli „sešívaní“
Slavia v předehrávce zavítala v pozici lídra na hřiště poslední Dukly a podle očekávání si se svým městským rivalem poradila bez větších obtíží. Pod výhru 2:0 se podepsali Vasil Kušej a z penalty Tomáš Chorý. Druhý jménovaný vstřelil už 14. branku v ligové sezoně.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu